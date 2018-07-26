拼多多上市前黄峥接受采访：谈与微信以及淘宝的关系

来源：界面新闻

北京时间7月26日晚，拼多多将正式登陆纳斯达克。发行价19美元，市值将达240亿美元。此次IPO，经纳斯达克提议，拼多多选择在上海、纽约同时敲钟，这在纳斯达克历史上尚属首次。

作为拼多多的创始人，黄峥占股46.8%，拥有89.8%的投票权。按此计算，黄峥个人净资产将达到112.3亿美元。

26日上午，上海市委常委、常务副市长周波在上海衡山宾馆会见了黄峥。黄峥向周波介绍了拼多多的新电商模式，以及拼多多拟投百亿助力全国各地农产品上行的情况。

周波指出，目前上海正在增创开放型经济新优势，作为一家诞生并成长于上海本地的互联网企业，拼多多从成立到上市不到三年，是上海新经济的代表之一，令人瞩目。

7月26日下午，拼多多创始人黄峥在上海办公室接受了包括界面新闻在内的媒体采访。他回应了诸多传闻，“不去美国上市敲钟是因为之前有中耳炎，气压变化很难受。在哪敲钟这并不是什么大不了的事儿。”

黄峥总结，拼多多的上市是“这是大势所趋。单凭个人力量和小团队力量是绝对做不到的。”

另外，黄峥就拼多多于腾讯的关系、拼多多获客成本升高、是否过度营销等等问题做出了回答。

以下为黄峥采访实录（经界面新闻记者编辑整理）：

问：现在关于您不去美国敲钟有各种传言，为什么选择在上海敲钟？

答：这个事儿是这么大的事儿吗？因为之前得过中耳炎，气压变化还是会难受。敲钟这个事儿想更多让消费者参与，消费者、商家都参与都去办签证还是比较麻烦的。

问：这次上市是涵盖了拼多多所有业务吗？

答：是的。其他涉及具体数字的部分不能讲。

问：拼多多模式是否容易被其他公司复制？

答：复制这个事情，刚开始是挺多的几百个上千个。个人认为，在互联网领域跨境复制是可行的，比如早期的Copy to China、到今天的把中国模式搬到海外。但很少有说，同一个市场下复制别人的模式能成功的。

直到今天我从来不怀疑的一点是，微信能孵化出新的商业模式。现在微信一个App就会占用你电池耗电量的50%，但你想想现在这个50%的耗电量才产生了多少商业模式？

问：是否认同刘强东说的“消费体验是最重要“这种说法？

答：从根本上，我认同刘强东的讲法。但商业体验要综合性价比、物流等等体验。我不知道刘强东这样说的采访背景是什么。但拼多多是这样选择的结果。比如水果，在一个相对低多的价格，有一两个果子在物流中磕坏了。消费者是可以接受的。

对老百姓来讲，骂也是要骂的、但退款了下次也可能再来。这是一个公司价值观取舍和平衡的问题。当你两者不可兼得的时候，是要面子还是里子，先算下这个东西是不是划算，再来算这个东西愿不愿意炫耀。

现在，消费不均衡是最本质的问题。这个是我们升级的方向吗？大部分地区，应该获得的是消费的公平。中国不公平在于，一线城市的东西比小地方更便宜。宿迁的电器比北京贵。真正需要升级的，是从物质消费升级到精神消费。真正需要升级的，是有营养的文章、书。钱越来越多、抑郁症比例越来越高。

问：如何处理现在和商家的矛盾？

答：平台要保证公平，保护好的人，惩罚坏的人，避免出现劣币驱逐良币的现象。平台生态是丰富的，丰富的环境总有不好的地方。这就像夫妻吵架，早点吵架矛盾早点暴露，就能早点解决。不要憋到最后一吵就离婚。

问：如何吸引年轻人群？

答：你可能没做调查，我们在学生群体中的比例非常高的。

问：是否有做线下的可能？

答：有可能。但我们不会跟风去做新零售这个东西。

问：为什么强调农产品上行这个概念？

答：做农产品。批量农产品对中国农场品有结构性的优势。美国是农场。中国的农场是分散的。在这个情况下，中国农产品就变得非常非标准化。这种非标准化，对电商公司来讲，是相当难做的。

拼团模式出来后，水果这个东西，这种模式有结构性的优势。在拼多多发展过程中，发现拼多多模式是正好地、歪打正着切合中国农产品现状。

问：上市后腾讯该扮演怎样的角色？

答：你去翻招股书，在前面一年半，腾讯是没有我们的股份的。在C轮之前腾讯是没有的。在那个时候，我们的发展更加艰难，对微信和腾讯的依赖度更高。这也说明，腾讯的平台是比较公平的。那个时候微信生态里，已经有很多电商了。在那个情况下，我们也没有受到不公平待遇。

腾讯入股后，我们也没有刻意寻求更多对我们有利的东西。现在，我们体量也越来越大，对微信支付也好、商业化也好，两个公司合作会越来越多，互相依赖程度也会越来越高。

问：从早期的B2C转移到C2C模式？

答：平台是个很难做的东西，一开始只能自己卖。有商户愿意进来后，我们发现自营和第三方是不冲突的。自己不应该又做裁判员又做运动员。

问：用户增长的变化？

答：看MAU是有变化，可能现在更多人下了App。但现在从整个结构来看，用户增长没有什么变化。

问：盈利模式？和获客成本的升高？

答：阿里已经证明了，广告和佣金是可行的。这个盈利模式是足够成熟、体量足够大。一开始做广告，是因为我们有广告流量位，让工程师做调配，这个模式涨得很快。

传统的渠道获客依然工作得很好。在2017年上半年以前，获客是极低的，现在依然是存在的，平台规模在变大，服务在变小。最近两个季度，我们的营销费用是暴涨的，很重要的原因是，广告收入在增加。在我们现在这种阶段，要想把钱花在值得的事情上去。在现阶段，我觉得就是品牌打造。现阶段，用户对我们的品牌认知度还是弱的。

消费者从央视看到拼多多，和从朋友圈看到拼多多还是不一样的。就从当下来讲，它对我们流量帮助极小的。以世界杯为例，大家都是喝着啤酒看着球，这个时候怎么能下App呢。它是一个短期看不到获客，但营销成本却上升了。

我觉得我们用户还是比较平均的，还是想针对最广大的人群，在我们的新场景下能不能做得更好、更优化。

一、二、三线城市的划分方式，还是上个世纪快消品牌做营销的划分方法。但实际上，这个模式已经不适用今天的营销环境了。

问：谈一下和淘宝的错位竞争？拼多多将会怎么升级？

答：不存在和淘宝竞争的问题。我们是不一样的用户。

未来升级有两个方面，一个是前端的交互模式，能不能更有趣，从微小的创新里获得更大的收益；或者应该有更多不同的场景。“拼团”这种场景很常见，小区里也有，理论上，也有更多的形态和消费场景出现。

比如现在我们上线了“多多果园”这种东西，也是很有意思的。把游戏、娱乐和购物有点融合在一起。你可以浇树、还可以偷朋友水。