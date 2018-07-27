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软银、雅虎日本牵手Paytm 将推出手机支付服务PayPay

软银、雅虎日本牵手Paytm 将推出手机支付服务PayPay
2018年07月27日 14:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月27日下午消息，PayPay Corporation为软银集团与雅虎日本成立的一家合资公司。PayPay今日宣布，公司将在2018年秋季推出使用条形码（二维码）的智能手机支付服务“PayPay”。公司将与印度最大的数字支付公司Paytm合作，使用Paytm的技术和在移动支付领域的专业知识。Paytm为软银愿景基金投资的公司之一。

　　在日本，现金（纸币和硬币）仍是主要的支付方式，目前的无现金支付比例保持在20%左右。因此，日本政府正采取措施，目标在2025年之前将无现金支付比例提高至40%，并且长期目标为提高到80%——也是全球最高的比例。为协助这些努力，软银和雅虎日本在2018年6月份成立PayPay Corporation，并将在2018年秋季推出面向用户的支付平台。这一举措将推进无现金支付在日本的更广泛使用，并为消费者和附属商店提供高度便捷的服务。Paytm在印度具有领先的数字支付生态系统，并率先尝试使用二维码支付技术，为3亿多消费者和800万商户提供无缝移动支付。

　　PayPay Corporation、软银、雅虎日本和Paytm将借助囊括软银的用户基数以及“雅虎钱包”（拥有大约4000万账户）来扩大用户数量。他们还将使用软银的销售技术，部署平台并开发使用Paytm技术的定制服务。他们的共同目标是让PayPay成为顶级智能手机支付服务供应商，无论是从用户数量还是附属商家数量上来看。

　　随着PayPay的面市，雅虎日本将终止“雅虎钱包”当前的智能手机结算功能（具体终止时间尚未确定）。PayPay平台将与雅虎日本的账户无缝整合，即现有的“雅虎钱包”用户也可以在雅虎日本的应用内使用PayPay。(木尔)

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