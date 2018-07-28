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直击|滴滴二季度出行报告：全国城市拥堵同比缓解

直击|滴滴二季度出行报告：全国城市拥堵同比缓解
2018年07月28日 00:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月28日凌晨消息，滴滴出行近日发布《2018第二季度城市交通出行报告》，分析了全国重点城市的交通运行情况。报告显示，今年二季度，全国主要城市交通运行指数较去年同期略微下降，说明二季度全国城市总体拥堵情况较去年同期有所缓解；但若与今年一季度相比，二季度的平均交通运行指数仍旧呈现出小幅上涨趋势，说明当前全国整体拥堵状况改善并不明显。

　　天气、节假日因素影响交通出行

　　据了解，滴滴出行发布的这份《报告》交通拥堵排名使用了交通运行指数TTI，是指衡量交通运行状态的指数，即实际出行耗时除以自由流条件下出行耗时所得的最终数据，TTI 指数越高，代表道路越拥堵。

　　报告数据显示，二季度，四、五、六月全国重点城市全天交通运行指数分别为1.466、1.449和1.438，四月份依旧为二季度的最堵月份。

　　纵观2018年全年交通拥堵情况，虽然二季度较2018年一季度拥堵状况并未出现明显改善，但相比去年同期，2018年第二季度的交通运行指数出现了不同幅度下降，全国城市总体拥堵情况同比略微缓解。报告分析，这可能和国内一二线城市都加大了在智慧交通、拥堵治理的投入有关系。

　　报告还分析了第二季度拥堵的因素，认为天气因素是导致交通拥堵的一个重要条件。以北京为例可以看到，在天气晴好时，工作日和节假日的TTI分别同比增加3.8%和2.4%，增幅较小；而在有降水时，工作日和节假日的TTI同比增幅分别为10.6%和7.6%。历史天气数据表明，北京2017年第二季度降水天数为11天，而2018年同期降水天数为17天。多雨的天气使得北京2018年第二季度的TTI有所提升。

　　另外，节假日（如清明节、五一和端午节）对城市拥堵影响显著。一般来说，放假前一天会产生大量的出行需求，使得节假日前一天晚高峰出现拥堵状况，2018年第二季度清明、端午等小长假前一天的晚高峰，TTI同比增加27.7%。

　　早晚高峰交通压力加大

　　在分析各主要城市交通运行状况的同时，《报告》还分析了早高峰、晚高峰交通状况，工作日峰时4月份最为拥堵，5月份的峰时则较为通畅。“早晚高峰的拥堵城市排行”发现，哈尔滨和重庆进入全国早高峰拥堵前三位，西安则为晚高峰最为拥堵的三个城市之一。

　　晚高峰拥堵状况结果表明，在全国拥堵排名中排位靠前的西安，也是晚高峰最为拥堵的三个城市之一，可见西安的城市交通状况不理想。晚高峰时段，相比第一季度，兰州、广州、深圳等城市交通运行指数环比增幅在8.5%以上，而哈尔滨、武汉和长春等城市晚高峰交通运行指数环比降幅较大。

　　对比2018年第一季度可以发现，大部分城市早高峰交通运行指数环比有所增加，峰时交通压力加大，其中兰州、贵阳、北京、石家庄、重庆二线城市环比增幅较大。

　　滴滴推“定制公交”解决长距离通勤痛点

　　大中型城市都存在着通勤距离长、通勤花费时间久的问题，上下班不仅挤占了通勤人群生活工作的时间，也降低了生活满意度和幸福感。滴滴出行的这份《报告》选取北京、深圳、青岛、贵阳等四个城市，对长距离通勤规律作了详细分析。

　　分析发现，北京市平均通勤距离为17.8公里，深圳市16.9公里，青岛市13.8公里，贵阳市12.9公里。从四个城市通勤距离分布可以看出，10公里以上的中长距离通勤占比都在50%左右，其中20公里以上的长距离通勤占20%-30%，这部分长距离通勤的人口数量庞大。

　　为解决城市长距离通勤问题，滴滴出行通过数据算法选出优化公交线路，在贵阳、青岛退出了“定制化公交”——这些通过用户参与、大数据决策计算出的公交线路，具有停站少、速度快，从居住区直达工作区且覆盖上班人群多的诸多优点。

滴滴出行晚高峰
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