拼多多上市:宽进严出能管住质量吗?为何不退赔现金?

原标题：拼多多上市了，这些问题要说清：“宽进严出”能管住假货吗？为什么退赔的不是现金？

北京时间7月26日深夜，成立不到三年时间的电商拼多多上市了；而且从递交上市申请到正式敲钟，不到1个月的时间。这一速度，被外界称为够“拼”的。

今年以来，中国互联网企业进入上市潮，可拼多多受到的关注可以说最多：除了因为年轻，更因为这是一家充满争议的企业——它既有飞速增长的用户数量和交易额，也因平台上的产品质量、真伪以及对商家的管理方式而颇受诟病。

有意思的是，7月26日上市当天的各种细节，也让拼多多显得与其他互联网公司不一样：这一天，拼多多创始人兼首席执行官黄峥没有前往纳斯达克所在地美国纽约敲钟，而是让纳斯达克破天荒地送了一个敲钟按钮到上海，由拼多多的用户和商家在上海、纽约两地同时按下敲钟按钮；这一天，发行价19美元的拼多多也没有像之前那些新上市的中国互联网公司那样跌跌不休，反而开盘大涨逾40%，最终报收26.7美元……

不过，股价上涨并不能解决拼多多存在的问题。所以，趁着黄峥在上海参加敲钟仪式的机会，解放日报·上观新闻记者将外界最关心的问题当面抛给他，看他怎样回答。

问题一：“宽进严出”能管住假货吗？

“低质低价”、“假冒伪劣”是一些人对拼多多上产品的印象，甚至有人将拼多多称之为“消费降级”。对此，拼多多采取的管理方式是“宽进严出”：所谓“宽”，是指商家入驻门槛不高，缴纳一定的保证金并通过系统自动审核，商家就可以在平台上发布商品；所谓“严”，是指平台对商家的后续管理很严格，包括对销售问题产品、假冒产品的商家处以冻结交易金额并进行10倍罚款的惩戒。

这一管理方式看起来没什么问题，可在实际操作中颇有争议。一方面，有媒体尝试发现，即使堂而皇之地将假货发布在拼多多平台上，也能顺利通过审核；另一方面，有商家对拼多多的严惩方式表示不满，认为拼多多是靠商家罚金盈利。

黄峥怎么看这个问题？“入驻审核当然是管控的一个有效手段，但这不是最有效的手段。比如说线下经营往往需要发牌照，今天检查是好的、就发一个牌照，但能保证明天这个店卖的东西就是好的吗？所以平台管理的关键在于有没有能力在早期做预防，或者把问题控制在小的范围内。”他表示，除了“宽进严出”，拼多多还会动用各种资源鼓励合法的商家、限制不合法的商家，包括为合法的商家提供更多的消费者流量、限制不合法商家的流量并加以惩戒，“基本逻辑是这样的，这个甚至比事后的打击和监管还要重要。”

但黄峥也承认，在“宽进严出”和管理上，会出现一部分漏网之鱼，这与淘宝起步时遭遇的问题相类似。不过，拼多多的优势在于有了淘宝等其他电商平台的经验：“拼多多在这个历程上已经吸取了前面人的经验，历史的这些阶段（指平台上有假货）我们可能很难跨越，但是我们在前人的基础上步子走得稍微快一点。”

业内人士认为，拼多多的成长背景与淘宝已经有了很大的区别，不能再用“先上线再管理”的思路。事实上，依靠人工智能等新的技术手段，平台对假货、问题产品的筛查和处置效率应当更高。虽然说黄峥所说的用平台各种资源鼓励诚信、抵制违法也是有效的手段之一，但在“宽进”方面仍旧有改进的空间。

问题二：为什么退赔的不是现金？

除了假货外，拼多多另一个颇有争议的做法是：当消费者在平台上遇到商品质量问题时，平台会对消费者进行赔偿，但赔偿的不是消费者购物时支付的现款，而是无门槛现金券，即消费者可以用这些现金券在拼多多平台上再次消费。根据拼多多此前公布的数据，相关现金券的使用率达到95%。

但问题来了：对消费者而言，遭遇一次不愉快的购物经历后，很可能不想在相关平台上进行再次消费，可由于拿不到现金退款，为了避免浪费，不得不二次消费；在平台商家眼里，拼多多会用冻结交易款等方式来处罚商家，并表示将这些钱款赔偿给消费者，可最后赔的是现金券，是否意味着拼多多从商家的赔偿款中获益？

所以，“为什么退赔的不是现金”成为解放日报·上观新闻记者问黄峥的第二个问题。

“我们也想退赔现金，这样可以给消费者更好的体验。但是，目前受到合规的限制，还不能操作。但是我可以说，只要解决了合规的问题，肯定会直接退赔现款。”黄峥的表态或许能让消费者满意，只是他尚不能给出明确的时间表。

业内人士分析，拼多多所涉及的“合规”问题主要在于其在交易过程中并没有“支付宝”这样的第三方钱包功能。从实际使用情况看，拼多多发放的退赔现金券没有使用条件限制，显示出一定的退赔诚意，可终究限定了消费者的使用范围。所以，从公平公正的角度出发，拼多多需要加快解决退赔钱款的“合规”问题。事实上，“合规”问题反映出拼多多的支付体系仍有待完善，如果解决“合规”问题，那么拼多多将获得一个更好的支付体系，对其未来发展本身就有积极作用。

问题三：砍价到零元的产品靠谱吗？

拼多多的营销方式也让很多人看不懂：用户将标价上百元、上千元的商品发布在朋友圈请亲朋好友进行“砍价”后，可以以几元钱甚至零元的代价获得。“零元购”到底是平台贴的钱，还是商家真的有魄力“亏本赚吆喝”呢？

解放日报·上观新闻记者多方了解后获悉，“零元购”的主体还是拼多多上的商家，只不过在商家眼里，“零元购”是一种营销方式：拿出部分商品“馈赠”消费者，但可以通过消费者的“请人砍价”模式获得流量和人气。同时，拼多多作为平台也支持商家进行此类营销，会通过流量等方式进行鼓励。换句话说，在“零元购”中，商家只是将原本的广告费或营销费变成了商品，所以不存在“亏本赚吆喝”的方式。

“零元购”的背后，是外界对拼多多模式的质疑。在招股书中，拼多多用了一个能让美国投资人看得懂的比喻：要做“Costco（美国知名连锁仓储卖场，特点是销售高性价比的产品）和迪士尼”的合体，意思是拼多多既要销售高性价比的产品，又要像迪士尼那样充满乐趣、让每个人都能找到自己喜欢的部分。但是有人认为，拼多多目前的商品品质与Costco仍有不小差距，而其社交电商的玩法与迪士尼更是没什么关系。那么，拼多多的模式到底能赢吗？

黄峥认为，从拼多多提出“电商+社交”的模式开始，行业中就出现了很多抄袭者，但最终都没有超过拼多多。这就说明拼多多自有其优势所在。而从下一步发展看，拼多多会通过技术手段实现更加精准的营销，不仅仅为外界所说的“五环外用户”服务，也让更多有消费实力的精英人群选择这一平台。似乎是为了证明这一点，拼多多在位于上海和纽约的敲钟现场，请来的敲钟者中不少是受过高等教育、收入不低的白领及其家庭成员。

业内人士认为，黄峥作为拼多多的创始人和首席执行官，自然“王婆卖瓜”；不过客观地说，拼多多确实为中国电子商务提供了一种新的玩法，将电子商务与社交紧密结合在了一起，并且从用户数据和活跃度来看，这一模式也得到了认可。所以，拼多多虽然在具体的管理和销售中仍存在不少问题，但“电商+社交”的设计仍旧有可取之处。对拼多多的下一步来说，如果能解决相关问题，那么未必不能在阿里巴巴和京东这两大巨头之后，成为一家“新电商”。而且此次上市对拼多多来说也是一种督促——如果不能很好地解决假货问题，那么它不可能获得持续的发展。