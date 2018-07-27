美股史上最大单日跌幅 Facebook市值跌超1000亿美元

新浪美股讯 北京时间7月27日消息，据CNBC报道，在公布了糟糕的季度报告后，Facebook周四经历了美股史上最大单日跌幅。根据《福布斯》的实时数据，扎克伯格可能会损失158亿美元的净资产，这相当于世界排名第81位的富豪的全部财富。

从美东时间中午开始，社交媒体巨头Facebook的市值下跌约1200亿美元，至约5080亿美元，其股价一度跌超20%。截至周三收盘，Facebook的市值总计近6300亿美元。

历史上，美国股票市场没有一家公司在短短一天内市值损失1000亿美元，这一次暴跌也是Facebook历史上最糟糕的一次。

2000年9月22日，随着互联网泡沫的破灭，英特尔的市值减少了907.4亿美元。2000年早些时候，微软在一天内损失了800亿美元的市值。

其他经历类似的公司包括2013年亏损596亿美元的苹果，以及2008年亏损525亿美元埃克森美孚。

在公司第二季度财报收入低于预期以及令人失望的全球日活用户数量后的第二天，Facebook出现了巨大的价值损失。该公司还表示，预计其收入增长率将在今年下半年放缓。

至少16家券商下调了对Facebook的目标定价。有分析师称，这一爆炸性消息引发了华尔街的担忧，即Facebook的牛市趋势可能受到威胁。

据路透数据，在覆盖该公司的47位分析师中，仍有43位为买入，两位为持有，只有两位为卖出。目标价中值为219.30美元。

Moffett Nathanson分析师称，该公司的预测要么是该公司商业模式的新经济现实，要么是一种非常公开的自我牺牲行为，以避免进一步的监管压力。

野村Instinet的Mark Kelley表示将股票评级从买入下调至中性，“由于核心用户增长停滞不前，我们认为此时推荐股票的中期不确定性太大。”