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地方金融办P2P监管乏力困境：没有执法权 担心风险

地方金融办P2P监管乏力困境：没有执法权 担心风险
2018年07月27日 01:57 21世纪经济报道
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　　本报记者 谢水旺 上海报道

　　P2P网贷行业正面临史上最大的考验。

　　“此次P2P爆雷潮，使得行业信心跌至谷底。资金端方面，很少有资金流入，都在流出；资产端方面，有的存在假标，有的资产质量较差，部分借款人恶意逃废债。资金端和资产端都陷入困境，到底如何才能脱困。”多位P2P从业者对21世纪经济报道记者表达了相同的困惑。

　　7月26日，江苏省互联网金融协会秘书长陆岷峰告诉21世纪经济报道记者：“爆雷是指平台实控人跑路、失联等重大风险事件。而平台在正常经营过程中出现项目标的逾期是常见现象，即借款人或借款企业不能按时还本付息，也是符合金融市场规律的。江苏目前列入专项整治网贷名单未发现重大跑路、失联情况，但少数平台项目出现逾期，江苏网贷市场总体比较平稳。”

　　陆岷峰表示，地方监管正在加大合规检查力度，各平台制定危机应对预案，通过合规促进稳定，目前全省待收100亿左右，较整治前230亿待收，大幅下降，意味着不合规业务加快出清市场。协会也在加大对会员单位合规检查，加强行业自律，以及做好投资者教育工作。

　　据新京报报道，全国性187条网贷备案验收细则或将于7-8月出台。业内呼吁，应建立引导和退出机制。

　　“有关部门在制定网贷平台验收、准入标准的同时，应出台平台的引导和退出机制，形成良性的网贷平台生态环境。”陆岷峰认为。

　　地方金融办的苦衷

　　自6月底以来，P2P网贷备案实质性暂停，等待中央统一标准。此时，行业累积的风险进一步释放，赎回潮持续中。

　　21世纪经济报道记者独家获悉，近日，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组（简称“网贷整治办”）下发文件，重点在于加强互联网金融风险舆情引导，其中透露，将部署网贷下一步工作安排，按照“标准从严、质量优先、分类处置、公开透明”的原则，开展现场检查，扶优抑劣，规范纠偏，引导行业回归本源，稳妥有序处置风险隐患。

　　“请各地持续推进辖内机构的整改工作，做到网贷专项整治工作节奏不变、进度不变、力度不减，促进网贷行业健康发展。”网贷整治办要求。

　　很多整改工作落在地方金融办身上，但地方金融监管机制不完善，应对乏力。此前，广州市金融工作局局长邱亿通告诉21世纪经济报道记者，地方金融监管普遍存在三大难题：监管办法相对滞后、监管职责不太明确，队伍编制紧张，缺乏执法权。

　　华东某地级市金融办人士负责P2P网贷整治工作，他告诉21世纪经济报道记者，当地P2P平台没有发生跑路现象，总体还算稳定，共有十多家平台，约一半计划退出。

　　“其中一个难点，就是不知道平台实际运营的真实情况，我们要求平台不能新增违规业务，每月上报相关数据，但平台并不一定愿意告知所有的真实情况，数据真实性存疑，我们也很难核查。只能在平台官网查询项目情况，进行沟通。”上述金融办人士坦言。

　　其次，如何处置风险也是难点。“我们知道平台违规了，但不敢严格介入，担心发生处置风险的风险。比如，我们得知，投资者资金流入了平台负责人的个人银行账户，但我们只能去协调和沟通整改，并告知当地公安，同时也要考虑维稳。”

　　上述金融办人士进一步表示，地方金融办没有执法权，只能做些风险排查工作，且队伍人员有限，地级市3至4人，县区1至2人。本来是银监局、金融办双牵头，但整个沟通机制存在缺陷。

　　不过，上述金融办人士称：“现在要打好防范化解金融风险攻坚战，市领导十分重视，其他部门必须配合。今年基本上每两个月，市领导就要开一次会，听取情况。”

　　呼吁建立引导和退出机制

　　“从近期的清盘案例来看，平台公告内容都不同程度表现出随意性和重复性。普通投资人既没有能力去辨别平台公告的真实动机，也没有信心去相信平台公告中承诺的实际执行。在很多现实案例中，平台因为出现大额逾期，甚至存在自融、假标引发的资金窟窿，才被迫公告以争取时间，且多半随着投资人的恐慌情绪蔓延而导向公安机关介入，以非法集资进行立案侦查。”金诚同达律所律师彭凯告诉21世纪经济报道记者。

　　彭凯认为，从投资人角度看，如果只是项目逾期引发兑付延后，刑事立案并非最佳路径，一来案件处置周期较长，或阻碍民事层面的进程；二来平台实控人如被采取拘留等强制措施，不利于其处置资产，清盘退出或实质陷入困境。

　　上述金融办人士表示：“确实缺乏引导和退出机制，目前是平台自生自灭，应由上层制定方案。”

　　21世纪经济报道记者亦获悉，近日互金风险专项整治小组发文，要求各地密切跟踪辖内问题平台退出经营情况，应于平台退出经营之日起2日内将平台退出经营时间、存量业务规模、资金缺口、涉及人数等相关情况上报，但侧重于信息搜集及分析。浙江等部分地区协会虽也有发布平台退出指引，但业内人士认为，协会仅为行业自律组织，应由监管牵头，协会配合。

　　“退出机制不是协会说了算的，既没有这个权力，也没有这个约束力。而且还有很多非会员平台，风险更大。我们给监管提了建议，呼吁建立引导和退出机制，应由互金风险专项整治小组统一出台，毕竟整改验收都统一标准了，退出机制也应统一。”多位地方互金协会人士持相同观点。

　　“此类案件过度向公安机关归集，对投资人来说，不是最佳方案，也是对社会资源的一种过度占用。政府可以适当考虑财政拨备，用于清盘案例中的专业服务机构聘请，协助退出，投资人对公允第三方的信任度相对高一些。对投资人、平台从业人员、监管都有利。”一位不愿具名的律师认为。

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