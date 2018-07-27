“钱宝系”非法集资超千亿元 张小雷被移送起诉

新华社南京7月27日电 记者从南京市公安局了解到，27日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

根据南京市公安局提供的信息，张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首，南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经侦查，现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵，设置资金池，以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益，即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。

截至案发，钱宝网累计非法集资总额超过千亿元，未兑付集资参与人本金数额300余亿元。

据南京市公安局介绍，为最大限度地追赃减损，他们组织办案民警先后辗转上海、吉林、四川等15个省区市，对涉案资产实行“兜底翻”，同时对张小雷将非法集资款用于个人挥霍的财物进行追缴，依法查封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产，司法机关将依法处置，按法定程序发还集资参与人。

公安机关再次提醒，请广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时，请广大集资参与人依法表达诉求，不信谣、不传谣，对于编造、散布谣言，严重扰乱公共秩序的违法行为，公安机关将依法严肃处理。