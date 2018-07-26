好未来发布2019财年一季度财报：净收入5.506亿美元

新浪科技讯 7月26日下午消息，好未来（NYSE：TAL）公布其截至2018年5月31日的2019财年第一季度未经审计财务报告。

2019财年第一季度业绩摘要：

-净收入从上年同期的3.219亿美元增长到本季的5.506亿美元，增幅71.1%。

-经营利润从上年同期的2,880万美元增长到本季的7,500万美元，增幅为160.3%。

-非美国会计准则经营利润从上年同期的3,950万美元增长到本季的9,000万美元，增幅为127.8%。

-归属于好未来的净利润从上年同期的2,880万美元增长到6,680万美元，增幅为132.0%。

-归属于好未来的非美国会计准则净利润（不考虑股权激励费用）从上年同期3,950万美元增长到8,180万美元，增幅为107.1%。

-基本和摊薄每ADS净收益分别为0.12美元和0.11美元。非美国会计准则基本和摊薄每ADS净收益（不考虑股权激励费用）均为0.14美元。每三份ADS等于一份A类普通股。

-截至2018年5月31日，现金、现金等价物和短期投资合计余额为19.292亿美元，截至2018年2月28日的余额为14.989亿美元。

-季度总学生人次从上年同期的约1,047,760增长到本季的约1,976,960，同比增长88.7%

-截至2018年5月31日，好未来在43个城市共设有630个教学中心，多于截至2018年2月28日设于42个城市的594个教学中心。

财务和运营数据——2019财年第一季度

（单位：千美元，不包括每ADS净收益、学生人次和百分比）

截至5月31日的季度数据 2017 2018 百分比变化 净收入 321,903 550,649 71.1% 经营利润 28,805 74,989 160.3% 非美国会计准则经营利润 39,490 89,955 127.8% 归属于好未来的净利润 28,789 66,800 132.0% 归属于好未来的非美国会计准则净利润 39,474 81,766 107.1% 归属于好未来的每ADS净收益——基本 0.06 0.12 102.2% 归属于好未来的每ADS净收益——摊薄 0.05 0.11 109.8% 归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益——基本 0.08 0.14 80.5% 归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益——摊薄 0.07 0.14 90.2% 季度总学生人次 1,047,760 1,976,960 88.7%

“通过第一季度的财报数据可以看到，与去年同期相比，好未来的线下和线上营收以及学生人次均呈现稳定增长。”好未来首席财务官罗戎先生表示，“展望未来，我们将持续提升产品质量、提高客户满意度，致力于实现整体业务的健康且可持续的增长。”