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直击|滴滴出行宣布获得长沙市网约车牌照

直击|滴滴出行宣布获得长沙市网约车牌照
2018年07月27日 11:03 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月27日上午消息，长沙市交通运输局今日正式向滴滴出行颁布了《网络预约出租汽车经营许可证》，长沙成为又一个滴滴在全国取得线下许可证的城市。

　　据了解，按照交通运输部等7部委发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》(简称"网约车新政")的规定，网约车平台应具备线上、线下服务能力。此前，滴滴出行在天津取得了网约车线上服务能力认定结果，可在全国范围通用。这也是一周之内，继阜新市、兰州市、石家庄之后，滴滴在第四个城市获得许可证。

　　滴滴出行方面表示，下一步将配合地方主管部门的各项要求，通过对司机的正规宣讲和培训，帮助司机了解驾驶员全流程申请信息，为司机提供材料梳理服务，加快推进网约车驾驶员从业资格证、车辆运营证的办理，也加速推动驾驶员和车辆的合规化进程。

　　滴滴出行目前提供出租车、专车、快车、顺风车、豪华车、公交、小巴、代驾、企业级、共享单车等出行服务，已经覆盖了全国400多个城市。相关数据显示，滴滴出行平台每天完成3000万次以上的出行服务。

　　滴滴出行表示，将发挥自身行业地位，结合其平台在技术方面的优势，积极促进网约车行业健康有序发展，加速推进移动互联网和传统出行行业的融合发展。(张俊)

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