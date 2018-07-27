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Facebook收购以色列公司Redkix 促进协同办公

Facebook收购以色列公司Redkix 促进协同办公
2018年07月27日 10:22 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月27日上午消息，以色列的Redkix周四表示公司已同意接受Facebook对其的收购，届时公司团队将加入Facebook的Workplace小组帮助实现企业间的协作。Redkix的产品旨在将邮件和团队通信消息结合在一起。

　　Facebook于2016年推出Workplace，一款服务企业的订阅式社交平台。

　　Redkix和Facebook并未透露交易细节。一名接近交易的消息人士透露，交易价值低于1亿美元。

　　Facebook的一名发言人称，目前有超过3万家公司正在使用Facebook的Workplace，以协调同事之间的沟通便于“更高效地完成工作”。

　　“让人们之间的联系更紧密向来是Facebook的核心，”Redkix的联合创始人Oudi和Roy Antebi两人在公司网站的博客中写道，“Workplace将这一使命融入到企业，可以帮助企业更加互联、更加高产。”

　　Redkix在美国加州及以色列特拉维夫均设有办事处，此前曾获得一轮2000万美元融资，投资方包括Salesforce Ventures。(木尔)

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