工信部发互联网100强：ATBJ分列前4 总营收1.72万亿

新浪科技讯 7月27日下午消息，中国互联网协会、工业和信息化部信息中心联合发布了中国互联网100强榜单，榜单显示，阿里巴巴、腾讯、百度位列前三位，京东、网易、新浪分列四五六位。

榜单公布，百强企业去年互联网业务收入总规模达1.72万亿元，同比增长50.6%；营业利润总额为2707.11亿元，同比增长82.6%；83家企业实现盈利，利润率超过40%的企业达到11家。其中，前两名的阿里巴巴和腾讯互联网业务收入占百强企业互联网业务总收入的25%以上，营业利润占总体比重近60%。

2017年，互联网百强企业的研发投入突破千亿，达到1060.1亿元，同比增长41.4%。人工智能、大数据、云计算、区块链等新技术也被充分利用。其中，应用大数据技术的企业近60家，人工智能44家，云计算51家，区块链11家。企业拥有专利数超过2.2万项，其中发明专利数量超过1.3万项，一批技术已进入国际市场的第一方阵。

在区域分布上，互联网百强企业覆盖17个省份，北京、上海和广东的百强企业数量名列前三。东部地区互联网百强企业数量达到87家，中西部地区互联网百强企业共13家。和2016年相比没有变化。