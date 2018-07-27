亚马逊第二季度营收529亿美元 净利润同比增1186%

新浪科技讯 北京时间7月27日凌晨消息，亚马逊今天发布了2018财年第二季度财报。报告显示，亚马逊第二季度净利润为25.34亿美元，较上年同期的1.97亿美元增长1186%；净销售额为528.86亿美元，较上年同期的379.55亿美元增长39%。亚马逊第二季度净销售额不及分析师此前预期，但每股收益远超预期，推动其盘后股价上涨

主要业绩：

在截至6月30日的这一财季，亚马逊的净利润为25.34亿美元，每股摊薄收益为5.07美元，这一业绩远好于上年同期。2017财年第二季度，亚马逊的净利润为1.97亿美元，每股摊薄收益为0.40美元。亚马逊第二季度运营利润为29.83亿美元，相比之下上年同期为6.28亿美元；净销售额为528.86亿美元，较上年同期的379.55亿美元增长39%。不计入汇率变动所带来的7.60亿美元的有利影响，亚马逊第二季度净销售额同比增长37%。

亚马逊第二季度净销售额不及分析师此前预期，但每股收益远超预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期亚马逊第二季度每股收益为2.48美元，净销售额为533.7亿美元。

今年2月，亚马逊预计2018财年第二季度净销售额为510亿美元到540亿美元，同比增长34%到42%，其中包含了汇率变动预计将可带来的约12亿美元的正面影响，合320个基点。亚马逊还在当时预计，2018财年第二季度运营利润为11亿美元到19亿美元，相比之下2017财年同期运营利润为6.28亿美元。

运营数据：

亚马逊第二季度净产品销售额为318.64亿美元，高于上年同期的247.45亿美元；净服务销售额为210.22亿美元，高于去年同期的132.1亿美元。

按照地域划分，亚马逊北美部门（美国、加拿大）第二季度净销售额为321.69亿美元，比上年同期的223.70亿美元增长44%；运营利润为18.35亿美元，相比之下上年同期为4.36亿美元。

亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第二季度净销售额为146.12亿美元，比上年同期的114.85亿美元增长27%；运营亏损为4.94亿美元，与上年同期的运营亏损7.24亿美元相比有所收窄。

亚马逊AWS云服务第二季度净销售额为61.05亿美元，比上年同期的41.00亿美元增长49%；运营利润为16.42亿美元，相比之下上年同期为9.16亿美元。

亚马逊第二季度来自于北美部门的销售额在总销售额中所占比例为61%，高于上年同期的59%；来自于国际部门的销售额在总销售额中所占比例为28%，低于上年同期的30%；来自于AWS云服务的销售额在总销售额中所占比例为11%，与上年同期相比持平。

按照服务和业务类型划分，亚马逊第二季度来自于在线商店的净销售额为271.65亿美元，与去年同期的237.54亿美元相比增长14%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长12%；

来自于实体店的净销售额为43.12亿美元，去年同期并无这项收入；

来自于第三方卖家服务的净销售额为97.02亿美元，与去年同期的69.91亿美元相比增长39%，不计入汇率变动的影响为同比增长36%；

来自于订阅服务的净销售额为34.08亿美元，与去年同期的21.65亿美元相比增长57%，不计入汇率变动的影响为同比增长55%；

来自于AWS云服务的净销售额为61.05美元，比去年同期的41.00亿美元增长49%，不计入汇率变动的影响为同比增长49%；

来自于其他业务的净销售额为21.94亿美元，比上年同期的9.45亿美元增长132%，不计入汇率变动的影响为同比增长129%。

现金流信息：

在截至2018年6月30日的12个月时间里，亚马逊的运营现金流为218亿美元，比上年同期增长22%；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊的运营现金流为178亿美元。在截至2018年6月30日的12个月时间里，亚马逊的自由现金流为104亿美元，高于上年同期；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊的自由现金流为96亿美元。在扣除本金还款以后，亚马逊过去12个月时间里的自由现金流为41亿美元，低于上年同期；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为54亿美元。在扣除本金还款以及根据资本租约所获资产以后，亚马逊过去12个月时间里的自由现金流为5.46亿美元，低于上年同期；在截至2017年6月30日的12个月时间里，亚马逊扣除前述项目以后的自由现金流为14亿美元。

业绩展望：

亚马逊预计2018财年第三季度净销售额为540亿美元到575亿美元，同比增长23%到31%，其中包含了汇率变动预计将可带来的约30个基点的负面影响，这一展望未能达到分析师此前预期；运营利润为14亿美元到24亿美元，相比之下2017年同期的运营利润为3.47亿美元。据雅虎财经汇总的数据显示，分析师此前平均预期亚马逊第三季度净销售额为580亿美元。

股价变动：

当日，亚马逊股价在纳斯达常规交易中下跌55.61美元，报收于1808.00美元，跌幅为2.98%。在随后截至美国东部时间17：14（北京时间27日5：14）为止的盘后交易中，亚马逊股价上涨62.15美元，至1870.15美元，涨幅为3.44%，突破52周最高价。过去52周，亚马逊的最高价为1863.84美元，最低价为931.75美元。(唐风)