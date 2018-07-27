艺电第一财季营收7.49亿美元：增长不振

新浪科技讯 北京时间7月27日早间消息，本周四，美国游戏公司艺电（EA）公布2019财年第一财季财报。财报显示，艺电当季营收增长不振，整个季度业绩不及分析师的预期，致使其股价在延长交易时间下跌了7%。

截至到6月30日的第一财季，EA公布的调整后营收为7.49亿美元，超过分析师平均预期的7.4242亿美元。净利润为2.93亿美元，即每股95美分。去年同期为6.44亿美元，即每股2.06美元。去除各种项目后，根据路透社的计算，EA公司每股收益13美分，超过分析师估计的每股6美分。

该公司表示，预计本财年第二财季调整后的收入为11.6亿美元，较上年同期略有下降。EA补充说，亚洲市场的认购时机和外汇交易对公司的预测有所影响。而此前分析师的平均预期收入为12.3亿美元。

消费者前沿研究公司的分析师雷蒙德·斯托克（Raymond Stochel）说：“第二财季的指导预期或将更高，而且，华尔街可能预期每年的指标都会有所增加，但我们认为EA在今年年初是保守的。”

今年EA公司的股票总体上涨了近40%。

新游戏

《堡垒之夜》（Fortnite）等“大逃杀”类游戏的流行度上升，对包括EA及其竞争对手暴雪和Take-Two等业内游戏出版商造成挑战。

EA表示，预计将在未来几个月推出新游戏，包括《劲爆NFL橄榄球》（Madden NFL）”和《战地 5》（Battlefield V），以应对其中一些挑战。

该公司称，在今年第一季度，《模拟人生4》的玩家数量增长了35%，《FIFA世界杯》（FIFA World Cup）的最新玩家数量超过1500万。

EA首席财务官布莱克·约根森（Blake Jorgensen）告诉路透社，虽然在第一季度《FIFA世界杯》仅开售两周，但参与的用户“非常”多，这将有助于《FIFA 19》在九月推出。(斯眉)