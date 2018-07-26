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好未来发布2019财年一季度财报：净收入5.506亿美元

好未来发布2019财年一季度财报：净收入5.506亿美元
2018年07月26日 17:03 新浪科技
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好未来发布2019财年一季度财报：净收入5.506亿美元
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　　新浪科技讯 7月26日下午消息，好未来（NYSE：TAL）公布其截至2018年5月31日的2019财年第一季度未经审计财务报告。

　　2019财年第一季度业绩摘要：

　　-净收入从上年同期的3.219亿美元增长到本季的5.506亿美元，增幅71.1%。

　　-经营利润从上年同期的2,880万美元增长到本季的7,500万美元，增幅为160.3%。

　　-非美国会计准则经营利润从上年同期的3,950万美元增长到本季的9,000万美元，增幅为127.8%。

　　-归属于好未来的净利润从上年同期的2,880万美元增长到6,680万美元，增幅为132.0%。

　　-归属于好未来的非美国会计准则净利润（不考虑股权激励费用）从上年同期3,950万美元增长到8,180万美元，增幅为107.1%。

　　-基本和摊薄每ADS净收益分别为0.12美元和0.11美元。非美国会计准则基本和摊薄每ADS净收益（不考虑股权激励费用）均为0.14美元。每三份ADS等于一份A类普通股。

　　-截至2018年5月31日，现金、现金等价物和短期投资合计余额为19.292亿美元，截至2018年2月28日的余额为14.989亿美元。

　　-季度总学生人次从上年同期的约1,047,760增长到本季的约1,976,960，同比增长88.7%

　　-截至2018年5月31日，好未来在43个城市共设有630个教学中心，多于截至2018年2月28日设于42个城市的594个教学中心。

　　财务和运营数据——2019财年第一季度

　　（单位：千美元，不包括每ADS净收益、学生人次和百分比）

 

截至531日的季度数据

 

 

 

2017

2018

百分比变化

净收入

321,903

550,649

71.1%

经营利润

28,805

74,989

160.3%

非美国会计准则经营利润

39,490

89,955

127.8%

归属于好未来的净利润

28,789

66,800

132.0%

归属于好未来的非美国会计准则净利润

39,474

81,766

107.1%

归属于好未来的每ADS净收益——基本

0.06

0.12

102.2%

归属于好未来的每ADS净收益——摊薄

0.05

0.11

109.8%

归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益——基本

0.08

0.14

80.5%

归属于好未来的每ADS非美国会计准则净收益——摊薄

0.07

0.14

90.2%

季度总学生人次

1,047,760

1,976,960

88.7%

　　“通过第一季度的财报数据可以看到，与去年同期相比，好未来的线下和线上营收以及学生人次均呈现稳定增长。”好未来首席财务官罗戎先生表示，“展望未来，我们将持续提升产品质量、提高客户满意度，致力于实现整体业务的健康且可持续的增长。”

好未来财报收入
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