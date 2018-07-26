新浪科技> 创业> 165家P2P爆雷 引发行业生死劫专题 > 正文

P2P爆雷升级至“模范平台” 聚财猫创始人薛亮被控制

P2P爆雷升级至“模范平台” 聚财猫创始人薛亮被控制
2018年07月26日 13:02 《财经》杂志
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　《财经》记者 罗瑞兴/文   张威/编辑

　　仅仅根据出借人在第三方平台上自发组织的不完全统计，聚财猫的待收资金就达11.44亿元人民币，“投资难民”遍布31个省份，达6504人。这一数据还在不断攀升。聚财猫在几天前的四周年庆活动中，仍通过加息吸引投资，却在生日第二天即发布停运公告，被质疑为“假清盘、真跑路”做准备

　　一直以“模范平台”示人的上海网贷平台聚财猫，在这一波P2P爆雷中也遭遇“生死劫”。

　　聚财猫7月18日发布公告称，由于合作的多个资产方出现逾期，影响平台正常运营，不得不暂停平台业务。并解释，详细逾期项目还款计划正与各资产端协商中，将在2018年8月底公布。承诺“不跑路，不失联。”

　　《财经》记者了解，该平台资产端项目有大额的企业贷、房贷，也有额度较小的车贷债权。根据出借人在第三方平台上自发组织的不完全数据初步统计，聚财猫的待收资金达11.44亿元人民币，“投资难民”遍布31个省份，达6504人。这一数据还在不断攀升。官网资料显示，该平台成立以来，累计投资金额近500亿元人民币。

　　值得注意的是，该平台2016年3月当选为上海市互联网金融行业协会（ASIFI）会员，并登上上海互联网金融协会网贷平台信息披露公示首批名单。2014年底获得高榕资本的数百万人民币天使融资，2017年3月该平台完成1亿人民币A轮融资，由春晓天泽投资。

　　此外，为该平台形成强大信用背书的是其创始人的背景，薛亮曾任阿里巴巴跨境平台速卖通创始人，支付宝国际版第一任负责人，京东物流系统搭建人。

　　业内人士认为，在紧信用、强监管的宏观背景下，这一波P2P爆雷的涉及面越来越广，像聚财猫这类知名企业也难逃“生死”宿命。

　　承诺“不跑路”

　　“好多撑不下去的店家都会在门口贴一张‘装修停业’的公告。”一位网友在聚财猫创始人薛亮微博下评论到。

　　薛亮的最后一条微博更新于7月21日，“其中一家的还款计划已拿到，其他的在积极沟通要账，筹款。”从7月20日开始，他通过发布多条微博与出借人沟通，并在映客上直播，释放信心。但20日之后，再无任何公开表态。

　　7月25日，上海市公安局奉贤分局经侦支队在其官网上回应称，已对此立案，主犯薛亮已被警方控制。

　　引起出借人注意的是，就在前几日（7月17日），聚财猫还举办了大型活动庆祝其四周岁生日。生日的第二天该平台发布了停运公告，称“由于合作的多个资产方出现逾期，影响平台正常运营，不得不暂停平台业务。”

　　让很多出借人不解的是，在聚财猫四周年活动当天，该平台还在通过加息吸引投资。“现在看不知道是不是为‘假清盘、真跑路’做准备，”一位出借人说。目前聚财猫官网上还有从7月1号到7月底的七月新手礼包。

　　中闻律所合伙人姜先良告诉《财经》记者，被警察立案控制，说明了这个平台的偿付能力出现了严重问题，根据《刑事诉讼法》规定，刑事案件的立案是必须要有犯罪事实并应当承担刑事责任。“在这种情况下，所谓平台创始人的承诺没有任何实际意义，”姜先良说。

　　但姜先良也表示，在是否构成非法吸收公众存款罪，还是集资诈骗罪的问题上，这一承诺可以作为辩护的一个理由。由此来说明他可能想还钱，且有一些还钱的具体举动，主观上没有非法占有目的。

　　由此来看，薛亮及聚财猫此前的承诺，或为出于司法保护、安抚出借人情绪的无奈之举。

　　姜先良告诉《财经》记者，爆雷以后，依照法律规定，平台应作为公司来承担责任。至于平台的创始人、股东或者投资人是否承担责任，要根据合同规定的违约责任条款，比如创始人、股东或者投资人是否要个人承担对还款的个人担保责任。

　　但姜先良也表示，一般创始人、股东或投资人并不会提供这样的担保，“因此建议从监管的角度，要求这些创始人、投资者根据业务规模，按比例提供风险备付金和责任保证金”。

　　待收资金超10亿

　　据《财经》记者了解，聚财猫资产端项目有大额的企业贷、房贷，也有额度较小的车贷债权。“房贷、车贷都有抵押，且抵押物变现不难，但大额的企业贷抵押物是土地，这个变现难度较高，存在一定的风险隐患，”一位网贷分析人士表示。

　　蒋静（化名）的母亲把一生的积蓄都投到了聚财猫平台，“这个平台一直表现很好，甚至有时会提前还款，各产品收益率在6%-10%之间，也没有高到极端离谱，所以家人就放松了警惕。”蒋静说。

　　据《财经》记者了解，截至发稿，仅仅根据出借人在第三方平台上自发组织的不完全统计，聚财猫的待收资金就达11.44亿元人民币，“投资难民”遍布31个省份，达6504人。这一数据还在不断攀升。

　　待收资金是指在p2p平台上已经投资，但由于投资期限未到，资金尚未收回的那部分资金。网贷行业一般用待收来衡量一家平台规模的大小。

　　“模范平台”陨落

　　聚财猫此前一直以“模范平台”示人，2016年3月当选为上海市互联网金融行业协会（ASIFI）会员，并登上上海互联网金融协会网贷平台信息披露公示首批名单。官网显示，聚财猫曾多个奖项，并已对接北京银行存管系统。

　　公开资料显示，聚财猫创建于2014年2月14日，该平台实缴1250万。2014年底获得高榕资本的数百万人民币天使融资。公司股东包括创始人兼CEO薛亮，联合创始人林孝深，高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙），其中高榕资本控股20%。2017年3月该平台完成1亿人民币A轮融资，由春晓天泽投资。

　　《财经》记者发现，春晓天泽2017年9月还投资了此前爆雷的“上市系”P2P网贷平台牛板金，融资金额为2亿。

　　创始人薛亮毕业于北京大学光华管理学院MBA专业，北京航空航天大学机械自动化本科。在创业做聚财猫之前，薛亮是阿里巴巴跨境平台速卖通创始人，支付宝国际版第一任负责人，也是京东物流系统搭建人。

　　在P2P爆雷窗口期，根据第三方机构网贷之家的统计数据，6月停业及问题平台数量增加到80家，其中问题平台63家（提现困难60家、跑路3家），停业转型平台17家；7月以来行业风险继续发酵，截至7月22日，已经又出现了99家问题平台，其中82家提现困难、跑路14家、经侦介入3家。

　　业内人士认为，在出现问题的平台中，聚财猫的累计成交规模也是比较大的，聚财猫平台官网显示，用户注册数为4，01.9万，累计投资金额为497.79亿元人民币。此前，也有多家累计成交规模过百亿的平台出现问题。

　　北京互联网金融行业协会7月23日向网贷平台下发《北京市网络借贷信息中介机构业务退出指引（草案）》（下称“指引”）。指引分为7章共30条，适用于网贷机构主动终止网贷业务、退出网贷行业，包括业务转型、依法解散、依法破产等。

　　目前上海互金协会并无退出指引方面的表态。

　　“聚财猫也是家人口碑推荐，某种意义上说，我们整个家族都被雷了，” 蒋静说。

聚财猫薛亮跑路
我要反馈
相关专题： 165家P2P爆雷 引发行业生死劫
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有