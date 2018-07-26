极光被曝伪造合作方营业执照 致合作方遭腾讯处罚

新浪科技讯 7月26日下午消息，大数据服务商极光将于今晚在美国纳斯达克上市，然而在上市前夕，极光被曝曾在未经授权的前提下，伪造合作方营业执照在腾讯广点通平台开设帐号，导致合作方被腾讯处罚。

极光一家合作方向新浪科技表示，今年该公司突然接到了腾讯的处罚邮件，原因是深圳市和讯华谷信息技术有限公司（极光）曾以代理商的名义多次向腾讯提交PS过的公司营业执照。

腾讯在邮件中指出，该公司广点通账户审核被拒是因为“账户7558530（代理商-深圳市和讯华谷信息技术有限公司）多次提交营业执照涉嫌PS”，因此被处以“广告主名称加黑及下线广告主主体下相关账户”的处罚。

而该合作方向新浪科技表示，极光虽然是该公司合作方之一，但从未授权过极光在腾讯广点通直接代理开通账号，更没有授权极光在腾讯平台上传、伪造营业执照。

官方网站信息显示，深圳市和讯华谷信息技术有限公司创立于2011年，团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中国移动等公司，2016年该公司将品牌升级为“极光”。

此外，在用户隐私的抓取上极光也存诟病，有分析人士指出，“极光近几年的快速增长，主要得益于移动互联网的快速普及以及移动应用的激增，而爆炸式发展意味着粗放式的数据管理，迟早会走向规范。”

今年5月，欧盟的《通用数据保护条例》正式实施。该条例适用于广泛的个人数据，包括个人姓名、身份证号码，也保护可以显示某人在线和现实世界活动的信息，包括位置信息、IP地址、cookie以及其他数据，未经用户允许的数据收集行为都是非法行为。欧盟的这种态度，在一定程度上代表了未来监管对数据隐私的趋势，将会影响到全球所有的科技公司。

极光在IPO招股书中同样提到，未来不排除某些应用开发者会禁止或限制极光大数据访问或使用其数据，某些终端用户计算机软件或程序的广泛采用可能会对访问用户数据的能力造成技术限制，终端用户也可能会对数据的使用提出异议。这些都可能限制其分析数据的能力。

在隐私保护体系不断完善和强化的大趋势下，对极光这类服务商而言，数据获取恐会越来越难。在IPO之后，其发展之路或许并不平坦。