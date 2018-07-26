拼多多“高光”背后：黄峥成长路上的三个“贵人”

作者：张少华

摘要： 段永平是黄峥多年的“贴身级”创业导师，把黄峥带到了巴菲特的饭局；从巴菲特身上获得的启发，让黄峥看到了“后资本主义”时代大众消费群体的力量；哲学家罗素的幸福观，让黄峥对创业的价值和意义有了不一样的理解。

7月26日，中国电商领域的后起之秀——拼多多在纳斯达克迎来上市的高光时刻。

此次赴美IPO，拼多多按照19美元/ADS的价格区间上限发行。按此价格加上已发行期权估算，拼多多市值约为240亿美元。IPO后，拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥占股46.8%，这意味着80后的他个人身价会在上市当晚突破110亿美元。

目前的拼多多专注卖“低价货”，不少用户来自三、四线城市。消费者也许想不到，这家公司的创始人黄峥是浙江大学和美国威斯康星大学的高材生，还曾在微软、谷歌等全球互联网巨头工作多年。

是什么原因促使黄峥创立了拼多多，这家电商新秀为何能在成立后短短3年内迅速崛起？要回答这些问题，不妨从黄峥成长路上遇到的那些“贵人”身上找找答案。

“人生导师”段永平

段永平被认为是对黄峥帮助最大的人。这位打造了“小霸王”、“步步高”、间接掌舵OPPO、vivo品牌的教父级大佬，不仅在黄峥学习、工作中给出过宝贵建议，还曾慷慨出资出力，帮助黄峥创业走到今天。

黄峥把段永平尊称为“人生导师”。他曾向媒体透露：“老段对我的影响非常大，我是他下一代的四徒弟。” 段永平带出来的另外三个徒弟分别是OPPO创始人陈明永、Vivo创始人沈炜、步步高的CEO金志江。

黄峥与段永平早在2002年就已相识。有说法称，是网易创始人丁磊引荐黄峥认识了段永平。段永平是浙江大学1982级的毕业生，是黄峥的老学长，两人认识时，黄峥本科刚毕业，准备前往美国继续求学。

在美国读书后期，黄峥曾去微软实习。据黄峥在个人微信公众号中透露，自己后来没有选择留在微软工作，而是选择了规模尚比微软小很多的谷歌，正是听从了段永平的建议。当时段永平对他说，“Google看起来是一家挺牛的公司，值得去看看。对你想要未来创业也是有好处的。去的话至少待三年，因为一两年是没法真正进入重要的岗位，真正了解这个公司的。”

黄峥认可段永平的看法，在谷歌连续工作了三年。他后来回忆，这三年在谷歌的经历让他收获颇丰。“谷歌给予我的远比我给谷歌做的贡献要多”，他称。首先，谷歌让黄峥实现了财务自由，“银行账户里的钱瞬间多了很多”；此外，他对谷歌“不作恶”的信条、外资互联网公司进入中国市场的挑战、企业意识形态、企业收购等问题也有了深刻理解。

从谷歌离职后，黄峥在创业路上又得到了段永平的大力帮助。2007年，黄峥回国后，段永平把步步高的一块电商业务割让给黄峥。黄峥借此成立了欧酷网，由步步高控股，网站主要出售步步高的电子教育产品和OPPO蓝光播放机，这是黄峥人生中第一次创业。

2010年，黄峥卖掉了欧酷，创立了乐其，帮助淘宝、京东等公司开拓市场服务；之后，他还曾创建一家游戏公司，在微信平台上提供角色扮演游戏。直到2015年，黄峥创立了社交电商拼好货，这是拼多多的前身；当年9月，拼多多正式上线，一年后拼好货与拼多多合并。

在黄峥多次的创业经历中，段永平一直是其“贴身级”的创业导师，拼多多项目刚创立时，段永平就是项目的天使投资人。今年5月，黄峥在接受《财经》杂志采访时，多次提到了段永平对自己的教导。

段永平让黄峥明白了“价格围绕价值波动”的道理。黄峥称，这个常识让自己安心于增加企业的内生价值，不过度在意资本市场的价格波动。

段永平教导的一些信条让黄峥印象深刻，比如，“快就是慢，慢就是快”；“用平常心来做事情会更好，其实平常人是很难有平常心的”；“要胸无大志，做好当前就好了。”“本分”等等，

这些深深影响了黄峥的创业风格，并让他受益匪浅。比如，黄峥把“本分”变成了拼多多核心价值观。他在拼多多招股书的“致股东”信中称，“本分”这个词的大致意思就是说，“坚守自己的本职”，它包含这样几层意思：要诚信，并成为值得信任的人；要尽自己的本职，无论别人在做什么；隔绝外力，回归初心，专注于做好自己应当做的；不赚人便宜，即便我们能够；出现问题，首先求责于己。

在IPO定价这件事上，黄峥坚持了“本分”。拼多多原定发行区间16美元-19美元/ADS。按照规定，如果投资人超额认购，拼多多有权将发行价提升20%。对此，他表示，自己“心动过”，但最终坚持将发行价定在19美元，因为不想占别人便宜，即便能够。

“纯粹的资本家偶像”巴菲特

段永平还为黄峥送上了一次重要的人生经历——带他与股神巴菲特一起午餐。

2006年，段永平以62万美元的价格拍下了巴菲特的午餐，此事轰动一时。在和巴菲特共进午餐时，段永平特意带上了年仅26岁的黄峥。

黄峥对巴菲特的仰慕之情溢于言表。他曾撰文称：“巴菲特是一位让人敬佩的资本家，他是一位纯粹的资本家，是一位极具天赋的，能把资本游戏玩到极致的资本家。”

巴菲特的思想深刻影响了黄峥。在黄峥看来，和巴菲特的一顿饭，让他意识到简单和常识的力量。“常识是显而易见、容易理解的，但我们各种因为成长、学习形成的偏见和个人利益的诉求蒙蔽了我们。”他说。

此外，黄峥对巴菲特的人生经历也有很多思考。他在个人微信号曾撰文称，巴菲特一方面享受着资本游戏的快乐，另一方面清楚地知道钱不是目的，把自己绝大多数钱捐给了比尔盖茨，同时倡议对富人收更多税，完成财富的再分配。

从巴菲特“积累资金然后再分配”的做法中，黄峥想到了保险业。他认为，现在的保险是穷人向富人购买抗风险能力，这可能导致的结果是富人越来越富，穷人越来越穷。他设想，在“后资本主义”时代，可以设计一种新的机制，让穷人也能卖“保险”给富人，穷人卖一些自己的“软实力”、自己的意愿、抗风险能力给富人，从而实现更精细化的反馈，周期更短的钱从富人向穷人回流的循环。

黄峥给出的一个比方是，有1000个人在夏天时就想到在冬天要买一款羽绒衣，如果这些人愿意按去年的价格出10%的订金给工厂，这种情况下，工厂可能愿意给这1000个人30%的折扣。因为工厂从联名订单里获得了原来不具有的需求确定性；工厂还可以进一步把这种确定性售卖给上游和配套厂商来换取工厂成本的降低。黄峥认为，资本家、富人是愿意向普通人、穷人购买这种“反向保险”的。

一定程度上来说，拼多多目前主打的“拼团砍价”、“拼团抢先预定”策略，实际正是让大众消费群体向生产企业提供了“反向保险”。可以看出，黄峥对巴菲特的思考，深刻影响了自己创业的路径。

“幸福观启蒙者”罗素

除了段永平、巴菲特，还有一个人曾让黄峥倍受启发，他就是20世纪著名哲学家伯特兰·罗素。

黄峥在个人微信文章中称，自己在初中时就很喜欢看哲学书，关注“我思故我在”一类形而上的问题。到后来，读到罗素的《幸福之路》（The conquest of Happiness）一书让他感触深刻。

《幸福之路》是罗素的通俗类著作之一。这本书用平实易懂的语言讨论了人们生存竞争、烦闷、嫉妒、爱等问题，阐述了自己认为可以避免的方式。

黄峥表示，读完该书后自己的感想主要有三点：

要有勇气去面对常识，用常识做理性的判断，用理性的意念指引自己的行动；要把对成就一个无限完美的自己的兴趣，转移为对外部客观事物的兴趣；对不可改变，不可能征服的事要会放弃。

具体来看，黄峥的三条感悟都是创业过程中很适用的方法论。遵从如常识一样纯粹的理性，创业者时刻都能做出正确的判断，始终将创造价值置于第一位；把成就完美自己的兴趣转移到外部事物，这种“物我同一”的境界是创业者行动积极性的来源；学会放弃，聚焦主业，则是一家公司能快速崛起的原因。

实际上，黄峥早在谷歌工作时就已实现了财务自由。他此后的连续创业或许也是被罗素的“幸福”理念所驱动。他曾在接受采访时表示，自己创业最重要的是追求幸福，创业取得的成就感能带来深层次的幸福。

7月26日，拼多多登陆纳斯达克。黄峥和拼多多的投资者都将迎来“幸福一刻”。但也要看到，外界对拼多多商业模式、售卖伪劣商品等问题还存有不少质疑，对黄峥来说，追求幸福之路仍然道阻且长。