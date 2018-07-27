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佛山一外卖小哥骑摩托违章959宗 扣3351分罚近18万

佛山一外卖小哥骑摩托违章959宗 扣3351分罚近18万
2018年07月27日 15:41 澎湃新闻
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　　本文原标题：扣3351分罚近18万元！佛山史上最牛违章连交警也惊呆了！

　　来源：广州日报、佛山电台

　　959宗违章，需扣3351分，罚款179300元，连交警都惊呆了！

　　佛山市高明区一外卖小哥康某驾驶粤H牌号的外地摩托车，在送餐时间内出现闯红灯、逆行等多种违章情况，其本身也没有取得摩托车驾驶证。驾驶员康某将被处罚款、拘留，并责令依法处理所有违章。据了解，这一扣分情况也打破了佛山的违章纪录。

　　10天违章65宗引关注

　　近期，佛山市公安局高明分局交警大队在工作中发现一辆粤H的外地摩托车进入高明辖区，且短短10天内发生交通违法行为65宗，这引起了交警部门的注意。

　　经查询，该辆摩托车自2013年至今，有959宗违章未处理，包括闯红灯、闯禁区、违反禁令标志等。工作人员将违章记录用A4纸打印出来，足足有29页，连接起来超过8米。

　　民警通过查看监控录像，发现该摩托车贴有某外卖平台的标志，可能还会上路行驶，于是在城区主要道路进行布控。经过半个多小时的蹲守，该辆摩托车出现在荷城街道甘泉街，民警马上将其截停。

　　送餐赶时间屡次违章

　　驾驶员康某表示，自己平时在外卖平台接单，送餐有时间规定，闯红灯、逆行等情况比较多。“知道自己有很多违章未处理，所以平时遇到交警查车都会绕路走，没想到还是被查到。”康某懊悔地说。

　　据调查，康某虽然持有C1车型驾驶证，但未取得摩托车驾驶证，与准驾车型不符。按照相关规定，将一次性扣12分，注销驾驶证，并处200元以上2000元以下的罚款，处15日以下拘留。此外，康某还被责令依法处理该辆摩托车所有违章。

　　交警部门表示，有多宗交通违法行为未处理的机动车，会被录入自动报警系统，由交警进行布控截查。根据《广东省道路交通安全条例》第六十七条规定，违章3次以上未处理的，交警可扣留驾驶证、行驶证；违章10次以上未处理的，交警可扣留车辆和双证。

　　佛山发布编辑部

外卖违章罚款
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