500彩票网第二财季营收460万美元 净亏损800万美元

新浪科技讯 北京时间7月27日晚间消息，500彩票网（NYSE：WBAI）今日发布了截至6月30日的2018财年第二季度财报。净营收为人民币3040万元（约合460万美元），而第一财季为人民币3840万元，上年同期为人民币460万元。归属于500彩票网的净亏损为人民币5290万元（约合800万美元），而第一财季净亏损人民币5860万元，上年同期净亏损人民币5260元。基于非美国通用会计准则，归属于500彩票网的净亏损为人民币3350万元（约合510万美元），而第一财季净亏损人民币3720万元，上年同期净亏损人民币2680元。

第二财季业绩：

净营收为人民币3040万元（约合460万美元），而第一财季为人民币3840万元，上年同期为人民币460万元。

运营亏损为人民币7620万元（约合1150万美元），而第一财季运营亏损人民币7670万元，上年同期运营亏损人民币7480万元。

基于非美国通用会计准则，运营亏损为人民币5690万元（约合860万美元），而第一财季运营亏损人民币5530万元，上年同期运营亏损人民币4890万元。

服务成本为人民币1940万元（约合290万美元），与上年同期的人民币170万元相比增长1041.2%%，与第一财季的人民币2150万元相比下滑9.8%。

销售及营销开支为人民币2150万元（约合320万美元），与上年同期的人民币1220万元相比增长76.2%，与第一财季持平。

总务及行政开支为人民币5610万元（约合850万美元），与上年同期的人民币5270万元相比增长6.5%，与第一财季的人民币5790万元相比下滑3.1%。

归属于500彩票网的净亏损为人民币5290万元（约合800万美元），而第一财季净亏损人民币5860万元，上年同期净亏损人民币5260元。

基于非美国通用会计准则，归属于500彩票网的净亏损为人民币3350万元（约合510万美元），而第一财季净亏损人民币3720万元，上年同期净亏损人民币2680元。

每股美国存托股基本和摊薄亏损均为人民币1.27元（约合0.19美元）。

基于非美国通用会计准则，每股美国存托股基本和摊薄亏损均为人民币0.80元（约合0.10美元）。

截至2018年6月30日，500彩票网拥有现金和现金等价物人民币4.912亿元（约合7420万美元），限制性现金人民币120万元（约合20万美元），短期投资人民币1亿元（约合1510万美元）。(李明)