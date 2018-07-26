黄峥：拼多多只是个3岁孩子 充斥着可见的危险与挑战

黄峥

新浪科技讯 7月26日晚间消息，拼多多今晚正式登陆纳斯达克，在上海上市仪式现场，拼多多创始人、CEO黄峥发表演讲，感谢互联网和电商界的前辈，拼多多能取得小小的成绩，是因为站在巨人的肩膀上。

黄峥表示，拼多多将成为一个网络虚拟空间和现实世界融合的“新空间”，如果以传统企业类比，这个“空间”应该是“Costco”和“迪士尼”的结合体，它不光提供超高的性价比，更将娱乐性融入每个环节。

黄峥称，“欣慰于成绩的同时，我们也在时刻自省与反思。”3年时间，从无到有，在商业文明中，拼多多只是一个3岁的孩子，身上有很多显而易见的问题，眼前充斥着可见的危险与挑战。

以下为黄峥致辞全文：

拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥致辞

各位来宾，大家好！

我是黄峥，拼多多的创始人和CEO。非常荣幸能够站在这里，代表拼多多和大家分享一些想法。

拼多多是一家根植中国、根植上海的公司，但同时，我们也希望能在将来辐射全球，让新电商这一模式，为世界所用，为全球消费者所享。这是我们为什么创新的选择在上海和纽约两地同时敲钟的原因。这样的安排之前没有人做过，能变成现实是不容易的。我要在此特别感谢促成这次同步敲钟仪式的各方。

2015年，拼多多刚刚创立不久的时候，我们就意识到，拼多多这一模式拥有巨大的潜力。

自那之后，我们度过了不可思议的3年。在所有人认为电商格局已定、历史就此书写之际，拼多多在短短3年间汇聚了3.44亿活跃买家，过百万商家，并且时至今日、此时此刻，依然保持着高速增长。

欣慰于成绩的同时，我们也在时刻自省与反思。3年时间，从无到有，在商业文明中，拼多多只是一个3岁的孩子，身上有很多显而易见的问题，眼前充斥着可见的危险与挑战。

这，迫使我们不断改进、演变甚至进化，以兑现自身潜力，作出应有的贡献。

如果我们畅想未来，拼多多将成为一个网络虚拟空间和现实世界融合的“新空间”：

这个“空间”里，物质消费与精神消费有机结合，用户可以用最划算的价钱买到理想的商品，更在过程中收获快乐；这个“空间”里，供给两端的链条被压缩，批量定制化大规模实现，社会资源的无谓损耗持续降低。

如果以传统企业类比，这个“空间”应该是“Costco”和“迪士尼”的结合体，它不光提供超高的性价比，更将娱乐性融入每个环节。

距离这个目标，我们仍有相当远的距离。但这也决定了，拼多多将是一家立足长远，持续挑战自我的公司。

直面挑战的过程中，拼多多或将发生很多变化，但我们的使命，永远不变。

拼多多的使命，是为用户创造价值，满足最广大人民群众的需求。

用户第一，消费者至上，是拼多多不变的信条。这次，我们也非常荣幸邀请到了39位拼友，作为纽约、上海两地的敲钟人。他们都是拼多多的普通用户，也是我们最可爱的人。

在用户创造价值的同时，拼多多模式之于供应链的改善，也贡献了可观的社会价值。

推动农货上行，是其中一个很好的例子。“拼单”的模式，能快速聚集需求，实现大规模多对多匹配，这为农产品大规模出村、出山，提供了绝佳条件。这也创造了“互联网+农业”的新模式。

2017年，拼多多用“拼”的模式产生了大量的扶贫订单，共扶持了中国730个国家级贫困县的4.8万个商家。

这些数字令我们倍感自豪，我们也相信，未来拼多多将贡献更多力量。

正如我此前所说，对于拼多多而言，上市只是“起点”，我们刚刚踏上赛道，渴望释放力量，创造更多价值。

我们深知，今天过后，明天的挑战会越来越多；但我们也坚信，冲破重重难关，明天将无限美好。

站在这个“新起点”，我们也向到场的各位嘉宾，以及未能到场的两千小伙伴与数亿用户，发出最诚挚的感谢。

感谢各国投资机构和投资人，在国际资本市场风起云涌的当下，你们展现了对于拼多多以及新电商模式的高度认可与信任。海外路演的过程中，我和团队也因此收获了莫大的信心！谢谢！

感谢各位小伙伴3年来的坚守与付出，正是你们的努力，才有了拼多多今天的基础。此时此刻，依然有不少伙伴奋斗在一线，为平台的点滴进步而不懈努力。谢谢你们。

感谢各位媒体界的朋友和老师，谢谢你们对于拼多多的关注与鞭策，未来，也希望大家不吝贡献智慧，为拼多多建言献策。谢谢你们。

感谢互联网和电商界的前辈，拼多多能取得小小的成绩，是因为站在巨人的肩膀上。谢谢你们。

最后，更要感谢国家，感恩这个伟大的新时代。我们相信，新时代的砥砺前行者中，将出现更多的拼多多，诞生更多脱胎中国、服务世界的模式与创新！

再次感谢大家！