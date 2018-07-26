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哈罗单车李开逐：应顺应潮流免押金 对手不再是摩拜

哈罗单车李开逐：应顺应潮流免押金 对手不再是摩拜
2018年07月26日 14:52 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月26日下午消息，2018未来交通峰会今日在北京举行，哈罗单车联合创始人、执行总裁李开逐发表“共享单车的下半场：数据战争”主题演讲，阐述了共享单车对交通的影响，也分享了在出行领域的思考。

　　李开逐称，去年哈罗在共享单车领域还排在后面，但后来居上，现在是行业中做得最好的。

　　外界有一种说法，称哈罗的战略是农村包围城市。在李开逐看来，这其实不太准确。哈罗在农村出行路线上覆盖了280个城市，但中国县级市有2000个左右，发展空间巨大。

　　李开逐还重点解释了共享单车精细化运营的原因，“去年是一个风口行业，融了非常多的钱，投了非常多的车，也有非常多的人骑，但最后还是没有很健康地把这个业务做起来。我相信这里面一定是缺失了某些东西，大家只是疯狂的往地铁口、居民区投车，疏于管理，在管理上不计成本或者没有成本，走的是两个极端。”

　　而提到备受关注的押金问题，哈罗单车已在今年3月13日率先推出了全国免押金，“说明你得从用户的角度出发，用户是不喜欢押金的，会带来很多问题，社会问题、管理问题。所以，企业还是应该顺应潮流。”李开逐又进一步解释道。

　　李开逐表示，哈罗单车的对手不再是摩拜，也不再是美团、滴滴，其实是自己。他还透露，新能源汽车的分时租赁是一个比较热门的领域，明年也会进入。(何畅)

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