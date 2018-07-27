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Facebook预期营收增幅下滑 市值蒸发超1200亿美元

Facebook预期营收增幅下滑 市值蒸发超1200亿美元
2018年07月27日 03:33 21世纪经济报道
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　　在有史以来最慢的用户增长以及收入增长将迅速降低的警告后，当地时间7月26日，美国五大科技巨头之一的脸书（Facebook）开盘重挫19%，市值缩水超过1200亿美元。

　　暴跌不但源于前日收盘公布的低于市场预期的表现，更源于脸书CEO在财报公布后电话会议上的悲观言论。7月25日财报公布后，扎克伯格表示，2018年下半年Facebook整体营收增长将进一步收窄，第三和第四季度增长将出现高个位数的降幅，未来数年，预计营业利润率将介于30-39个百分点的中部区域。

　　最活跃的科技公司的悲观预期影响了整个市场。业内人士认为，Facebook的表现或将直接动摇市场对科技股的信心。7月26日开盘，纽约证券交易所FANG+指数跌幅高达3.4%，为一个月最大跌幅。而聚集众多科技股的纳斯达克综合指数低开84.17点，跌幅1.06%，报7848.07点。

　　多因素影响二季度财报

　　二季度财报发布之前，Facebook股价曾达到历史最高点，至217.50美元。受财报影响，截至发稿，股价跌破180美元。

　　Facebook二季度财报显示，截止至2018年6月30日，Facebook第二季度总营收为132.31亿美元，同比增长42%，低于市场预期的133.6亿美元；净利润为51.06亿美元，同比增长31%；每股收益为1.74美元，同期增长32%。

　　具体来看，广告业务收入是Facebook的顶梁柱。二季度广告总收入为130.38亿美元，占总营收的98.5%。其中，移动端广告收入占91%，高于去年同期的87%。

　　除了总营收低于市场预期之外，日活跃用户与月活跃用户均令市场失望。前者为14.7亿，同比增长11%，低于市场预期的14.8亿，后者为22.3亿，也同比增长11%， 低于市场预期的22.5亿。与第一季度相比，二季度增长相对放缓。一季度日活跃用户为14.5亿，月活跃用户为22亿，均同比增长13%，符合市场预期。

　　从区域来看，Facebook在北美和欧洲两个重要区域的发展遇到一定障碍。北美地区，日活跃用户为1.85亿，出现了零增长；欧洲地区，日活跃用户由2.82亿降至2.79亿，3年来首次出现负增长的情况。Facebook首席财务官大卫·维纳将Facebook在欧洲的约100万用户流失归咎于“通用数据保护条例”（GDPR）。

　　为了缓解这一方面的影响，Facebook首席执行官扎克伯格在电话会议上引入了“应用用户”的数据，即“每天约有25亿人使用至少一个Facebook的app——Facebook，WhatsApp，Instagram和Messenger。这一数目是全球总人口数的三分之一。”

　　《纽约时报》称，近两年来，Facebook似乎一直未受关于滥用其社交网络的丑闻影响，但该公司似乎并未受到影响，但二季度财报显示，积累的问题终于对其数个业务产生影响。

　　该报指出，由于俄罗斯借助社交媒体平台干扰2016年美国总统大选，以及剑桥分析被曝不当收集数千万用户信息，扎克伯格最近半年一直在应对各种审查。这一系列丑闻对Facebook的形象已经造成负面影响。

　　Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格在电话会议上表示，“GDPR还未对广告收入产生重大影响，但我们也意识到（该条例）本季度尚未完全推出，后续可能存在更多风险。”

　　与此同时，扎克伯格预计今年下半年公司整体营收增长将进一步收窄，第三和第四季度增长或出现高个位数的降幅。

　　GBH Insights首席战略官丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）对《纽约时报》称，“这对Facebook来说是一种进退两难的局面。”他预计Facebook面临的挑战将包括重新获取公众的信任、增加用户数量以及他们在平台上活跃的时间。

　　维纳表示，“2019年，我们总支出的增长将超过总收入的增长。未来几年内，预计营业利润率将介于30-39个百分点的中部区域。”

　　科技股蒙上一层阴影

　　Facebook的财报表现也拖累了科技板块在25日的表现。其竞争对手Twitter股价下跌1.7%，Snapchat股价下跌0.8%。谷歌母公司Alphabet、亚马逊Netflix均下跌约1%。

　　科技板块集体下跌引起业内人士的关注。从2008年至今，重仓FAANG这五只股票的ETF数量， 从9只攀升至今年的605只。这意味着FAANG在投融市场占据着统治的位置。从25日科技股的表现不难看出，Facebook的暴跌或将让整个科技股蒙上一层阴影。

　　艾维斯在接受CNBC采访时称，作为华尔街的宠儿，Facebook的暴跌对于牛市来说是非常苦涩的。“这一财报将引起华尔街的恐慌。这一情绪将蔓延到其他股票以及他们的股票市盈率遭到打击。Facebook噩梦般的表现会让科技投资者在近期内处于高度紧张的阶段。”他表示。

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