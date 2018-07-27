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网络投资诈骗背后的“割韭菜”现象

网络投资诈骗背后的“割韭菜”现象
2018年07月27日 02:11 新京报
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　　网络投资诈骗背后的“割韭菜”现象

　　观察家

　　对于投资者来说，应将“投资有风险、千万不要相信天上掉馅饼”作为自身投资铁律，才能避免“盲目进场、被套被宰、急于脱困、寻求赚钱秘方、再度被宰”的恶性循环。

　　2017年底，股民陈明军接到一个理财师的电话，随即加了微信，被拉进了一个理财群。起初，陈明军在这位理财师指导下小有收益。后来，理财师给出“炒股不赚钱、炒期货赚大钱”的建议，陈明军进了一个投资平台，短短20天内亏掉近29万元。

　　有此遭遇的不只陈明军一人。报道称，以“炒期货”“炒现货”为名的虚假网络投资诈骗案件近年来处于高发态势。在2015年公安机关的专项行动中，全国25个省、区、市打掉网络投资诈骗公司133家，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。

　　有这么多骗子，必然有数量更为庞大的受害者。而这类诈骗之所以能实现精准诈骗，在于涉嫌诈骗平台的公司掌握了投资人的个人信息，通过电话营销，骗子们诱导受害者进入微信群，建立信任关系，并把受害者一步步引入陷阱。

　　这就是网络投资诈骗背后的“割韭菜”现象。被诱骗进入微信群的投资者，往往存在理性辨识能力偏弱、又急于通过股票等赚钱的心理。这些人普遍缺乏炒股所需知识，其中部分人把赚快钱当做唯一目标，这些人也就是俗称的“投资小白”，缺乏专业性，容易被骗子所诱导。

　　投资者成为网络诈骗“韭菜”的第一步，则是盲目进入股市后，总是倾向于相信所谓的赚钱秘方，比如内幕消息、比如追捧别人口中的潜力股，而如此行为获得的最大可能是亏损。他们又总想着早日摆脱亏损，任何“理财大师”的出现都如同救星，成为其想一把抓住的救命稻草。

　　但是，投资者成为“韭菜”，绝不只是自身人性弱点所致，而是其本就脆弱的权益被任意宰割。他们的信息被轻易泄露，无非是拥有信息的相关渠道，在客户信息保障机制上严重缺失，甚至为了蝇头小利廉价倒卖投资者信息，导致投资者一轮又一轮地被“割韭菜”。

　　付出一点点成本就能获取投资者信息的网络投资诈骗公司，通过“带你发财”的虚假承诺利诱他们，将其导入到精心设计的微信群中，构建封闭式人际关系圈，具有诈骗技巧的骗子冒充理财师，不断兜售发财秘诀，而群里其他人往往是与陈明军抱着同样心理的投资者。于是，在骗子的高回报承诺下，本就缺乏专业知识和能力储备的投资者心理防线很快沦陷，悲剧就此发生。

　　此类网络投资诈骗往往具备几个共同特征：低门槛，无论男女老少，只要你愿意就能进入微信群；对于入群投资者只谈高收益，无任何风险提示；骗子往往提供所谓的成功案例示范，告诉投资者别人这么做已经赚到大钱，形成强烈的心理刺激；当投资者最终抵御不住骗子的欺诈而选择投资，却没有与骗子签订正规投资合同，自然也就没有任何可以制约骗子行为的事先防范举措。

　　对于网络投资诈骗的打击效果，取决于公安机关和其他职能部门的联动执法，从根源上形成责任倒查和追究链条，包括投资者信息从哪个环节泄露、网络平台对于微信群的信息监控机制何以失效等，都要追本溯源，对相关责任人予以严惩。就此方面而言，在网络信息安全和公民隐私保护上，各界都尚有太多功课要做。对于层出不穷的线下“投资公司”，也要加强准入监管，不能让骗子轻易成功注册企业、租个办公室就开张揽客。

　　对于投资者来说，应将“投资有风险、千万不要相信天上掉馅饼”作为自身投资铁律，才能避免“盲目进场、被套被宰、急于脱困、寻求赚钱秘方、再度被宰”的恶性循环，不要成为骗子眼中最好割的“韭菜”。这道理适用于任何投资领域，包括对自身人生的投资。

　　□远山（财经评论人）

诈骗韭菜陈明军
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