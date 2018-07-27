Twitter第二季度营收7.11亿美元 同比增长24%

新浪科技讯 北京时间7月27日晚间消息，Twitter（NYSE：TWTR）今日发布了截至6月30日2018财年第二季度财报，营收为7.11亿美元，同比增长24%。净利润为1.00亿美元，而去年同期净亏损1.16亿美元。基于非美国通用会计准则，净利润为1.34亿美元，而去年同期净利润5600万美元。

第二财季业绩：

营收为7.11亿美元，同比增长24%。

开支为6.31亿美元，同比增长3%。基于非美国通用会计准则，开支为5.47亿美元，同比增长13%。

净利润为1.00亿美元，而去年同期净亏损1.16亿美元。净利润率为14%，每股摊薄收益0.13美元。

基于非美国通用会计准则，净利润为1.34亿美元，而去年同期净利润5600万美元。净利润率为19%，每股摊薄收益0.17美元。

调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)为2.65亿美元，而上年同期为1.78亿美元。调整后的EBITDA利润率为37%。

第二季度平均月活跃用户数量(MAU)为3.35亿，而上年同期为3.26亿，今年第一财季为3.36亿。

平均日活跃用户数量(DAU)同比增长11%，而第一财季同比增长10%，连续第7个季度保持两位数涨幅。

业绩展望：

Twitter预计，2018财年第三季度调整后的EBITDA将达到2.15亿美元至2.35亿美元，EBITDA利润率将达到33%至34%。股票奖励开支将达到8500万美元至9000万美元。

整个2018财年，股票奖励开支将达到3.00亿美元至3.50亿美元。资本开支将达到4.50亿美元至5.00亿美元。(李明)