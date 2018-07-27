高德刘振飞：在网约车市场起撮合作用 赚钱不是目的

新浪科技讯 7月27日晚间消息，昨日，2018未来交通峰会在北京举办，高德地图易行平台迎来全面升级，并接入哈罗单车、小鹏汽车等出行服务商。阿里巴巴集团合伙人、高德集团总裁刘振飞在接受新浪科技等媒体采访时表示，高德希望做一个基础平台，和所有与出行相关的服务商建立合作关系，把产品体验做好让更多人使用，赚钱并不是目的。

布局网约车不为商业化

去年7月，高德地图易行平台上线，滴滴出行、神州专车、首汽约车等成为首批合作伙伴，高德由此走向了布局网约车的第一步。今年3月，滴滴深陷“杀熟”争议，美团打车入局一周，高德带着以公益为名的顺风车杀进市场，不抽取分成，也不提供补贴。近日，“高德叫车”业务来袭，一键打车，货比三家。

2014年俞永福为高德地图争取了三年时间，三年之内，高德不考虑任何商业化目标，单纯靠产品驱动。现在三年已过，不免引发这样的猜想：高德会自己做网约车吗？

对此，刘振飞对新浪科技回应称，高德也是一个参与者，希望能够发挥作为国内最大移动出行平台的优势，将需求和供给进行更好匹配。“这个市场一定有很多玩家，包括滴滴、曹操、神州，我们起到一个撮合作用，一方面做一站式出行服务平台，另外给合作伙伴提供更多技术、流量、调度能力。”他同时表示，高德不会考虑商业化，“高德是一个用户产品，是一个工具，把产品体验做好，让更多人用就行了，赚钱不是我们的目的。”

高德地图副总裁董振宁也很直接地向新浪科技表示，不会考虑自营，盈利并不是主要考量。“高德不会直接做出行服务，出行服务还是由滴滴、首汽等来做的，我们给它流量，给它更多科技赋能，让很多中小企业的玩家，也能达到滴滴那样的服务能力和技术水平，这是我们的使命。”

高德不存在所谓对手

服务进入支付宝、并借助芝麻信用推行免押金战略的哈罗单车，成为继摩拜、ofo后第三家接入易行平台的共享单车企业。关于与哈罗单车的协同，刘振飞认为，哈罗单车在南方应用得很多，而且与支付宝合作密切，希望支付宝能扫的高德也能扫。

而除了哈罗单车，小鹏汽车、58速运也是易行平台的新成员，易行平台的不断升级，将信息服务立体化和出行服务全域化进一步推荐，但也有可能使得高德的角色像是一个竞争对手。刘振飞认为，对高德来讲不存在所谓对手，而是作为基础平台，与所有和出行相关的服务商建立合作关系，“都是好伙伴，好兄弟，我们把平台打开，来的都是客人，不管是出行、信息服务各个方面，只要我们谈好合作方式就可以”。

那么面对用户呢？今年5月，有网友发文称，在高德App的叫车服务中使用了首汽约车，产生纠纷，高德告知其应联系首汽解决，首汽则称用高德打车需要去找高德，双方均推卸责任，最终不了了之。在刘振飞看来，高德作为平台，对投诉有完善的追责机制，接入的服务商要为品质负责；当然，如果运行过程中出现问题，高德也会和合作伙伴一起面对。

解决交通问题的优势

进入雨季以来，多地出现打车难，投入多少车辆才能满足需求？高德地图现有的数据能否帮助缓解当前状况？这些都成了用户们关注的问题。

高德面对的方式是发起“拯救堵点”计划，无偿提供数据、平台和能力，协助入驻实验室的科学家团队和项目组进行联合研发，并面向全民征集脑洞方案，让治理拥堵不再只是一个话题。

其实在2016年，杭州市政府就已联合阿里巴巴等企业提出建设“城市大脑”项目，其中“城市大脑-智慧交通”由高德地图与阿里云联手推出，主要应用于交通领域，目前已正式落地。而滴滴出行CEO程维曾表示，希望成为全球智能交通技术的引领者，在滴滴的战略中，智慧交通同样举足轻重。

对此，刘振飞的态度很乐观，在他看来，高德是从阿里巴巴的生态出发，而有生态的企业很少；其次，做好智慧交通对技术的要求非常高，阿里云在这方面优势明显；此外，高德还在交通出行领域有多年的积累，完全有信心做好。“这个市场有很多玩家，很正常，有更多人进来当然好，但最终还是要看结果。”刘振飞对新浪科技说道。(何畅)