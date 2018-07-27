新浪科技> 互联网 > 正文

从IPv4到IPv6，中国根服务器到底谁说了算

从IPv4到IPv6，中国根服务器到底谁说了算
2018年07月27日 13:08 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：IT时报

　　IT时报记者 钱立富

 　　IPv6时代正快速来临，在IPv4时代，人们一直困惑的“中国缺乏DNS根服务器”的情况是否因此有了改善？一些报道中所说的中国已经部署了IPv6的1台主根，3台辅根的根服务器又是怎么回事呢？

　　就这些问题，记者采访了国内最早的互联网加速服务提供商蓝汛ChinaCache的技术专家、资深架构师王立鸥。

　　域名服务器如同“黄页”

　　在以前的书信时代，人们写信时要在信封上写明收信地址和寄信地址，“××市××路××号××室”，这样信件才会按照收信地址送到对方的手中，对方也会知道是谁、从哪里邮寄过来的。也就是说，每个单位、每户人家都有自己的“门牌号”，从而方便信息传递。

　　以前也经常碰到这种情况，自己只知道对方单位的名称，但不知道对方的具体地址、邮编信息。这个时候，人们经常通过翻厚厚的“中国黄页”来进行查询，找到具体的地址。

　　互联网时代其实也是如此，每个网站都有自己的“邮政编码”，但这是用一长串数字（IP地址， IPv4时代是32位，IPv6时代是128位）来表示的，普通人根本无法记住。所以网站都采用了比较容易让人记住的网址，比如说baidu.com，qq.com，amazon.com等等。

　　王立鸥介绍说，人们在浏览器中输入网址后，比如说amazon.com，访问的网址中域名的部分会被浏览器发往DNS服务器做解析，然后服务器再将用户所访问网站的IP地址传送回来。浏览器拿到网站的IP地址后，再发出自己的请求，然后就可以登录。这样一个域名和IP地址之间相互查询转换的服务操作的技术体系就叫做DNS（Domain Name System）。

　　由此可见，域名服务器的查询转换工作是非常重要的，它如同是“域名的黄页”，如果不能通过它找到网站对应的IP地址，用户自然上不了网。

　　然而，域名服务的查询不是一次操作完成的，代理我们用户进行查询的DNS服务器（通常就是运营商的DNS服务器）只是进行代理查询和缓存，采用的是一个迭代的过程。这个过程，和我们管理地理地址的逻辑是一样的，如同从国家->省->市一样，从根服务器开始查询，一直查到目标访问的域名服务器。这样，从域名管理的角度看， 每个层级就只管自己那一段的域名管理，相互不干涉了。

　　中国没有根服务器是误解

　　IPv4是第一个被广泛使用的IP协议，现在全世界正处于从IPv4向IPv6升级的阶段。一些自媒体之基于中国没有全球根域名服务器，如果一旦被“卡住脖子”，断掉了根服务器的访问途径，无法进行域名解析，就可能被断网了。这就如同没有“中国黄页”，人们写信时查询不到对方的地址，自然也就无法通信了。

　　现在，比较常见的说法是：全球有13个根服务器（1个主根服务器+12个辅根服务器），其中主根服务器和9个辅根服务器都在美国，另外英国、瑞典和日本各有一个辅根服务器。也就是说，中国没有根服务器。

　　对于这种观点，王立鸥认为这是一个片面的理解，“互联网非常早的时期，是这样，但现在根本不是这样。中国没有根服务器的说法是不对的。”

　　“北京至少有四个根服务器镜像:I、J、F、L根服务器。根服务器实际上是个集群，比如I服务器，在北京有I服务器，在美国和欧洲也有I服务器，它们用的是同一个IP地址。”王立鸥介绍说，根服务器通过anycast协议来实现寻址，“anycast协议的好处是，当用户要访问一个IP地址的时候，系统会先看离用户最近的有这个IP地址的服务器在哪。比如中国用户在访问I服务器，那么数据包没必要跑到其他地方，处理包在北京就能实现。”所有的镜像之间的内容是严格同步的。不存在单独系统管理者私自修改内容的可能性。

　　王立鸥还举例表示，以前南美地区互联网访问的根服务器镜像都在美国迈阿密，后来南美本地流量增多以后，在本地也设置了根服务器镜像。

　　“而且，很多大的运营商都将根服务器的内容映射过来，从而直接从自己的系统中进行域名解析，在进行解析操作时候，直接从自己的映射的镜像来进行查询解析，从而提高给自己服务的用户的整个解析请求的速度。”王立鸥说道。

　　另外，根服务器是由不同的企业和非盈利组织来运营的。比如说，L服务器是由ICANN负责运营的，ICANN的中文名称是互联网名称与数字地址分配机构，是一家非营利社团。2016年10月，美国商务部下属机构国家电信和信息局把互联网域名管理权（IANA）完全交给ICANN，这标志着互联网迈出走向全球共治的重要一步。

　　中国逐步获得纯IPv6根服务器的运行和管理经验

　　考虑到我国互联网的安全性，由于所有的13个根的运营者都非中国的企业和组织，而由于IPv4的DNS数据包的容量限制，又没有可能再添加新的根的信息。因此，在IPv4的环境下，要想解决自主可控的根服务器，几无可能。

　　如果说，IPv6相对于IPv4在DNS域名解析的变化，那就是IPv6时代，和DNSSEC越来越广泛的运用，使得承载DNS请求和响应的UDP协议数据包不再成为限制根服务器数量的限制。

　　我国“互联网工程中心”联合日本WIDE机构（现国际互联网M根运营者）和互联网域名工程中心（ZDNS）等共同发起了“雪人计划”， 其官网是 www.yeti-dns.org。从这个项目的主页上，Yeti DNS Project 的标题下，可以看到一个副标题：“--A Live IPv6-only Root DNS Server System Testbed”即在线的纯IPv6 DNS根服务器系统测试床。

　　雪人计划（Yeti DNS Project）的安排是2015年6月底前，面向全球招募25个根服务器运营志愿单位，共同对IPv6根服务器运营、域名系统安全扩展密钥签名和密钥轮转等方面进行测试验证。由于雪人的服务器不是真正的根服务器，因此，就不可能得到zone更新的通知信息（RFC1996）。雪人服务器通过无需鉴权的轮询方式从13个根当中的F根来获取zone文件和更新。雪人计划一共是3个DM（distribution master）分别是BII（中国），WIDE（日本）和TISF（美国）。

　　雪人计划的关闭时间是2018年底。

　　虽然，雪人计划目前看没有带给我们独立的根服务器，但是，雪人计划成功地帮助我们掌握了DNS根服务器的运行和管理技术。体现了我国在IPv6时代管理和服务DNS根服务器的不断进步的技术能力。这个对于快速铺开的IPv6网络的中国因特网具有极大的安全意义。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有