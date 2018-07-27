记者观察 三年成人：拼多多上市后怎么办

本报记者 陶力 上海报道

“我不可能让所有的人都开心，让所有的人都喜欢我。这也不是我的目标。尤其是现在的这次创业，它更加社会化，接触的人涉及的人也较之前的创业更多，这注定了我得去面对一些不那么快乐的事，以及一些不那么喜欢我的人。”

这是拼多多创始人黄峥在自己的微信公众号中写的一句话。个性、聪明、桀骜不驯是他本人的写照。但是也如他所说，拼多多并没有让所有人喜欢。这不妨碍他成为赢家，创业三年，走上资本市场，以接近150亿美元的身家超过了其前辈刘强东。

拼多多的崛起让“五环内”人们直呼不可思议。但是，互联网的商业形态，都能在线下找到模型。比如天猫，你可以说它是线下的高端百货，京东商城是线下3C卖场和超市，一定要帮拼多多找到模型，最适合的估计只能是“十元特价店”，在拼多多下单的用户，起初大多也抱着“十块钱买了不吃亏买了不上当”的心理，在三年内撑起了它上千亿的成交额。

微信成就了拼多多，资本成就了黄峥。段永平、丁磊、王卫、孙彤宇、沈南鹏、马化腾……其背后的投资人阵容史无前例的豪华。他们想要从黄峥身上寻找一种可能性，试图从阿里巴巴口中分得一杯羹。加上黄峥此前在谷歌和游戏创业的经历，拼多多获得了最宝贵的流量资源。

早期，黄峥利用游戏加社交裂变的模式，获得了爆炸式效应。某种程度上，拼多多更像是“团购”在移动互联网时代的变身。以“一元拼单购买樱花小冰箱”为例，拼多多可以用低至一元的成本获取一个新用户，并诱导用户下载APP。这与他理想中的电商平台相去甚远，且面临着质量投诉和假冒伪劣等一系列风险。

马云和刘强东花了十几年创业才有今天，黄峥只花了三年便占据了国内“电商老三”的地位。2017年全年拼多多GMV超过千亿，达到这一目标，京东用了10年，唯品会用了8年，淘宝用了5年。可以肯定的是，2016年年底，淘宝“割让”聚划算时，没有想到伺机守候在侧的拼多多。

在聚划算被合并到天猫之后，面向的不再是中小卖家，而是天猫上的品牌商家。淘宝选择“净化”平台商家，主张消费升级的同时，也把大批“9块9包邮”的低端产品逼到了拼多多上。黄峥只用了2年3个月时间就做到了淘宝五年才有的成绩。

上市后，拼多多市值达到240亿美元。同为腾讯系旗下的电商平台，唯品会市值为66.89亿美元，京东为526.93亿美元。同时需要反思的是，微信“九宫格”并没有如想象中带来巨量增长。真正看准微信生态的还是黄峥，大胆“薅”微信羊毛，在微信中分享购买链接，引导用户下载。时也，命也。黄峥也认为自己70%是机遇，在碎片化的场景里，满足了一部分人群的购物需求。

不管拼多多的商业模式是否低级，腾讯都成功在阿里巴巴的地盘，又布下了一子。只不过到现在，腾讯也从未对外说清楚微信封杀的规则，以及是否曾经纵容过拼多多。毕竟，腾讯一开始也没有想到，真正触动淘宝的会是拼多多。

世间万物都有平衡法则，黄峥赢得了市场份额，也要付出相应的代价。马云花了19年的时间，才为阿里巴巴制定和完善了平台治理规则，其间也经历了无数风波、质疑、诉讼。这些历程，拼多多一步也省不了。黄峥自己也说，“淘宝经历过的苦难，我肯定也要面对，这跑不掉。世界上没有这么好的事。”

对于京东、唯品会来说，则需要警惕拼多多的潜移默化，也许它不会一夜之间变成品牌商品销售平台，也不会瞬间消费升级。但是，黄峥也说，可以慢慢提高商品客单价，慢慢把产品的品类扩大，“也许你慢慢会买20块的拖鞋，30块钱的卫生纸，不再只是买九块九包邮的东西。”

（编辑：林虹）