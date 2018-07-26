直击|专访黄峥：用户已认可拼多多 无所谓消费升降级

新浪科技讯 7月26日下午消息，拼多多创始人及CEO黄峥今日在上海与新浪科技等多家媒体沟通，期间他表示，拼多多的用户增长和留存，已经证明了大多数人对平台上商品质量的认可。而电商需要解决的，更多是中国发展不均衡背景下，消费者追求个性化、差异化和公平的需求。

坚持价值观不使用超募提价权 资本市场对待拼多多更理性

今日早些时候，拼多多将发行价最终确定为19美元，达发行价格区间上限。有接近拼多多项目的市场人士表示，拼多多本次美股IPO认购已经超募20倍，富达基金、Capital、阿布扎比主权基金等主流机构已参与认购。

由于超募倍数较高，拼多多有权行使提价20%的权利，将发行价调整至22.8美元。但该人士表示，黄峥坚持以19美元定价。

在与媒体沟通过程中，黄峥称不提价的原因是表明自身的价值观。他向新浪科技坦言，对于提价，最初不是没有心动过，但拼多多的价值观是“本分”。在他看来，此时提价，有一种占便宜的感觉。

谈及认购超募，黄峥表示，美国资本市场相对成熟理性。在短时间内的发展规模，和新商业模式的探索方面得到了资本市场的认可。他将比喻拼多多的商业模式比喻成发现新大陆，未来仍有很大的成长空间，这也是公司上市前获得超额认购的原因之一。

公司增长不存在天花板 用户见顶后客单价还有提升空间

黄峥表示，平台的成长空间一方面来自于用户增长。他说，拼多多目前仍然保持很高的用户成长速度，但限于美股IPO缄默期规定，他没有透露更多数据。

招股书显示，截至今年3月31日，拼多多平台上的活跃买家用户已经达到2.95亿人。而截至2017年12月31日，平台活跃买家用户为2.45亿人。仅一个季度内，拼多多就已经获得了5000万用户的增长。

但飞速发展的背后，面临的是天花板的快速临近。根据今年1月中国互联网络信息中心今年1月发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》，我国目前网民规模为7.72亿人，其中网络消费用户5.33亿人。按照目前的速度，拼多多或许会很快面临用户增长的极限。

对此，黄峥认为在用户增长之外，客单价在未来也有逐步提升的空间。他表示，在电商领域，用户端往往呈指数型增长。相对而言，供应端增长则较为缓慢，往往是线性增长。因此，即便用户数量增长放缓，客单价也会因为供应端商品品质的提升逐步提高，成为未来主要的发展动力。

用户已用脚投票认可拼商品品质 平台围绕消费者创造“实惠”价值

一直以来，拼多多因为商品质量饱受争议。但黄峥表示，用户实际上已经用脚投票，证明了拼多多平台上的商品品质。

他表示，拼多多能够获得高速发展，核心原因是高性价比。作为新生事物，拼多多的商业模式被更广泛人群接受需要过程，但消费者对平台提供的价值感触更加直接。

招股书显示，截至今年3月31日，拼多多的月活用户已经达到1.66亿人，约占整体用户规模的56%。黄峥认为，用户的高留存率证明大部分人对拼多多的商品质量是认可的。

谈及对消费者创造的价值，黄峥认为更多是“实惠”。“拼多多的商业模式其实是线下的翻版”，他认为拼购的模式早已经在庙会、团购等线下消费场景中出现，而拼多多只是在这个方向上继续探索。

不过，他也表示，拼多多规模的快速扩大，背后有宏观环境的原因。而规模扩大后，拼多多出现的问题也会变成社会问题。黄峥说，公司上市后可以处在更加严格的监管之下，能够通过更好的方法公开信息，这也是选择此时上市的原因之一。

平台商家需要迭代 平台环境有利品质提升与C2M发展

值得注意的是，在提交招股书后，拼多多与商家之间的矛盾也开始浮出水面。今年7月，不断有商家前往拼多多位于上海的总部抗议，原因是因为违规，平台冻结了这部分商户近40万元的钱款。

新浪科技调查发现，这些商家普遍存在描述不实、关联交易和物流造假的情况。而业内也有观点认为，拼多多的服务管理等环节尚待优化，且大量资金和广告买流量的方式不可持续，要想长远发展，须完成由量到质的转变。

不过在黄峥看来，拼多多目前与商家的矛盾，原没有淘宝早期时的情况严重。“矛盾肯定会有，就像过日子，总是不吵架的夫妻一吵架肯定离婚。”他认为，更重要的在于缩短解决矛盾的时间过程。

此外，他还对新浪科技表示在平台模式下，良性的竞争才能带来品质上升，在一些品类中也有利于C2M（customer to manufacturer，消费者与制造商直接交易——新浪科技注）模式的发展。

实际上，公司发展初期，曾经面临过自营还是平台模式的选择。招股书显示，面向商户收取在线营销服务费用已经成为拼多多主要的收入来源。而另一方面，公司早期的“拼好货”自营业务已经停止贡献营收。

黄峥表示，公司在拼好货业务方面，并非没有能力。但虽然初期效果好，也有利于品控和口碑，但规模上升后，后期成本会逐渐增加。平台模式最初可能会面临各种问题，但各方面经过迭代后，后期反而能够体现出规模优势。

在他看来，商户也是拼多多平台上需要迭代的内容之一。这也是拼多多未来继续增长的关键因素。

无所谓“消费升降级” 电商更应关注消费不均衡

今年年初，曾有声音戏谑拼多多、今日头条和快手为“消费降级”的三驾马车。但当新浪科技向黄峥问及自己是否认为拼多多是“消费降级”时，他表示自己很反感类似的词语。

他表示，反感的原因来自于两方面：经济发达地区不需要所谓“每个人都用法国香皂”的消费升级；而消费者对升级的需求也各有不同。

“就像有的人之前没用过厨房纸，开始使用后，这对他来说也是一种升级。”黄峥举例说明。

在黄峥看来，中国主要的问题还是发展的不均衡。他对刘强东“越穷的地方东西越贵”的观点表示认同。而在这一大背景下，消费者追求个性化、差异化和公平的需求其实在不断增长。拼多多实际上是在拉平这种消费的不均衡。

黄峥曾经表示过“五环内的人不懂拼多多”，但当新浪科技从此引申，追问他是不是其实是“五环外的消费升级”时，黄峥不置可否。

“你可以这么理解，但所谓升降级，无所谓的。”他表示。(周峰)