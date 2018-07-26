抖音启动向日葵计划 10项措施为青少年暑假保驾护航

随着短视频日益深入千家万户，成为社会主流的传播形态之一，各行各业各个年龄段的网民，每天都在通过短视频发布、获取信息。如何引导青少年正确使用短视频，成为社会各界关注的话题。

7月26日，知名短视频平台抖音宣布启动“向日葵计划”，将在审核、产品、内容等多个层面推出10项措施，助力未成年人的健康成长。这是国内短视频平台，推出的首个专注于未成年人健康成长的系统保护计划。

具体而言，在内容安全方面，抖音将升级未成年人审核模型、组建未成年人专项审核团队。同时，抖音将设置未成年人安全相关的专项举报入口、顶格惩罚侵害未成年人权益的行为。

此外，由于未成年人在生理、心理层面尚处于成长期，抖音将在产品机制方面加大对未成年人的引导。一方面，升级未成年人管理工具，赋予家长更多的管理权限；同时，设置“实名验证+人脸识别+人工审核”三道防火墙，杜绝未成年人直播。为了更好地保护未成年人的权益，抖音还将对敏感账户充值消费进行实名验证，并全额退还未经家长同意的未成年人充值。

除去保护，“向日葵计划”还将进一步发挥短视频对未成年人健康成长的引导作用。抖音将对知识科普类、传统文化类视频进行加权推荐，鼓励更多适合青少年的优质内容涌现。暑假期间，抖音还将与社会各界联合开展暑期安全知识的推广活动。

今年以来，抖音在未成年人保护方面不断探索和实践，先后上线了时间锁、青少年模式等多个针对未成年人保护的功能。抖音还于近期成立了青少年网络健康成长研究中心（下简称“抖音青少年健康中心”），依托母公司字节跳动的产品技术、人工智能和大数据优势，致力于开展青少年与移动互联网有关的研究和合作。

“我们希望每个孩子都能像向日葵那样，永远朝着有阳光的地方生长，我们也希望给予每一个孩子阳光、雨露，让每个孩子感受到温暖、美好。”抖音青少年健康中心负责人赵蕾表示，10项措施只是“向日葵计划”的开始。抖音将持续在未成年人保护领域加大投入，也希望社会各界一起合作，共同研究短视频时代未成年人网络媒介素养这一全新命题。

审核模型全面升级 设立未成年人专项审核团队

作为一个短视频平台，内容的积极健康始终是重中之重。

赵蕾介绍，抖音对内容采取机器审核与人工审核结合的方式，所有视频都必须经过审核。在审核标准上，除了遵循法律法规和监管部门要求，积极正向的三观、符合公序良俗、彰显社会责任等，也构成了审核标准的重要维度。例如哗众取宠、恶搞、拜金、抽烟喝酒、社会娱乐场所、迷信封建、侮辱女性等内容，都在平台严禁的范围内。

根据“向日葵计划”，抖音还将根据未成年人用户和平台内容的特点，对于审核体系进行针对性升级。“不好的内容其实可以分为两类，一是导向不好，二是直接侵害了未成年人权益。”赵蕾表示，除了优化审核模型外，考虑到未成年人相关事宜的特殊性和重要性，抖音还将从内部抽调审核骨干，并从外界招聘有经验的人员，组建未成年人专项审核组。

此外，产品内部还将上线“不利于未成年人健康”的内容举报入口，举报内容将直接送至未成年人审核专项组，由专人优先处理。而对于侵害未成年人权益的行为，例如通过评论留言等方式骚扰未成年人，一旦发现核实，平台将进行顶格处罚，包括直接封禁账号甚至封禁设备。

在日前公布的《抖音对违规账号及内容的处罚通告｜2018年7月》中，抖音方面还强调，此类行为如涉嫌违法的将报送公安机关处理。

升级未成年人保护工具 三道防火墙杜绝未成年人直播

除去加强审核，抖音还在产品层面针对青少年保护进行了全面升级。

首先是升级未成年人保护工具，赋予家长更多管理权限。今年3月以来，抖音先后上线了风险提示系统、防沉迷系统和未成年人保护工具。其中未成年人保护工具是抖音推出旨在帮助家长管理孩子的功能，目前已经包括限制使用时长的时间锁功能和限制观看内容的青少年模式功能。

这次升级后，抖音将进一步优化观看限制功能，同时，将禁止直播功能也纳入其中。当用户开启升级之后的全新青少年模式，使用抖音时将无法直播、充值、打赏、提现。

此前，抖音已严格杜绝未成年人直播，并建成了实名验证、人脸识别、人工巡查三道防火墙。一直以来，抖音也不提倡未成年人充值打赏，并在充值界面进行了明确的提示。

这次，除去直接将直播打赏纳入未成年人管理工具外，抖音将利用平台数据和AI技术筛选出疑似未成年人用户的账号，并对实行充值实名验证。暑假期间，抖音还将进一步加大对直播的人工巡查和技术抽查力度，加强对未成年人用户的管理。

赵蕾表示，由于抖音并不掌握用户的真实身份，技术识别上存在将成年人账号识别为未成年人从而限制其账户功能的可能，“这会影响一部分成年用户的使用体验，但考虑到我们的社会责任，最终觉得还是应该承担这样的损失。当然我们也将持续完善我们的技术。”

同时抖音还明确承诺，对于未成年人充值的情况，如果家长发现后存在异议，一经核实将全额退还。

有趣到有用 对知识文化内容加权推荐

短视频作为青少年获取信息的重要渠道，如何让青少年在看抖音的同时有所学、有所乐、有所获是抖音团队一直以来关注的问题。

根据“向日葵计划”，抖音将进一步加强对于科学知识和传统文化在平台上的传播力度，让这些有价值的内容能够触达更广泛的用户。

“事实上这类内容在抖音上非常受用户的喜爱，短视频让知识在传播时更加生动和有趣”，赵蕾介绍，随着抖音站内用户的不断增加，越来越多的人在抖音上创作分享知识文化类内容，截至近日在抖音平台，泛知识类的内容占比已经超过7%。

赵蕾表示，过去很多人对抖音的印象是有趣、好玩，但其实越来越多的青少年在抖音上获得快乐之余也收获了真正有用的知识，“我在抖音上看到过一个专门介绍高中数学解题方法的账号，评论留言的氛围非常好，一部分人在感谢分享，另一部分人则在围绕题目展开讨论。”

为了让未成年人能在抖音上得到积极的引导，抖音一直以来与各个政府机构保持密切的合作关系，持续推出正能量的平台活动。

今年5月18日，世界博物馆日，抖音联合国家博物馆在内的全国七大博物馆合作推出“博物馆抖音创意视频大赛”，旨通过短视频这一新方法，让七大博物馆所承载的中国传统文化和博物馆文化获得更加广泛的新受众。

最终参加活动的视频累计播放量突破1.18亿，点赞量达650万，分享数超过17万，这一播放量相当于大英博物馆2016年全年参观总人次642万的18.4倍。

湖南省博物馆馆长段晓明评价活动时认为，以互联网的全球“链接”来实现博物馆的线上“互联”，得以让博物馆文化真正突破固有的时空限制，以更加开放的崭新形态向公众开放。这有助于进一步发挥博物馆文化在培育和弘扬民族自信、构建中华优秀传统文化传承体系中的重要作用，有着广泛的示范意义。

根据“向日葵计划”，抖音还将与公安部门等政府权威机构共同推出安全知识挑战，让深受未成年人喜爱的账号创作暑期安全知识相关的视频，在平台上大力推荐。

赵蕾表示，“未成年人的健康成长是一个系统性工程，抖音作为一个新兴的平台希望能够和家长、专家、政府机关等社会各界共同努力。”