好未来发布2019财年一季度财报：净收入5.506亿美元

新浪科技讯 7月26日下午消息，好未来（NYSE：TAL）公布其截至2018年5月31日的2019财年第一季度未经审计财务报告。
2019财年第一季度业绩摘要：
-净收入从上年同期的3.219亿美元增长到本季的5.506亿美元，增幅71.1%。
-经营利润从上年同期的2,880万美元增长到本季的7,500万美元，增幅为160.3%。
-非美国会计准则经营利润从上年同期的3,950万美元增长到本季的9,000万美元，增幅为127.8%。
-归属于好未来的净利润从上年同期的2,880万美元增长到6,680万美元，增幅为132.0%。
-归属于好未来的非美国会计准则净利润（不考虑股权激励费用）从上年同期3,950万美元增长到8,180万美元，增幅为107.1%。
-基本和摊薄每ADS净收益分别为0.12美元和0.11美元。非美国会计准则基本和摊薄每ADS净收益（不考虑股权激励费用）均为0.14美元。每三份ADS等于一份A类普通股。
-截至2018年5月31日，现金、现金等价物和短期投资合计余额为19.292亿美元，截至2018年2月28日的余额为14.989亿美元。
-季度总学生人次从上年同期的约1,047,760增长到本季的约1,976,960，同比增长88.7%
-截至2018年5月31日，好未来在43个城市共设有630个教学中心，多于截至2018年2月28日设于42个城市的594个教学中心。
财务和运营数据——2019财年第一季度
（单位：千美元，不包括每ADS净收益、学生人次和百分比）
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截至5月31日的季度数据
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2017
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2018
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百分比变化
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净收入
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321,903
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550,649
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71.1%
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经营利润
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28,805
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74,989
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160.3%
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非美国会计准则经营利润
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39,490
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89,955
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127.8%
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归属于好未来的净利润
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28,789
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66,800
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132.0%
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归属于好未来的非美国会计准则净利润
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39,474
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81,766
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107.1%
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归属于好未来的每ADS净收益——基本
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0.06
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0.12
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102.2%
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归属于好未来的每ADS净收益——摊薄
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0.05
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0.11
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109.8%
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归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益——基本
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0.08
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0.14
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80.5%
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归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益——摊薄
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0.07
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0.14
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90.2%
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季度总学生人次
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1,047,760
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1,976,960
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88.7%
“通过第一季度的财报数据可以看到，与去年同期相比，好未来的线下和线上营收以及学生人次均呈现稳定增长。”好未来首席财务官罗戎先生表示，“展望未来，我们将持续提升产品质量、提高客户满意度，致力于实现整体业务的健康且可持续的增长。”
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