P2P爆雷升级至“模范平台” 聚财猫创始人薛亮被控制

《财经》记者 罗瑞兴/文 张威/编辑

仅仅根据出借人在第三方平台上自发组织的不完全统计，聚财猫的待收资金就达11.44亿元人民币，“投资难民”遍布31个省份，达6504人。这一数据还在不断攀升。聚财猫在几天前的四周年庆活动中，仍通过加息吸引投资，却在生日第二天即发布停运公告，被质疑为“假清盘、真跑路”做准备

一直以“模范平台”示人的上海网贷平台聚财猫，在这一波P2P爆雷中也遭遇“生死劫”。

聚财猫7月18日发布公告称，由于合作的多个资产方出现逾期，影响平台正常运营，不得不暂停平台业务。并解释，详细逾期项目还款计划正与各资产端协商中，将在2018年8月底公布。承诺“不跑路，不失联。”

《财经》记者了解，该平台资产端项目有大额的企业贷、房贷，也有额度较小的车贷债权。根据出借人在第三方平台上自发组织的不完全数据初步统计，聚财猫的待收资金达11.44亿元人民币，“投资难民”遍布31个省份，达6504人。这一数据还在不断攀升。官网资料显示，该平台成立以来，累计投资金额近500亿元人民币。

值得注意的是，该平台2016年3月当选为上海市互联网金融行业协会（ASIFI）会员，并登上上海互联网金融协会网贷平台信息披露公示首批名单。2014年底获得高榕资本的数百万人民币天使融资，2017年3月该平台完成1亿人民币A轮融资，由春晓天泽投资。

此外，为该平台形成强大信用背书的是其创始人的背景，薛亮曾任阿里巴巴跨境平台速卖通创始人，支付宝国际版第一任负责人，京东物流系统搭建人。

业内人士认为，在紧信用、强监管的宏观背景下，这一波P2P爆雷的涉及面越来越广，像聚财猫这类知名企业也难逃“生死”宿命。

承诺“不跑路”

“好多撑不下去的店家都会在门口贴一张‘装修停业’的公告。”一位网友在聚财猫创始人薛亮微博下评论到。

薛亮的最后一条微博更新于7月21日，“其中一家的还款计划已拿到，其他的在积极沟通要账，筹款。”从7月20日开始，他通过发布多条微博与出借人沟通，并在映客上直播，释放信心。但20日之后，再无任何公开表态。

7月25日，上海市公安局奉贤分局经侦支队在其官网上回应称，已对此立案，主犯薛亮已被警方控制。

引起出借人注意的是，就在前几日（7月17日），聚财猫还举办了大型活动庆祝其四周岁生日。生日的第二天该平台发布了停运公告，称“由于合作的多个资产方出现逾期，影响平台正常运营，不得不暂停平台业务。”

让很多出借人不解的是，在聚财猫四周年活动当天，该平台还在通过加息吸引投资。“现在看不知道是不是为‘假清盘、真跑路’做准备，”一位出借人说。目前聚财猫官网上还有从7月1号到7月底的七月新手礼包。

中闻律所合伙人姜先良告诉《财经》记者，被警察立案控制，说明了这个平台的偿付能力出现了严重问题，根据《刑事诉讼法》规定，刑事案件的立案是必须要有犯罪事实并应当承担刑事责任。“在这种情况下，所谓平台创始人的承诺没有任何实际意义，”姜先良说。

但姜先良也表示，在是否构成非法吸收公众存款罪，还是集资诈骗罪的问题上，这一承诺可以作为辩护的一个理由。由此来说明他可能想还钱，且有一些还钱的具体举动，主观上没有非法占有目的。

由此来看，薛亮及聚财猫此前的承诺，或为出于司法保护、安抚出借人情绪的无奈之举。

姜先良告诉《财经》记者，爆雷以后，依照法律规定，平台应作为公司来承担责任。至于平台的创始人、股东或者投资人是否承担责任，要根据合同规定的违约责任条款，比如创始人、股东或者投资人是否要个人承担对还款的个人担保责任。

但姜先良也表示，一般创始人、股东或投资人并不会提供这样的担保，“因此建议从监管的角度，要求这些创始人、投资者根据业务规模，按比例提供风险备付金和责任保证金”。

待收资金超10亿

据《财经》记者了解，聚财猫资产端项目有大额的企业贷、房贷，也有额度较小的车贷债权。“房贷、车贷都有抵押，且抵押物变现不难，但大额的企业贷抵押物是土地，这个变现难度较高，存在一定的风险隐患，”一位网贷分析人士表示。

蒋静（化名）的母亲把一生的积蓄都投到了聚财猫平台，“这个平台一直表现很好，甚至有时会提前还款，各产品收益率在6%-10%之间，也没有高到极端离谱，所以家人就放松了警惕。”蒋静说。

据《财经》记者了解，截至发稿，仅仅根据出借人在第三方平台上自发组织的不完全统计，聚财猫的待收资金就达11.44亿元人民币，“投资难民”遍布31个省份，达6504人。这一数据还在不断攀升。

待收资金是指在p2p平台上已经投资，但由于投资期限未到，资金尚未收回的那部分资金。网贷行业一般用待收来衡量一家平台规模的大小。

“模范平台”陨落

聚财猫此前一直以“模范平台”示人，2016年3月当选为上海市互联网金融行业协会（ASIFI）会员，并登上上海互联网金融协会网贷平台信息披露公示首批名单。官网显示，聚财猫曾多个奖项，并已对接北京银行存管系统。

公开资料显示，聚财猫创建于2014年2月14日，该平台实缴1250万。2014年底获得高榕资本的数百万人民币天使融资。公司股东包括创始人兼CEO薛亮，联合创始人林孝深，高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙），其中高榕资本控股20%。2017年3月该平台完成1亿人民币A轮融资，由春晓天泽投资。

《财经》记者发现，春晓天泽2017年9月还投资了此前爆雷的“上市系”P2P网贷平台牛板金，融资金额为2亿。

创始人薛亮毕业于北京大学光华管理学院MBA专业，北京航空航天大学机械自动化本科。在创业做聚财猫之前，薛亮是阿里巴巴跨境平台速卖通创始人，支付宝国际版第一任负责人，也是京东物流系统搭建人。

在P2P爆雷窗口期，根据第三方机构网贷之家的统计数据，6月停业及问题平台数量增加到80家，其中问题平台63家（提现困难60家、跑路3家），停业转型平台17家；7月以来行业风险继续发酵，截至7月22日，已经又出现了99家问题平台，其中82家提现困难、跑路14家、经侦介入3家。

业内人士认为，在出现问题的平台中，聚财猫的累计成交规模也是比较大的，聚财猫平台官网显示，用户注册数为4，01.9万，累计投资金额为497.79亿元人民币。此前，也有多家累计成交规模过百亿的平台出现问题。

北京互联网金融行业协会7月23日向网贷平台下发《北京市网络借贷信息中介机构业务退出指引（草案）》（下称“指引”）。指引分为7章共30条，适用于网贷机构主动终止网贷业务、退出网贷行业，包括业务转型、依法解散、依法破产等。

目前上海互金协会并无退出指引方面的表态。

“聚财猫也是家人口碑推荐，某种意义上说，我们整个家族都被雷了，” 蒋静说。