微软发布六代小冰:拥有可交互3D外形 宣布与华为合作

新浪科技讯 7月26日午间消息，今天，微软召开了第六代微软小冰发布会，介绍了微软小冰的全面升级，内容涉及小冰情感计算框架的所有组成部分。微软全球执行副总裁沈向洋、微软全球资深副总裁王永东、小冰负责人李笛等出席，对新一代小冰做了详细介绍。

微软小冰是什么？

（拥有3D形象的六代小冰）

微软小冰发布于2014年5月29日；次年8月，微软宣布微软第三代小冰正式发布，小冰初次具备能看、能听和能说的感官能力；2016年8月，第四代微软小冰正式发布，小冰实现全时感官，实时情感决策对话引擎、多种新感官、中日英三种语言等；2017年5月，小冰发布诗集《阳光失了玻璃窗》，共收录139首诗，这也是第一部完全由人工智能创作的诗集；2017年8月，微软小冰第五代正式面世，微软方面宣布小冰将全面进入物联网（IoT）领域，与众多IoT厂商合作使用小冰。

而微软今天发布的，就是第六代小冰。

升级沟通能力：更独立的小冰

六代小冰的沟通能力得到了进一步升级，在未来甚至会拥有自己的声音。虽然人们还很难预测这将意味着什么，但它必然是关于机器人更深层次的探索。

据现场介绍，六代小冰在交互中通过文本、声音与视觉能力的结合，能够和人类更加生动有效的交流，比如会指导你拍照，识别你手中的薯片，另外不要对小冰竖中指，后果很严重。

其次，小冰的歌唱能力也得到了进一步提高。

2016年，小冰开始学习唱歌，在分别经历了音准、音色等各方面的优化后，小冰开始具备融会贯通的能力，可以博采众多人类歌手之长，甚至可以模仿腾格尔风格演唱“隐形的翅膀”。从小冰演唱声音的波段分析，甚至可以看到“呼吸声”波段，至此，小冰具备了对目标人类歌手个体的“接近完整吸收”。微软公布，小冰和国韵文化、力鼎嘉世合作，还和金辉文化合作儿童声音，还将和国内某知名团体合作。

（图2：小冰歌声波段图，黄圈位置为小冰“气息声”）

微软还在现场公布了“沙鲁小冰模型”计划，宣布成立小冰工作室。小冰将吸收目标人类声音模型，沙鲁小冰将成为一个系统性地、对人类创造力建模的人工智能平台。微软还将于今冬披露“新的人类歌手”：不来源于任何已存在的人类声音，为小冰创造全新的声音。

发布全新生态环境“Dual AI”

沈向洋在现场宣布微软发布新的生态环境Dual AI。沈讲道，如果一家公司要从零建立一个人工智能产品，是有困难的。但是如果有小冰的帮助，加上微软 Azure 的大数据支持，这一切都会变得更加简单易行。

小冰产品负责人彭爽对Dual AI进行了更详细的介绍。

她讲道，几年来，微软构建了一个半开放的生态环境。现在市面上提供AI能力的方式通常有两种，一种是开放赋能，通过SDK、API等接口提供AI能力，另一种是以App的形式出现，自有封闭。前者有两个问题，首先，无论赋能方还是被赋能方，都是松散的合作关系，没有人对效果负责；其次，通用性特点让最新最好的技术无法快速应用在系统中。而后者局限来自于对数据去中心化的处理，不同App的独立性与封闭性限制了数据的自由流通，这与人工智能追求海量数据量的要求南辕北辙，限制了App快速迭代的优势发挥。所以小冰Dual AI采用全新模式，微软既要直接负责产品体验，把控产品细节，而且跳离了封闭性，使产品可以融入第三方平台上，此所谓“半开放生态环境”。

微软决定对合作伙伴完全开放核心技术框架，帮助合作伙伴打造自己的AI产品，小冰还会作为辅助AI加入该平台，实现平台独特的杀手级应用。这样的AI群落能够提供更加丰富的产品体验。

沈向洋讲道，微软已与众多合作伙伴建立了旨在推进人工智能普及的Dual AI生态环境。经过数次迭代，微软小冰已从一个领先的人工智能对话机器人，发展成为以情感计算为核心的完整人工智能框架。小冰的产品形态设计对话式人工智能机器人、智能语音助手、人工智能创造内容提供者和一系列垂直领域解决方案，覆盖全球五个国家的40余个平台。

合作产品的更新

在今天发布会上，微软宣布了如下合作和已上线新产品。

首先，是与网易云音乐合作的小冰电台，以及帮助网易云音乐打造的两个专属AI人物多多与西西。微软与网易共同为这些专属的AI人物打造不同的性格与三观。

其次，是与小米合作的智能音箱版进行了大量更新。小冰支持群的全双工语音，这项技术最大特点就是可以连续性对话，不用对其重复唤醒词。群全双工语音交互，则可以声音ID判别家庭成员，从现场演示找手机的视频来看，小冰可以识别用户声音来找手机。另外支持与微信版本小冰跨平台绑定，控制设备增加到80个以上。

第三，与腾讯合作，为QQ小冰及BabyQ 打造了超过40项平台专属技能。

第四，入驻华为手机。微软与华为展开在人工智能产品领域的深入合作，内置于华为手机的微软小冰已上线，所有升级至智能助手8.2版本及以上的华为手机用户都可以立刻体验。该版本小冰除提供各平台通用的小冰产品体验外，还为华为手机用户特别推出了帮助用户记录信息等多个任务完成型产品技能。

最后，微软小冰还在日本市场与line平台紧密合作，并延伸至印度尼西亚等其它新兴城市，并已共同完成落地。

无处不在的小冰有了全息化身

就在上个月，微软（亚洲）互联网工程院成立人工智能商业事业部，旨在进一步推动微软小冰在这一领域的积极成果。其中：

金融小冰化名静默已上线248天，提供全部26类上市企业公告摘要，日均覆盖90%国内金融机构交易员，小冰还分别化名万小冰和华小冰，为Win.d和华尔街见闻提供信息；

王永东介绍道，小冰具有高速、高并发、高质量特点，可以做到所有重大金融信息20秒级稳定输出，每秒并发处理100个企业公告，误差率领先人类团队1.3个百分点。王永东还宣布，今日将正式启用微软小冰本名，并扩充该产品线；

在现场，小冰还以3D全息影像方式出现，带来了一场边唱歌边跳舞的表演。据沈向洋介绍，小冰已经在微信、line、新闻网站等各处出现，并在网易新闻网站为超过1000万篇新闻发表评论。小冰已成为全球规模最大的人工智能对话系统，在全球拥有超过6亿人类用户，其中包括1.2亿月活跃用户；

另外，在中国，小冰已经主持了21档电视，28档广播节目，现在小冰每天主持的日播+周播的节目已达到25档，中日累计生产，很多主持人提供，小冰做主持人的成本只是人类成本的4.5%。到今天，小冰已覆盖90%的早教机器人和80%的早教线上产品，累积播放达400万小时；

小冰还与微软Bing搜索引擎技术相结合，推出了针对媒体与出版两个垂直行业辅助性解决方案，并已在超过15个媒体平台落地。由小冰提供人工智能技术支持的媒体及自媒体公众号已超过六万个。(辛苓)