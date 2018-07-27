新加坡监管机构调查Uber、Grab合并 Grab提出反对

新浪科技讯 北京时间7月27日下午消息，Grab本周五表示，反对新加坡反垄断监管机构的评估，后者认为Grab收购Uber业务这一举措有损竞争。Grab另外还表示，委员会建议的取消与司机的排他性安排这一措施是片面的。

今年早些时候，Uber Technologies将其在东南亚的业务出售给了更大型的区域竞争对手Grab，以换取在该新加坡公司中的一部分股份。但这笔交易也引来监管机构的审查。

7月初，新加坡竞争和消费者委员会（CCCS）发现该并购大大降低了竞争并提出了各种补救措施，比如出售他们的汽车租赁业务和取消针对使用Grab打车平台之司机的排他性义务。

在本周Grab提交了其陈述之后，CCCS将采取决策并考虑公众反馈。CCCS拟对Grab处以罚款。

在一份书面回应中，Grab称委员会允许其他商家和新市场进入者保持或与司机、私人租赁车队和出租车运营商签订排他性协议，而不设任何限制。

“Grab认为这样的双重标准有悖于为司机和骑手增加选择机会的精神。”Grab在书面回应中写道。

Grab在新加坡的打车市场身上一向占据主要优势，甚至在同Uber合并之前亦是如此。公司与出租车业务如ComfortDelGro等存在有竞争关系。

一些新的商家，如印度的Jugnoo和新加坡的Ryde等，最近也纷纷进入新加坡打车市场。印度尼西亚的Go-Jek亦宣称将在新加坡推出服务。

CCCS表示，排他性协议意味着新的市场进入者将不得不花大成本来构建足以和市场上已有商家匹敌的司机和骑手网络。

CCCS的决定或可能产生更为广泛的影响，马来西亚本月也表示将研究Grab和Uber两家公司合并带来的垄断风险。(木尔)