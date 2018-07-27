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谷歌面临欧盟史上最大罚单：垄断已成习惯？

谷歌面临欧盟史上最大罚单：垄断已成习惯？
2018年07月27日 02:54 21世纪经济报道
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　　谷歌在行业内的垄断地位不言而喻，然而坐拥垄断地位的谷歌，也屡次演绎了“商业的本质是逐利的”。

　　近日，彭博社援引知情人士称，谷歌因在安卓系统中非法滥用其支配地位问题，面临43亿欧元（约合50亿美元，或342亿元人民币）欧盟罚款，超过去年6月24.2亿欧元的纪录，创欧盟史上最大罚单。

　　据悉，谷歌母公司Alphabet被欧盟要求90天之内停止目前的违法商业操作，否则会面临进一步的罚款，罚款额高达其日均营业额的5%。

　　“西方国家极度鼓励自由竞争和保护新兴初创企业。所以，谷歌的垄断地位就是它的原罪。”7月26日，香港大学SPACE中国商业学院客席讲师吴奕捷告诉21世纪经济报道记者，“只要运用任何捆绑式销售或排他性协议来打击竞争对手、巩固其市场领导地位，这家企业都将遭到反垄断诉讼。”

　　欧盟史上最大罚单

　　欧盟竞争事务专员玛格丽特-维斯塔格（Margrethe Vestager）已经对谷歌进行了长达3年的调查。

　　具体而言，维斯塔格表示，自2011年以来，谷歌采取的三种做法违反了欧盟反垄断规则，首当其冲的便是以“非法捆绑”的方式向设备制造商提供其应用程序和服务。例如，作为安卓平台上获取第三方应用的最大渠道，Google Play商店在安卓系统中不可或缺。然而，谷歌要求设备制造商将谷歌设为默认搜索引擎，预装包括浏览器Chrome、YouTube及谷歌搜索应用后，才可授权免费试用Google Play。

　　此外，欧盟方面指出，谷歌还使用“非法财务激励”措施，使某些大型移动网络运营商和设备制造商预装谷歌搜索程序，以及禁止设备制造商使用修改版的安卓系统。

　　“通过这种方法，谷歌将安卓系统变成一个工具，来加强其在搜索引擎市场的支配地位。这些行为已经阻止了竞争对手基于价值来创新和竞争。他们阻止了欧洲消费者获得重要的移动领域有效竞争的福利。这是违反欧盟反垄断法的行为。”维斯塔格表示。

　　不过目前，谷歌方面认为罚单并不公平，并将提起上诉。谷歌发言人阿尔弗尼(Al Verney)表示，事实上，安卓系统给了用户更多的选择，而不是更少，“一个充满活力的生态系统、快速的更新和更低的价格就是强劲竞争的典型特征。” 阿尔弗尼称。

　　“其实，捆绑式销售是一种非常常见的销售行为。”吴奕捷向记者指出，“例如苹果在其iOS系统中就捆绑了Safari浏览器和苹果地图，并将其竞争对手的谷歌地图和YouTube移除掉了。许多年前，微软也在其视窗系统中捆绑了IE浏览器，最终赶绝网景浏览器。”

　　垄断“前科”不断

　　本次43亿欧元的天价罚单，并非谷歌首次因反垄断受罚。事实上，就在欧盟本次开出天价罚单之前，今年之内谷歌已连续“中招”。

　　2月，印度竞争委员会以滥用网络搜索市场主导地位为由，对谷歌罚款2000万美元，该机构还抨击谷歌阻止其合作伙伴使用与之竞争的搜索服务。

　　4月，韩国公平贸易委员会（KFTC）启动了针对谷歌旗下Google Play软件商店的一项反垄断调查，调查原因是谷歌疑似向手机软件开发者施压，要求他们将自己开发的软件上传到谷歌的软件商店。

　　在此之前，谷歌更是“前科”不断。2017年11月，由于被指控滥用在搜索引擎市场的市场支配地位，谷歌被欧盟处以24.2亿欧元反垄断罚款。在该项调查报告中，欧盟对5.2TB数据进行审查后，确定谷歌至少使用两种算法，将竞争对手的比价搜索网站在自然搜索结果中，位置降权至第四页以后，这使得用户几乎看不到谷歌竞争对手的网页。

　　2016年，俄罗斯联邦反垄断局（FAS）判决谷歌在Android设备上预装搜索、地图等应用属于垄断行为，违反俄罗斯竞争保护条例，并根据Google Play销售额处以781万美元的罚金。

　　2015年，美国联邦贸易委员会(FTC)对谷歌安卓系统垄断展开初步调查，在相关投诉中，谷歌被指利用安卓系统去推广自主搜索引擎和其他服务，打击竞争对手。此前FTC曾详细调查谷歌滥用搜索市场领先地位的行为，并认为谷歌的搜索结果有倾向性，从而有利于谷歌自主服务的同时损害竞争对手。在谷歌同意更正相关行为后，FTC也随之停止调查，

　　2013年，加拿大竞争监管局(CCB)对谷歌展开全面正式调查，以确定该公司是否滥用互联网搜索领域的主导地位阻碍竞争，并抬高数字广告价格。CCB称，在调查过程中发现谷歌在AdWords广告服务条款中存在反竞争性条款，随后谷歌删除了相关条款，并承诺五年内不会再推出类似条款。

　　吴奕捷强调，谷歌的垄断地位就是它的原罪。据欧委会调查，在互联网搜索服务方面，谷歌搜索占据了欧洲经济区范围内90%的市场份额；智能移动操作系统方面，安卓操作系统占据了全球（不含中国）可授权智能移动操作系统95%的市场份额；应用商店方面，谷歌的应用商店占据全球安卓操作系统应用下载量的90%。

　　在此背景下，只要谷歌运用任何捆绑式销售或排他性协议来打击竞争对手、巩固其市场领导地位，都将遭到反垄断诉讼。“尽管谷歌在手机操作系统、搜索引擎和浏览器等领域取得领先地位，是其过去十多年来不断进行科技研发和技术创新的成果，但西方的营商环境更为强调不可利用现有领先地位打压竞争对手。”吴奕捷表示。

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