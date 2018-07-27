摩拜、ofo发布新规定 用户违规停放将扣取5元管理费

作者：张丹

随着监管变严，共享单车公司都在引导用户规范停车了。

近日，摩拜单车通过应用向全国用户发布了《摩拜单车城市运营范围上线公告》，告知用户说，已经上线了城市运营范围，如果停放在运营范围外或是禁停区域，超过 1 次，摩拜会自动从账户余额中扣取车辆违停管理费用。

据摩拜北京微信公众号发布的公告，摩拜在北京划定的城市运营范围基本是沿着东西南北六环限定的，六环内属于运营范围，六环外则属于运营范围外。打开摩拜应用缩小地图，就会看到蓝色的运营区域。市区内则会根据定位显示灰色禁停区域。用户在骑行时应用还会推荐停车点，表明离停车点的距离和用时。

用户违规停放后，会有短信通知。被扣费后，如果在 24 小时内，将运营区域外或禁停区域内的任意一辆单车骑到运营范围内或禁停区域外，关锁停车后，系统会自动退还之前被扣除的费用并发送通知。

公告中并未说明扣除费用的数额。《好奇心日报》向摩拜单车客服询问后得知，违规停放按次数收费，5 元一次，如若账户余额不足以支付扣款，再次使用时需交清扣款才可以继续使用摩拜单车。

ofo 最近也推出了相似的功能，用户将单车停在运营区域外会按照每次 5 元进行扣费，48 小时内将任何一辆单车从运营区域外骑到运营区域内，会再补偿 5 元。但该功能只在小部分城市上线，北上广深等一线城市都还没有上线该功能。目前北京用户在骑行结束后只会收到违规停放的短信通知，说把单车停在规定区域外，需要注意。对于具体规定区域是什么，ofo 没有详细的划分，客服只解释说，尽量停在不影响交通的公共区域就可以。

其实摩拜和 ofo 从今年年初就开始通过信用分体系规范用户使用单车的行为，但都相对宽松，没有实施罚款。

今年 2 月摩拜上线新版信用分时曾发布消息说，新版信用系统中会对用户信用进行分级，信用分等级降为一般等级（300-500 分）时，会以单价的双倍向用户收取骑行费用，信用分等级降至较差等级（0-300 分）时，骑行费将会变为每 30 分钟 100 元。

不过这一措施最终没有实行，现在的摩拜信用分仅规定 300 分以下不能购买月卡， 100 分以下不能充值、不能退款押金、不能继续使用单车。摩拜单车西区市场总监刘宇表示，一上来就扣钱，用户体验会很差，会一步步推进惩罚措施。

ofo 也在厦门上线了电子围栏，将单车停在禁停区域和运营区域外的用户会被扣除信用分，扣至 0 分后就无法再继续使用服务。

事实上，目前共享单车的投放量早已超过了使用需求，随着补贴减少，骑共享单车的人也在变少，大街上随处可以看到违规停放和已经损坏的共享单车。

据北京和上海交通委，两地目前的共享单车总量分别为 190 万辆和 170 万辆左右，超出了城市容量的 2-3 倍。广州、厦门、南京、昆明、合肥等地都出现了大规模的共享单车坟场。北京、上海、杭州、成都等城市都已经开始出台政策清退共享单车。

此次停放区域的限制也是政府清退共享单车的一种方式。

关于此次上线用户停车规范的措施，摩拜和 ofo 客服都向《好奇心日报》表示，停放区域是依据政府对共享单车管理建议规划的。从摩拜划分的停放区域也可以看出，城市内的禁停区域要多于可停放区域，这意味着在同样的区域内，可容纳的共享单车要比之前少。

对于企业和政府来说，回收处理这些单车的成本都是一笔不小的开支。采取措施引导用户规范停车，则可以一定程度上减少运维人员的工作量，为共享单车公司省去部分运营成本。

为了清退多余的共享单车，上海还在 6 月出台了《上海市互联网租赁自行车管理办法》，要求，每一辆共享单车最长的使用期限不能超过 3 年。而从 2016 年开始投放的摩拜和 ofo 等早一批共享单车已经出现在街头两年多，为此，摩拜和 ofo 开始开展旧车回收计划，在撤下旧车的同时换上新一批单车。

但撤回比换新的单车数量要多得多。据摩拜，计划撤下至少 10 万辆旧车后，至少可更换的新款单车数量仅为 5 万辆。