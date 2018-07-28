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华为多地公积金缴存比例下调7%

华为多地公积金缴存比例下调7%
2018年07月28日 01:03 北京青年报
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　　本报讯（记者  温婧）日前，华为公司将北京、上海等地员工的住房公积金由此前的12%调整至5%，引发员工热议。有员工认为，公司未与职工代表大会沟通就直接调整标准有所不妥；有员工表示，希望公司能为员工平衡利益。华为昨天回应称，公司是依据《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》和“同地同标准”原则调整，目前公司人力资源部门正将具体缴纳情况告知员工。

　　有华为员工表示，本周三，公司住房公积金工作组突然在内部论坛发帖称，将北京、上海、成都、济南、杭州和廊坊等城市的住房公积金缴存比例从原先的10%-12%调整至5%。工作组表示，该政策需要向政府有关部门沟通和申报，目前华为已向政府相关部门申报并得到审批，“工作组原本的沟通计划是在政府有关部门审批通过后，也就是这几天基于各地公积金缴存比例实际调整情况，HRSSC通过邮件将具体缴纳情况告知大家。”

　　该消息一出便引起了华为内部员工的热议。有员工认为，公司将住房公积金下调7%左右，将导致自己的收入减少不少，并且担心会影响公积金贷款。也有员工认为，调整公积金是大事，公司不应擅作主张，而应先与公司职工代表大会商讨决定，希望出台后续的补充配套措施。但也有员工认为，此前华为在深圳等地缴存比例就是5%，调整其他地区公积金利于公司内部公平统一。

　　昨天华为方面回应该调整，称华为“薪酬对标业界最优，始终坚持以奋斗者为本”。华为方面称，依据《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》和“同地同标准”原则（即公司遵从员工参保地所在国家或地区法律法规，同一国家或地区的员工保障福利在规则和标准上保持一致），公司现将北京、上海、成都、济南、杭州和廊坊等地住房公积金缴存比例调至5%，与深圳等地缴存标准一致。目前，公司人力资源部门正将具体缴纳情况告知员工，提醒大家关注公积金金额变化并解答疑问。

　　北青报记者发现，《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》是今年5月由住房城乡建设部、财政部、人民银行发布的，其中明确了“住房公积金缴存比例下限为5%，上限由各地区按照《住房公积金管理条例》规定的程序确定，最高不得超过12%。缴存单位可在5%至当地规定的上限区间内，自主确定住房公积金缴存比例。”

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