交通运输部：不能纵容非法经营来缓解“打车难”

经济观察网 记者 宋笛 7月26日，交通运输部新闻发言人吴春耕在新闻发布会中表示，目前出现的“打车难”是网约车合规化改革中的阵痛，此外吴春耕还表示下一步交通运输部将继续加快推动网约车合规化的进程。

吴春耕的表述是基于新闻发布会上的一个提问，问题指向了此前曾在北京等多个城市出现的“打车难”现象，这些现象被认为来自于从2018年年初开始，多个地方城市管理者对于网约车愈加严厉的监管政策——大量非法运营的网约车（没有取得相关运营资质）被要求停止提供运输服务。

对于这种观点，吴春耕引用了7月23日新华社发表的一篇名为《缓解“打车难”，要多措并举》评论中的观点，该篇评论认为“严打”并非要遏制网约车的发展，其主要目的是将非法运营的企业与车辆清出市场。对于“打车难”，不能纵容非法经营来缓解，而是要多措并举，合力解决。

吴春耕认为包括网约车在内的出租车改革在持续推进之中，相关的规定也已经出台。对于网约车公司来讲，合法合规经营是前提，任何企业都不能触及底线。

而对于“打车难”问题本身，吴春耕认为这是“出行难”问题的一个表现，不能孤立看待 ，也很难单独的解决，要把它放在城市立体交通体系来考虑 。

吴春耕表示下一步交通运输部将继续坚定不移的推动网约车改革，加快其合规化进程。同时还将持续推动巡游车（传统出租车）的各项改革，提高其竞争能力 。