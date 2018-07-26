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直击|黄峥上海主持拼多多上市 发布会有重大消息披露

直击|黄峥上海主持拼多多上市 发布会有重大消息披露
2018年07月26日 15:55 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月26日下午消息，据知情人士向新浪科技表示，拼多多创始人及CEO黄峥将在上海主持IPO发布会，纳斯达克届时将为黄峥举行上海、纽约两地的敲钟连线仪式。

　　知情人士称，黄峥将在国内参加非常重要环节，并在上海主持拼多多IPO发布会。除公司上市外，发布会另有高管将上台与媒体互动。另一位接近拼多多内部人士也对新浪科技称，届时将有重大消息披露。

　　今日早间，拼多多方面向新浪科技称，IPO发行价最终确定为19美元。今日早些时候，财新引述接近拼多多项目的市场人士称，拼多多本次美股IPO认购已经超募20倍，最终将按照发行价定价区间的上限19美元/ADS定价。

　　该人士透露，富达基金、Capital、阿布扎比主权基金等主流机构参与认购：“由于超募倍数较高，拼多多有权行使提价20%的权利，也就是把每ADS定价调整至22.8美元，但拼多多创始人黄峥坚持以19美元定价。”

　　昨日早间，自媒体“IPO早知道”发文称，拼多多IPO定价22.8美元，相当于288亿美元市值。拼多多本次IPO发行价格区间为16-19美元，由于获得超过13倍超额认购，公司决定在价格区间上限的基础上再上调20%。(周峰)

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