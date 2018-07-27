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今日头条拆分放心购 电商之路怎么走

今日头条拆分放心购 电商之路怎么走
2018年07月27日 01:37 新京报
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　　今日头条拆分放心购 电商之路怎么走

　　今日头条“放心购鲁班”页面展示。

　　今日头条放心购3.0中一款商品已售25万余件，评论仅9条。

　　另一款商品已售9万余件，评论为0条。

　　今日头条正成长为一家超级平台，先后孵化出火山小视频、西瓜视频、抖音等千万DAU的产品。它在巨头垄断资本与流量的情况下，能够独立于BAT之外生长，同时，也处在巨头的围剿之中。

　　然而，近日，今日头条与阿里再次传出“绯闻”，称今日头条计划将抖音拆分出来进行独立融资，阿里巴巴将直接入股抖音。对此，今日头条、阿里不予置评。

　　值得注意的是，今日头条也在低调布局电商业务，看起来是在抢食阿里的蛋糕。今年4月，放心购经历调整，拆分成“放心购3.0”和“放心购鲁班”两个产品线，内部人士介绍，放心购是广告收入的来源之一。

　　事实上，在电商方面，今日头条早已与阿里展开了多项合作。其中，今日头条放心购允许在商品页上放淘宝、天猫店铺的链接，今日特卖也在为阿里导流。

　　跟阿里越走越近，今日头条的电商之路将如何走？

　　放心购迭代一分为二

　　打开今日头条的钱包入口，可以看到有两大板块与电商相关，分别是放心购和今日特卖。放心购是其自有的电商业务；今日特卖是导购频道，帮助淘宝、京东等商家导流。

　　一名电商业内人士介绍，放心购属于“二类电商”，即除了京东、淘宝、苏宁等知名电商平台之外，靠自身流量为商家提供营销工具的媒体平台，主要为依靠信息流广告做单品销售。百度、UC、腾讯等都有此类业务。

　　一位放心购运营人员介绍，其主要客户群体是三四线城市非主流网购人群，以30-65岁的中老年男性居多。百货、服装、家居生活用品、清洁用品、小家电等都是畅销品类。

　　记者了解到，从2017年9月上线至今，放心购已经有过迭代。今年4月，放心购拆分成“放心购3.0”和“放心购鲁班”两个产品线，由两个不同的产品团队在做。

　　“放心购3.0”是传统的电商业务，展示位在今日头条APP钱包入口内和自媒体文章页面。“放心购鲁班”是广告直通车业务，展示位在APP推荐页上，流量来源包括火山小视频、西瓜视频和头条APP，暂时不包括抖音。

　　二者的佣金、抽成模式也不同，放心购3.0是一万元保证金，平台收取佣金比例为10%-20%，放心购鲁班是两万元保证金，另外预充一万元广告费，有根据点击、展现、下单量三种扣费方式。

　　此外，放心购3.0支持微信、支付宝支付和货到付款，而放心购鲁班目前仅支持货到付款。据了解，这是为了回归二类电商“短平快”的本质。

　　今日头条的流量资源倾向后者，今日头条App上放心购3.0的入口很深。据运营人员透露，目前，放心购入口、自媒体文章页和鲁班占电商总流量的比例大约为10%、15%、75%。

　　今日头条内部人士称，之所以分拆业务，是因为传统的电商业务比价太过激烈，商家的投资回报率不高，而鲁班商家之间的价格竞争并不激烈，“一般鲁班ROI（投资回报比）比例为1：3。”

　　“鲁班是直接推送给目标客户，不存在商家之间的比价，所以我在今日头条上的定价比在其他平台上要高30%，”一位卖男装的鲁班商家告诉记者。

　　25万人付款仅9条评论

　　据今日头条内部人士介绍，放心购在头条内部并非战略级，属于尝试性的内部产品，但是也不排除“做大了再发展、推广。”

　　目前，放心购依然有一些问题待解。

　　为了更好地监管和用户体验，今日头条出台了《放心购商家处罚管理规定》等运营规则。

　　今年5月，放心购规则经历了一次变更，其中，商品页面违规等多项规则处罚金额由原来的0元变为500元，资质缺失、资质失效的处罚金额由0元变为2000元，此外新增条例：“发货超时——买家下单后48小时内未发货或未上传真实有效物流单号，每出现一单违规，扣罚保证金500元。”

　　对于顾客来说，平台加强监管是好事，但是这引发部分商家不满。多名商家表示，平台不应该等到商家入驻后再改规则。

　　“如果不点同意就进不了店铺。我认为这种行为并不合理，现在已经被扣了6000多元了，”一位商家李明（化名）称。

　　其次，部分商家对于放心购的流量表示怀疑。

　　一位商家认为，放心购3.0上很多商品的销量并不真实。“很多商品显示的销量都有几千上万，评价只有一两条甚至没有，这正常吗？”

　　昨日，记者在放心购3.0中搜索“男装T恤/polo”，销量排名第一的商品显示有250450人付款，却仅有9条评价，排名第二的有96803人付款，评价数为0。

　　为什么销量和评价数相差如此悬殊？李明说，放心购平台对商家刷单监管较松，刷量情况严重。

　　记者采访的多位商家均表示，如果没有流量，刷单刷出的“高销量”也无济于事，想获得更多流量必须靠买广告。

　　此外，电商虽是一块大蛋糕，但假货治理一直是平台之痛。淘宝、京东多年未解决这个问题，新晋电商巨头拼多多也因此备受诟病。对今日头条来说，如何甄别商家资质、管控商品质量也会是一个难题。

　　今日头条通过事先筛查、客户投诉等机制建立起监督规则，但是不可控的因素有很多，比如店主有可能将店铺账号私下倒卖。在一个放心购的商家群中，记者看到有多位商家声称要转让放心购店铺。

　　阿里“加持”？

　　近日，再次有传闻称今日头条计划将抖音拆分出来进行独立融资，阿里将直接入股抖音。今日头条、阿里都回应称不予置评。

　　此前，今日头条与阿里已在电商方面展开了多处合作。放心购允许在商品页上放淘宝、天猫店铺的链接，今日特卖也有为阿里导流。

　　以上两个流量入口也同样开放给京东，但在商家眼红的流量高地——抖音上，这项权利目前只开放给了淘宝。在抖音达人的主页上有商品橱窗功能，点击商品就会进入淘宝页面。

　　阿里盯上头条背后，其实是这家电商巨头想通过投资的方式寻求更加优质、稳定的流量。而今日头条可以拿到阿里更多的广告资源。

　　今年以来，今日头条和腾讯冲突不断，头条系的短视频产品链接至今仍被微信屏蔽。而在此之前，今日头条因擅自抓取微博用户内容，遭微博封禁。

　　据媒体报道，知情人士称，因为阿里的关系，放心购在头条系中是非常敏感的产品，目前更多的还是为第三方电商平台导流。

　　但是，流量是电商的命门。有分析认为，今日头条手握庞大流量，今后未必不会自立门派。

　　未来或与抖音联动

　　目前，微博、微信、快手等公司都在各自地盘内探索电商化的路径，原因在于电商不仅能反哺业务，还是流量变现的途径。

　　微博做电商的逻辑在于帮助网红变现和流量。知名MCN机构洋葱集团联合创始人聂阳德对记者表示，他们的电商收入主要来自于微博上的KOL，而抖音上短视频的大头收入是广告，并非大家想象的电商。

　　一向在商业化进程上很“慢”的快手，也“试水”电商，支持淘宝、微店等外部链接，每个主播均可开启小店功能，直接引导粉丝在快手App内进入商家店铺购物，完成APP内购物。

　　目前看来，比起传统的淘宝、京东，今日头条更希望利用自己的流量、推荐与分发优势，让商品找到用户。

　　有分析认为，今日头条靠做内容的信息流起家，未来亦有可能做商品的信息流——这就类似于拼多多模式，商品以推荐形式呈现而非搜索。但一位知情人士称，这并不意味着今日头条完全放弃传统电商形态，未来放心购有可能会单独成为一个APP。

　　另据媒体报道，抖音也打算自建电商平台，抖音的确是头条电商化的下一个流量高地。上述今日头条内部人士称，未来“放心购鲁班”也会和抖音产生联动。

　　新京报记者 万珮

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