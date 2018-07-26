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北京交管局网站遭恶意假冒 发布不良信息

北京交管局网站遭恶意假冒 发布不良信息
2018年07月26日 13:09 新京报
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　　新京报快讯(记者刘名洋)今日(26日)上午，有网友反映称，北京市公安局公安交通管理局的网站发布博彩、招嫖信息，疑似遭遇“李鬼”。随后记者从北京市公安局公安交通管理局了解到，该局官方网站没有遭受攻击或故障，可以正常访问，网友所反映的网站系恶意假冒网站。

　　网友反映称，第一眼看上去像是一个招嫖网站，但仔细看后是北京市公安局公安交通管理局的网站，还含有博彩内容，但是看网址不像是正规的政务网网址。记者打开上述网址后发现，网站样式与正规政务网站一模一样，网站左上角带有警徽和北京市公安局公安交通管理局字样。网站内含有“体育投注”等栏目，还有一张女子衣着暴露的图片。

　　今日上午，记者从北京市公安局公安交通管理局了解到，该局官方网站没有遭受攻击或故障，可以正常访问。上述网站网址并非是该局网站的官方网址，是有人恶意假冒该局网站，一般政务网站的网址后缀为gov.cn。

　　java工程师王耀东告诉记者，这个假冒网站的域名是今年7月14日注册的，服务器在香港，属于没有任何备案的非法网站。目前，记者已向中国互联网违法和不良信息举报中心举报该假冒网站。

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