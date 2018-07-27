男子用共享单车车兜载女友骑行 交警:你女友多少斤？

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澎湃新闻记者 陆玫

原标题：杭州男子用共享单车车兜载女友骑行，交警问：你女友多少斤？

杭州市中心的延安路上，一名年轻男子骑着共享单车，一个姑娘面朝他坐在车兜里，一路骑行，直到被巡逻的交警发现。

“车兜最大载重5公斤，她多少斤？放包的地方放个大姑娘合适吗？”杭州交警支队下城大队武林中队民警俞之韬问该男子。

该男子解释，姑娘是自己的女友，刚才不小心踢到路边，脚趾受伤，没法骑车，“如果她没受伤，肯定也开个车自己骑”。

“真的脚不好、你关心她，打个车嘛。这么热的天，你驮个女朋友，你累她也累，你以为她这样坐着有多舒服？”俞之韬追问。

随后，俞之韬根据《浙江省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》相关条款，对该男子处以罚款20元。

“事情发生在7月13日。他们接受处罚后就近还了共享单车，步行走了——罚的这20元，打车都够了。那个女孩走路正常，不像是受伤了，估计是年轻人觉得骑车带人好玩、浪漫，其实骑车带人不安全，更何况用车兜载人？压坏车兜是小事，万一车辆失控，或者姑娘往后摔下去，就出大事了。”7月27日，俞之韬向澎湃新闻说。