拼多多上市首日：股价上涨41% 市值破300亿美元

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拼多多上市开盘价26.5美元 较发行价上涨39%

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新浪科技讯 北京时间7月27日凌晨消息，社交电商拼多多正式登陆纳斯达克，股票代码“PDD”，开盘价26.5美元，较19美元的发行价上涨39.47%。截止收盘，拼多多股价上涨7.8美元，报26.8美元，较发行价上涨41.05%。按收盘价计算，拼多多市值达到305.31亿美元。

美国东部时间6月29日，拼多多向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，此次IPO交易的承销商为瑞银、高盛及中金公司。

更新版招股书显示，拼多多计划在此次IPO中发行8560万股ADS股份，以19美元/存托证券的定价计算，整体募资规模为16.26亿美元，市值达到210.48亿美元。其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。

此外，拼多多还有已授予和尚未行使的5.82亿期权的普通股，若发售后全部行使购股权，拼多多将达到50.13亿股普通股。

拼多多称IPO承销商已行使超额配售权，将执行购买额外1284万股美国存托股票（ADS）的选项，募资金额达到18.7亿美元。若加上这两项因素，拼多多市值将超过240亿元。

拼多多创始人、CEO黄峥

招股书显示，拼多多2018年第一季度的总收入13.85亿元，净亏损2.01亿元。其中来自于在线营销服务的营收增长至11.08亿元；来自于代理费的营收从上年同期的3360万元人民币增长至2.765亿元。

2018年第一季度，拼多多平均月活跃用户达到1.66亿，截至2018年3月31日的12个月中，拼多多的活跃买家达到了2.95亿，平均每个活跃买家的年度消费为673.9亿元，GMV达到了1987亿元。

截至本次发行股份前，拼多多CEO黄峥拥有2,074,447,700股，持股比例为50.7%，红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏拥有181,830,600股，持股比例为4.4%。所有董事和高管共持股55.5%。机构股东方面，腾讯持股18.5%，高榕资本持股10.1%，红杉中国持股7.4%。

预计本轮IPO后，创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%，拥有89.8%的投票权，腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%；高榕所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉资本所占股比为6.8%，投票权为1.3%。(科峰)