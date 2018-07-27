亚马逊高管解读财报：AWS云计算和广告业务增长强劲

新浪科技讯 北京时间7月27日下午消息，亚马逊今天发布了2018财年第二季度财报。报告显示，亚马逊第二季度净利润为25.34亿美元，较上年同期的1.97亿美元增长1186%；净销售额为528.86亿美元，较上年同期的379.55亿美元增长39%。亚马逊第二季度净销售额不及分析师此前预期，但每股收益远超预期，推动其盘后股价上涨。

财报发布后，亚马逊投资者关系主管戴夫·菲尔德斯（Dave Fildes）和CFO布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美国银行/美林银行分析师Justin Post：这个季度最突出的指标是盈利和利润率。亚马逊美国市场和国际市场都在逐年改善。这个季度的业绩比你的预期要好吗？广告业务在另一条线上加速增长是不是业绩提升的原因？

奥尔萨夫斯基：本季度是一个增长强劲的季度。我们把它归因于部分高盈利业务的强劲发展势头。AWS连续第三个季度加速增长，其中有49％是外汇中性增长。广告业务方面增长也很强劲。在其它方面，我们看到运营效率，基础设施成本以及总体的所有固定成本也都比预期得要好。

你不妨注意一下，今年上半年，我们的资本租赁同比持平。尽管在12个月内上涨了20%，但在过去的6个月里，表现基本持平，因为我们的团队在规划数据中心，让数据中心更有效率地运行，从而满足我们客户不断增长的使用率；客户使用率已经超过了我们的增长率。

这就是我要指出的。在国际上，也存在很多相同的因素。我想说的是，除了运营效率之外，广告业务也开始对毛利润产生影响，尽管我们的广告业务在国际市场上的份额比在北美要小，但它正以同样的速度逐年快速增长。

在国际上，我们继续在很多领域进行投资，新地区的Prime业务也为我们带来了回报。我们继续扩展新市场，近期在澳大利亚推出了Prime服务。我们已经在多个国家推出了产品设备，比如Echo和Alexa已经在法国推出，Echo Spot上季度在印度和日本上市。所以随着我们的发展壮大，运营效率得以整合，我们也会继续在很多领域进行投资。

RBC资本市场分析师Mark Mahaney：我有两个问题。一是关于单位增长率。单位增长率仅为17%，对于阻碍增长、带来负面限制的事情，你有什么特别要说明的吗。或者这只是一种新常态？

另一点是关于运营效率。你刚刚提到，运营效率比预期的要好。能不能请你多说一点，尤其是在零售方面？有没有出现某种可持续的新效率？

奥尔萨夫斯基：我先从单位增长率说起。我要指出，我们去年第二季度的单位增长率非常强劲，高达27%，所以我们现在正在朝那个目标努力。回顾那个时候，我们发现有很多因素。我的意思是，在任何一个季度，都可能出现产品组合或ASP的差异，这对单位增长率的数据会产生影响。但是如果你也记得的话，我们两次降低了Super Saver Shipping的价格门槛，从去年年初的49美元降到35美元，再降到25美元。

所以去年，尤其是在较低的ASP项目上，我们增长率不高。现在我们正朝高增长率看齐。另一个因素是转向订阅的数字内容。尽管我们的Amazon Music和Kindle Unlimited都非常成功，而且这是一个很好的过渡，但是单位增长率却没有将其计入。因此，还有一些别的因素会影响相关数据，但我们真的对零售的增长感到高兴。我们认为它的增长是由以下几个因素推动的：Prime，Prime客户的参与以及选择的多样性，尤其是第三方的选择更加丰富。

在运营方面，如果你看一下过去18个月的情况，你会发现基础设施成本和资本成本的增长速度各不相同，固定总成本也增加了。因此，你会注意到，我们会继续寻求进步——我们降低了全职员工数量的增长速度，收购造成的员工数量增长不计入在内。截至6月底，我们的员工数量同比增长了26%。

但其中23%都是发生在去年的下半年。所以，我们会继续对人力投资方面保持慎重。而且，在公司内部，很多领域的增长都是由人员的流动来驱动的。技术人员的数量、流动也出现很多变化。因此，今年上半年的外部招聘次数有所减少。我们不认为这会是长期的趋势，但是它确实对运营效率的提高有影响。现在，我们要重新计划、评估我们需要增加人力投资的地方。

因此，我认为今年上半年可以很好地考验我们的成本结构，从假期前的投资中抽身出来。去年上半年我们进行了很多投资。如果你回顾一下去年基础设施和全职员工的数量，你会发现没那么明显。今年更明显一点。

摩根大通证券分析师Douglas Anmuth：如果可以的话，我想提出两个问题。首先，3Q是一个大型的仓储中心（fulfillment center），是在假期前建成的。虽然利用率下降，但显然利润前景是好的。是否可以让我们了解一下你是如何看待仓储中心今年的建造情况和面积的增加？

其次，通过收购PillPack，大家对医疗领域的发展机遇感到非常兴奋。你能否介绍一下收购的一些战略基础，以及这些基础是如何推动你的收购计划的？我们应该如何考虑未来的整合？

奥尔萨夫斯基：关于仓储中心的能力，我今天无法给你一个具体的数字。我很可能会在下个季度末的时候对此进行明确阐释。但如果你回想一下过去的两年，在2016年和2017年，我们仓储中心的面积都已经实现了超过30%的增长。

我们预计今年的增幅会低一些，因为在过去几年内，我们的效率已经得到了一些提高，但我今天给不出具体的数字。我想说的是，大多都是在今年后期实现，就像过去的两年一样。但我们下个季度会对这一点再进行阐述。

收购PillPack交易还没有结束。我们希望在今年下半年能完成收购，所以我现在就不做过多评论了。但是我们感到很兴奋。我认为这家公司的客户体验具有高度的差异化。为了发展到现在的规模，他们付出了很多，做得非常出色。我们认为，与他们合作，亚马逊规模的扩大指日可待。

这次收购和之前做过的其它收购一样。最近，我们正在寻找经营状况良好、客户体验高度差异化的公司。它们还必须和我们一样，“痴迷”于为顾客服务。所以我们认为PillPack已经具备了所有这些特质，我们期待着交易的完成，与他们携手合作。

花旗全球市场分析师Mark May：关于亚马逊云服务平台AWS，积压未交付的订单能否让你对AWS业务未来的稳健增长持有信心？关于Alexa，既然Alexa的用户人数已经较为可观，我在想你能否简单讨论一下Alexa对于零售业务存在何种影响？

奥尔萨夫斯基：我就先从AWS业务说起吧。是的，对于现在取得的成果，我们非常开心。我们手头还有很多积压未交付的订单，还签订了新的合同、有了新的客户，现有的客户服务也在不断拓展规模。业务在之前三个季度都在加速发展，我们在一些领域内都看到了非常积极的发展迹象。

我们今年又新增加了800个服务和功能。去年是一个创下历史新高的一年。相比去年，我们今年的节奏又加快了。我们看到客户利用AWS云数据仓库（AWS Database Migration Service）迁移了8万多个数据库。

客户也开始使用我们提供的很多新产品。我们在一些新的领域进行了研发，比如说机器学习、人工智能、物联网以及无服务器计算等。数据库和分析工具都发展得很好。所以，当我们看到这些情况时，我们就会想为什么人们会选择我们呢？从本质上来说，多年来，我们向客户展现了亚马逊可以提供的功能以及创新速度。我们打造了一个非常强大的合作伙伴和客户生态系统。坦白来说，在安全和性能方面，亚马逊的可靠性得到了最佳证明。我们比其它任何市场参与者关注这一点的时间都要长。

因此，我们会继续给客户提供服务。我们会继续根据客户提供的反馈情况来开发新的服务和功能。每个季度的营业毛利会产生一些波动，本季度利润可观。显然，部分原因在于资本租赁相比上一年没有什么大的变化，而团队能以更高的效率运营数据中心。

菲尔德斯：是的。我认为第二个问题关系到Alexa会如何影响业务。我想我们的设备是大获成功的，客户也都很喜欢我们的产品。亚马逊的会员日非常成功，我们也很开心客户能够喜欢上面的产品。所以我想，现在的重心应该放在制定近期调整内容和未来发展方向的路线图，并且让客户能够享受到相应的好处。

高盛分析师Heath Terry：我的问题还是关于AWS业务。你们看到客户选择使用AWS业务，你们也获得了一些新的客户，你能大致向我们解释一下客户消费重心是放在哪里吗？你之前提到了数据库，我想知道这一业务是有多成功呢？在你看来，还有什么其它领域的业务是能让客户选择亚马逊并能拓展其规模的呢？

然后，你标记了和去年相比，资本租赁的增长没什么大的变化。过去，你曾说过运营成本和资本租赁的增长情况，你通常指的是这些数字的增加或是业务基础设施的发展。是否你们之前获得的效率突破已经不复存在了？或者说这关系到时机？对于运营成本以及资本租赁的相关数据，我们应该如何通过它们来理解你对于企业发展的预期呢？

奥尔萨夫斯基：当然。我想说的是，这仅仅只是说明我们现在处于一个紧缩时期——我们增加了很多……我的意思是，46亿美元确实是一笔大数目，但是相比去年，增长率基本持平。所以说，我并不确定这其中的突破元素。我们确实花了很多时间来提高数据中心的效率。我们也看到了成果，有些时候它确实会比其它季度表现要好一些。我们的初始期望值将会是……使用增长情况也将非常……我们的基础设施成本将会随着使用率的增加而提高。

但是我们可以更高效地推动营收增加，有些时候我们在其它阶段进行的投资也会在其中反映出来。因此，它每一个季度都是会发生波动的。去年上半年，我们进行了很多投资。我会将其与资本支出归结为一类，但是在前两个季度，去年的第一个季度，资本支出相比去年增加了82%，而第二季度则是67%。

今年第一季度，这一数据为33%，第二季度则是1%。因此，确实时机会有一些影响。但我认为总的来说，从长远角度来看，我们肯定会不断推动AWS基础设施能力以及仓库网络的运营效率的。

关于产品细节方面，我没有什么可以说的。我只想说，我们的业务增长来源于客户，客户群包括初创企业、企业客户和政府机构。它们一开始只是踏出一小步进行尝试，之后就会不断将其业务转到我们平台上，大量的客户都已经全部迁移至AWS平台上，它们也能因此有机会减少成本结构。亚马逊自己也是这样，作为这项业务的客户，我们也发现使用AWS资源能够减少基础设施成本。

摩根士丹利分析师Brian Nowak：第一个问题是关于广告。布莱恩，我在想你能否举些例子给我们，那些在广告方面取得很大成功的产品？我知道你们这些人一直是专注于移除客户摩擦问题并且为其解决痛点的。那么，也许你们可以跟我们说一下，在你的广告产品中，你试图为广告商客户解决的一些痛点问题。

奥尔萨夫斯基：我就先从广告开始说起。从概念上我们退一步来说，现在我们的广告业务是一个价值数十亿美元的业务。我们发现有很多人在使用我们的广告业务，比如说亚马逊商家、卖家、作者以及想要接触亚马逊客户的第三方广告商。

我们拥有成千上万个新兴广告商和知名广告商。它们会使用我们的服务来达到自己的营销目的——不管是要推广新品牌还是最终能在我们的网站上促成购买决策。

关于痛点问题以及改进措施，我想我们的重心是放在改进为广告商开发的工具可使用性上，为客户提供更好的建议。我们在努力将广告商要做的活动实现自动化，并且继续为这些广告商开发新的产品。

我们还认为数据测量也很重要，所以我们也会专注于这一点，这样广告商才能明白他们利用我们的产品得到了什么样的结果。我们认为自己拥有很独特的优势，广告商们可以直接获益其中。

菲尔德斯：关于会计方面的问题，明确来说，第二季度会计准则更新带来了一定影响。和今年第一季度相比，营收确认发生了一些变化，新增了6.4亿美元的营收，这主要是关于我们对于广告业务的处理。

你还记得在2018年初，我们当时是将广告业务归为营收而不是销售成本。因此，在今年第二季度，其它营收就多了这6.4亿美元。你可以在这个线图中看到这一点，第二季度这里的数据大约是22亿美元。

除此之外，上个季度我谈到过一些其它因素，包括应用和应用内容的销量、数字媒体成本等，这些变化对于在线商店营收产生了一定影响。因此，年增长率会因此变得更高。

瑞银证券分析师Eric Sheridan：我提两个问题。第一是关于全食超市（Whole Foods）。关于将全食超市与亚马逊Prime生态系统整合在一起，这件事有无新的进展？你要如何将这些资产与用户群结合在一起，从而实现你说过的“飞轮效应”？

关于Prime Now。全球市场的规模是否有发生变化？随着Prime Now规模的不断扩大，用户是如何采用这些服务的，你有多少了解？

奥尔萨夫斯基：当然。对于全食超市以及Prime来说，本季度的业务情况都非常不错。我们会为在全食超市购买商品的Prime会员提供额外折扣。如果你去全食超市商店或是全食超市 Market 365商店，你会看到数百件待售商品中都贴上了10%折扣的黄色贴纸。一些精选、深受大家欢迎的产品还会有更多折扣优惠。因此，Prime会员是接受这种优惠的。Prime会员已经从中节省了数百万美元，包括时令性大家所喜爱的商品等，我之前说过这些折扣优惠的产品都是日常深受大众喜爱的。

此外，我们又将食品杂货配送业务推广到了20个城市，因此业务销量也非常不错。在会员日，我们还会在全食超市为Prime会员提供特定优惠。事实上，这些优惠都会在全食超市持续一周时间。人们能够发现作为Prime会员可以节约更多的钱这一好处。而Prime Rewards Visa Card返现5%的优惠也同样适用于在全食超市里购买商品。

这就是我们采取的第二波攻势。第一波攻势我们已经在之前的电话会议中谈到过，包括最初的降价销售、在商店里安装储物柜、在亚马逊网站上出售全食超市产品等。我们推陈出新的势头依旧非常强劲。我们认为这个季度将会是在全食超市提供Prime会员福利的一个里程碑。我们会继续努力，然后期待事情的进展。

我想Prime Now业务已经遍布全球9个国家的50个城市了。它有一些不同——我们在食品杂货配送方面为你提供多个选择。我们提供配送服务——AmazonFresh以及Prime Now都能满足客户需求。我们通过全食超市建立了传统的食品杂货实体店，之后我们会将两者结合在一起提供配送。我们还会继续尝试Amazon Go这种新型商店。所以我们会不断创新，设计一些新产品出来。

巴克莱资本分析师Ross Sandler：我有两个问题。第一个是关于Music业务。你最近提到说付费用户数已经有数千万。那些付费音乐听众是来自Prime，还是来自Echo？还有，是什么因素推动了这一趋势，将免费用户转化为付费用户？

第二个问题是，你提到了零售效率和零售营业利润率的提高。如果我们把目光转向国际市场，会发现仍然是负增长，但也在显著改善，所以你能分析一下印度和其它新兴市场与西欧一些更成熟的市场上的改进是源自哪里吗？

奥尔萨夫斯基：我先回答第二个问题。是的，在过去几个季度，我们在国际市场上的运营利润率有所提高。我想说的是，在欧洲和日本等地，固定员工人数、运营成本、基础设施成本，以及营销等方面的效率都非常高。我还想申明，尽管在国际上它的规模较小，但广告对国际市场的影响正越逐步扩大。现在的发展速度相当之快，可以和在北美的速度相媲美。

你说的对。我们还会继续投资。很明显，我们在印度的投资获得了很好的牵引力。我们的五周年纪念日刚刚过去——亚马逊是印度访问量最多的网站。所以我们会为印度的消费者和销售者继续提供大量的创新，而且这种势头将会保持下去。

但是你也看到了其它市场的扩张。我们在澳大利亚推出了Prime，在法国推出了Echo和Alexa，还在印度和日本推出了Echo Spot。我们要在短时间内把Echo和Alexa推广到意大利、墨西哥和西班牙。因此，我们将继续在从新市场的Prime服务中获利。这是我们关注的运营利润率问题之一。

但我们认为这种做法是正确的。我们也看到了强劲的发展势头。在Prime Day，成员国家的名单不断增加，这一点我们感到很开心。今年我们的业务将扩展至澳大利亚、新加坡、荷兰和卢森堡。对我们的国际业务，我们非常看好。我们意识到这是一个投资时期，我们在各个国家的业务处于不同的增长阶段。

菲尔德斯：在音乐方面，数千万付费用户正在享受亚马逊提供的音乐服务。亚马逊Music Unlimited的订阅人数还在保持快速增长。我们已经在30多个国家提供了这些服务，有数千万首歌曲可供选择，还有很多丰富的播放列表，个性化的电台等等。

当然，我们的音乐服务是从Prime Music开始的，在这一音乐领域算比较早的了。我认为，为Prime会员提供一些免费的歌单供他们享受是很好的方法，然后当他们沉浸其中，就自然而然想要订购亚马逊Music Unlimited了。

还有一个很重要的因素就是Alexa。我们认为，使用那些设备时最让人满意的特性就是可以与Alexa互动。事实证明，这是一种很好的技能，人们能够享受到丰富且不断增加的亚马逊服务。现在客户可以使用的服务超过4.5万种。

SunTrust Robinson Humphrey分析师Youssef Squali：关于最高法院的裁决，你们在45个州会针对亚马逊出售的产品征收销售税，我想是在两个州内，平台上第三方卖家也会征收销售税。在你开始收税之后，这两个州的销量是否有下滑？我想，你应该一年多之前就开始了征收销售税了吧。

你将何时在其余地区开始征收销售税？你是否会因此而收取相关费用？因为在我看来，在这两个州内，你帮助第三方卖家交税或征收税是不收取费用的。

菲尔德斯：你提到了亚马逊在45个州会收取销售税，我们会对亚马逊提供的产品收税。而目前第三方卖家征收销售税的州有三个。华盛顿州从1月1日开始，宾夕法尼亚州从4月1日开始，最近俄克拉何马州会从7月1日开始。这就是我们所需要收取销售税的地方。我们并未谈论过——关于你说的第二点，我们没有讨论过这种趋势。你知道，很多事情还处于发展早期。

奥本海默分析师Jason Helfstein：鉴于新闻之前关于Alexa声音服务的报道，你有没有想过在第三方设备上来赚钱？还有一个问题是关于Amazon Prime Video Channels的，你们是否有计划提供相关服务来替代电视？

奥尔萨夫斯基：我就先从Alexa说起吧。目前，我们的重心依旧是围绕拓宽Alexa受众面以及它的实用性。戴夫也提到了，Alexa现在的技能有4.5万多个。我们建立了开发者网络——网络在不断扩大，现在2500个不同的品牌使用了1.3万个智能家具设备。我们正在和酒店达成合作，未来会进军酒店领域，这样你在旅行的时候也能使用Alexa。

在新闻发布会上，杰夫曾表示搭载Alexa的设备数量在去年增至三倍——包括Polk、Sonos、宏碁（Acer）、惠普（HP）、联想、宝马、福特以及丰田等大公司。因此，目前的当务之急就是要让Alexa拓展到其它可以应用的领域。我们也在开发新的学习工具来帮助开发者更方便得设计Alexa技能。我们感觉自己在这方面的发展势头很足。

因此，我想你最初的问题是关于Alexa的盈利，但是目前我们要做的事情是让它变得尽可能实用，让使用Alexa的设备可以利用这些技能。

菲尔德斯：关于第二个问题。我想说，我没法预测未来会做什么。但是今天，我们对于Prime Channels取得的发展已经很满意了。接下来几个季度，我们会看到有一些好的频道上线，这也能说明业务的发展潜力。我们会继续专注于提供更优质的选择，因为我们很清楚一点——消费者是希望在Prime会员服务中能够添加这一内容的。 (堆堆)