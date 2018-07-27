新浪科技> 互联网 > 正文

亚马逊第二季度营收529亿美元 净利润同比增1186%

亚马逊第二季度营收529亿美元 净利润同比增1186%
2018年07月27日 04:27 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
亚马逊第二季度营收529亿美元 净利润同比增1186%
查看最新行情

　　新浪科技讯 北京时间7月27日凌晨消息，亚马逊今天发布了2018财年第二季度财报。报告显示，亚马逊第二季度净利润为25.34亿美元，较上年同期的1.97亿美元增长1186%；净销售额为528.86亿美元，较上年同期的379.55亿美元增长39%。亚马逊第二季度净销售额不及分析师此前预期，但每股收益远超预期，推动其盘后股价上涨

　　主要业绩：

　　在截至6月30日的这一财季，亚马逊的净利润为25.34亿美元，每股摊薄收益为5.07美元，这一业绩远好于上年同期。2017财年第二季度，亚马逊的净利润为1.97亿美元，每股摊薄收益为0.40美元。亚马逊第二季度运营利润为29.83亿美元，相比之下上年同期为6.28亿美元；净销售额为528.86亿美元，较上年同期的379.55亿美元增长39%。不计入汇率变动所带来的7.60亿美元的有利影响，亚马逊第二季度净销售额同比增长37%。

　　亚马逊第二季度净销售额不及分析师此前预期，但每股收益远超预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期亚马逊第二季度每股收益为2.48美元，净销售额为533.7亿美元。

　　今年2月，亚马逊预计2018财年第二季度净销售额为510亿美元到540亿美元，同比增长34%到42%，其中包含了汇率变动预计将可带来的约12亿美元的正面影响，合320个基点。亚马逊还在当时预计，2018财年第二季度运营利润为11亿美元到19亿美元，相比之下2017财年同期运营利润为6.28亿美元。

　　运营数据：

　　亚马逊第二季度净产品销售额为318.64亿美元，高于上年同期的247.45亿美元；净服务销售额为210.22亿美元，高于去年同期的132.1亿美元。

　　按照地域划分，亚马逊北美部门（美国、加拿大）第二季度净销售额为321.69亿美元，比上年同期的223.70亿美元增长44%；运营利润为18.35亿美元，相比之下上年同期为4.36亿美元。

　　亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第二季度净销售额为146.12亿美元，比上年同期的114.85亿美元增长27%；运营亏损为4.94亿美元，与上年同期的运营亏损7.24亿美元相比有所收窄。

　　亚马逊AWS云服务第二季度净销售额为61.05亿美元，比上年同期的41.00亿美元增长49%；运营利润为16.42亿美元，相比之下上年同期为9.16亿美元。

　　亚马逊第二季度来自于北美部门的销售额在总销售额中所占比例为61%，高于上年同期的59%；来自于国际部门的销售额在总销售额中所占比例为28%，低于上年同期的30%；来自于AWS云服务的销售额在总销售额中所占比例为11%，与上年同期相比持平。

　　按照服务和业务类型划分，亚马逊第二季度来自于在线商店的净销售额为271.65亿美元，与去年同期的237.54亿美元相比增长14%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长12%；

　　来自于实体店的净销售额为43.12亿美元，去年同期并无这项收入；

　　来自于第三方卖家服务的净销售额为97.02亿美元，与去年同期的69.91亿美元相比增长39%，不计入汇率变动的影响为同比增长36%；

　　来自于订阅服务的净销售额为34.08亿美元，与去年同期的21.65亿美元相比增长57%，不计入汇率变动的影响为同比增长55%；

　　来自于AWS云服务的净销售额为61.05美元，比去年同期的41.00亿美元增长49%，不计入汇率变动的影响为同比增长49%；

　　来自于其他业务的净销售额为21.94亿美元，比上年同期的9.45亿美元增长132%，不计入汇率变动的影响为同比增长129%。

　　现金流信息：

　　在截至2018年6月30日的12个月时间里，亚马逊的运营现金流为218亿美元，比上年同期增长22%；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊的运营现金流为178亿美元。在截至2018年6月30日的12个月时间里，亚马逊的自由现金流为104亿美元，高于上年同期；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊的自由现金流为96亿美元。在扣除本金还款以后，亚马逊过去12个月时间里的自由现金流为41亿美元，低于上年同期；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为54亿美元。在扣除本金还款以及根据资本租约所获资产以后，亚马逊过去12个月时间里的自由现金流为5.46亿美元，低于上年同期；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为14亿美元。

　　业绩展望：

　　亚马逊预计2018财年第三季度净销售额为540亿美元到575亿美元，同比增长23%到31%，其中包含了汇率变动预计将可带来的约30个基点的负面影响，这一展望未能达到分析师此前预期；运营利润为14亿美元到24亿美元，相比之下2017年同期的运营利润为3.47亿美元。据雅虎财经汇总的数据显示，分析师此前平均预期亚马逊第三季度净销售额为580亿美元。

　　股价变动：

　　当日，亚马逊股价在纳斯达常规交易中下跌55.61美元，报收于1808.00美元，跌幅为2.98%。在随后截至美国东部时间17：14（北京时间27日5：14）为止的盘后交易中，亚马逊股价上涨62.15美元，至1870.15美元，涨幅为3.44%，突破52周最高价。过去52周，亚马逊的最高价为1863.84美元，最低价为931.75美元。(唐风)

亚马逊财报
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有