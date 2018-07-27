易到：因乐视起诉致司机提现账户被冻结 影响提现

7月27日，网约车平台易到再次发布通知称，因乐视向易到隐瞒巨额债务并单方面发起诉讼，平台用于车主提现的账户于7月20日被法院诉前保全冻结，对车主正常提现造成影响。

易到称，经多方面沟通无果后，现采取紧急预案，已开通新的提现账户接入提现体系，平台将在全新提现体系调试完成后，尽快开启车主提现，具体时间以公告为准。

一周前，易到发布公告介绍，韬蕴资本入主后，发现易到整体负债由乐视承诺的20余亿飙升至近50亿。其中，乐视在实际控制易到期间，利用便利条件产生了一系列数额巨大的不正常关联交易，乐视一直试图通过这些不合理交易以各种方式干扰到易到的正常运营。

易到称，近期，乐视方面通过单方面诉讼冻结了易到账户，将影响车主提现。

易到成立于2010年，是国内成立最早的网约车平台。2015年5月，乐视宣布入主易到，拿下近70%股权，易到成为乐视非上市体系资产。2017年6月，易到在乐视资金链危机中最先从乐视体系中剥离，随后韬蕴资本宣布对易到实现控股。

2017年7月，贾跃亭辞任乐视网董事长、总经理职务，接管乐视网的融创系逐步清理乐视网过往与非上市体系之间庞杂的关联交易问题。此番跟易到陷入纠纷的便是乐视网（300104）旗下的霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司。

对于公告中写到的飙升的债务，易到方面向澎湃新闻记者表示，一直以来韬蕴都在积极处理解决上述问题，部分事项亦已通过法律手段维护公司正当权益。“韬蕴入主后，致力于解决债务问题，同时全力保障乘客和司机权益。”

但对于易到的债务规模，一位接近乐视网的人士告诉澎湃新闻记者，乐视网从来没有对易到承诺过负债规模。截至发稿，贾跃亭控制的乐视非上市体系乐视控股方面对涉易到问题未予发声。

至于账户遭到冻结后，如何解决司机的提现问题，易到方面在7月20日的这则公告中提出，调整新的提现体系，以期减少对车主的影响，预计全新的提现体系改造将于3至4个工作日完成。从7月27日的通知来看，易到的提现问题仍待解决，据记者了解，这背后仍是易到前东家乐视控股期间关联交易所留下的后遗症。

易到关于提现的说明

澎湃新闻记者从人民法院公告网上看到，易到运营主体为北京东方车云信息技术有限公司，在2018年6月遭到了霍尔果斯乐视新生代文化传媒有限公司的起诉，被诉方还包括易到旅行社（天津）有限公司、北京易到旅行社有限公司，以及智行唯道（北京）信息技术有限公司，均为易到关联公司。

法院公告

对此，易到方面向澎湃新闻记者介绍，与乐视方面的诉讼涉及易到在乐视主政期间所推动之冲返活动中向乐视采购的会员卡、电视等商品。

“乐视在主导易到期间，通过易到大量采购乐视系电视、手机等硬件产品。经查，此类交易数额巨大，交易商品多用于易到彼时的大额充返馈赠，并非易到市场硬性需要，属不正常关联交易，这为易到带来了巨大债务。在韬蕴资本接手易到后，乐视一直试图通过该关联交易干扰易到正常运营，也因此影响到广大车主正常提现。”易到方面认为。

澎湃新闻查询乐视网2017年半年报发现，在关联方应收项目中，乐视网对东方车云应收账款为1.26亿元，对智行唯道应收账款为2650万元。2017年年报中，因易到系已经不再是乐视网关联公司，在关联交易情况表中未列出有关易到的情况。

韬蕴资本是在乐视系深陷资金链危机之时接手易到的。

2017年年底，韬蕴资本CEO温晓东提出了易到新的业务方向：将打造以网约车为主体的全新业务线，并行发展汽车金融和境外出游业务，打造“一体两翼”的全新布局。

此后易到的运营逐步恢复正轨，进入2018年，易到还拿出了在多个城市降低司机佣金、甚至免除佣金的策略，试图狙击滴滴与美团以争夺打车市场。5月17日，原百度外卖董事长巩振兵正式加盟出行平台易到，出任CEO。

在易到逐步恢复元气之际，再次出现提现问题，将对易到业务的开展造成一定的影响。

从乐视网方面来看，大笔的关联账款追讨无果，同样已对乐视网造成重大影响。乐视网2017年亏损138亿，其中包括坏账损失60.94亿元，坏账主要是由贾跃亭及其实际控制的关联方对乐视网的欠款所形成。乐视网方面多次表态，协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款。

眼下，贾跃亭早已退出乐视网的实际经营管理，留下国内大笔债务在美国专注造车。易到和乐视网的债务纠纷，成为乐视网董事长、总经理刘淑青需要解决的乐视网与非上市体系关联交易遗留问题中的一项。