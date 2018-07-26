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熊猫直播被兼并将走完流程 王思聪会不会后悔卖晚了

熊猫直播被兼并将走完流程 王思聪会不会后悔卖晚了
2018年07月25日 22:37 国际金融报
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　　熊猫直播被兼并将走完流程，王思聪会不会后悔卖晚了？

　　7月24日早间，《国际金融报》记者从互联网分析师郝智伟处独家获悉，熊猫直播即将完成被兼并过程，目前正在走签字、审计、财务方面的流程，交易对象尚不清楚，交易金额并没有传闻中的30亿那么多。

　　此前，熊猫直播方面也公开承认与多家厂商接触过，但当时处于封口期，详情不便透露。

　　2017年底，熊猫TV副总裁庄明浩表示，2018年将是直播行业的重要节点，部分头部平台将盈利并上市。

　　不知彼时的庄明浩是否预见到，如今虎牙在美股上市，斗鱼或美股IPO，曾经风光无限、直指龙头宝座的熊猫直播，却面临被收购的命运。

　　熊猫直播是如何步步沦落？王思聪又是否做错了什么？

　　巅峰起步

　　提起熊猫直播，就必然提到王思聪。

　　2015年9月5日，在英雄联盟四周年庆典的表演赛中，王思聪队所有人的ID前都加了潘达踢威的字样，让观众百思不得其解。当晚，王思聪在微博宣布，“PandaTV”游戏直播平台将上线，而他将出任视频直播平台熊猫TV的CEO。

　　2015年10月20日，熊猫TV公测正式开启。

　　王思聪表示，参与直播是年轻一代人自我展示的一种新的模式，他十分看好直播这种新形态的娱乐体验，认为直播行业有着巨大的潜力，因此成立了熊猫TV。

　　熊猫直播的出现，加剧了彼时直播行业的混战形势，也令行业头部公司陷入了被挖人的窘境。

　　建立之初，由于与王思聪深度绑定以及雄厚的财力，熊猫直播的发展路线几乎是直线上升。先后明确入驻熊猫TV的明星及知名主播有：杨颖（Angelababy）、JJ林俊杰、韩国T-ara女子组合、LOL主播若风、斗鱼主机区风行云、DOTA主播伍声2009、韩国“一姐”女主播尹素婉等。

　　在中国直播行业进入“战国时代”的2016年初，熊猫直播被业内看作第一梯队的有力冲击者，甚至直到现在，依旧有媒体认为，直播领域是斗鱼、虎牙和熊猫三足鼎立。

　　从融资情况来看，从2015年底至2017年5月，不到两年的时间内，熊猫直播已融资超过16亿元，投资方包括乐视网、奇虎360、兴证资本等。

　　有网友曾一句话道出广大吃瓜群众的看法：在直播行业中，熊猫直播仿佛起步即是巨星，出生即拥有傲人的名气、资金。

　　那么，究竟是从何时开始，熊猫直播渐渐失去了优势呢？

　　转折点

　　“它最风光的时候就是第一年，然后就渐渐不行了。”郝智伟对记者表示，在电竞游戏直播圈看来，熊猫直播的声势从2016年下半年开始就大不如前，那时业内提及熊猫直播的情况就不多，相关新闻也逐渐减少。

　　而另一位业内人士透露，2017年，一位熊猫直播高层在饭局上透露，当时公司已出现内部运营上的种种问题，显现颓势。

　　记者查询易观千帆指数发现，熊猫直播的活跃人数环比增幅在2015年11月达到93.9%，此后就再未达到这个高度，增幅长期在个位数上下浮动，最高未超过30%。而在2016年4月至6月、2017年2月至8月，都出现了负增长。

▲图片来源：易观千帆▲图片来源：易观千帆

　　2018年初，熊猫直播开始曝出资金链断裂的传闻，合作公会甚至公司员工工资无法按时结算、大主播出走、员工离职等情况接连发生，同时还伴有大股东撤资的传言。

　　郝智伟表示，据他了解，熊猫直播的债务状况的确不容乐观，这点甚至可能会影响此次收购的最终完成。

　　“对直播平台来说，衡量其价值的只有两样：流量和能真正收到的钱。”一位电竞行业人士对《国际金融报》记者表示，一方面，熊猫直播作为平台的基础不牢靠，挖来的主播和明星带来的流量没有实打实地转换成忠实观众；另一方面，熊猫直播内部山头林立，管理不当，甚至因为待遇太好，有一些直播界的前辈在里面“养老”，而这些也成为一部分有志向的主播出走的原因。该人士表示，在业内，熊猫直播被称为“养老台”。

　　那么，多米诺骨牌中，究竟是哪一块先倒下的？熊猫又为何不能把足够的流量转换成现金？

　　运营能力缺失

　　郝智伟表示，商业运营能力的缺失是熊猫直播无法登顶，并显现颓势的最重要原因。

　　“流量和流量变现并不是仅仅依靠主播，如何吸引粉丝、留住粉丝、诱导粉丝进行打赏，都需要技巧，需要有经验的公会进行引导和帮助，培养主播的话术，需要平台有运营能力，有完整的公会体系，能随时随地培养出一批又一批的主播，能让产业链打通。” 郝智伟表示，真正的大平台都有足够的货币化能力（流量变现），在培养主播、公会方面，熊猫直播没有做好，所以在钱不够烧的时候，就显得无以为继。

▲斗鱼、虎牙、熊猫、触手、战旗对比 图片来源：易观千帆▲斗鱼、虎牙、熊猫、触手、战旗对比 图片来源：易观千帆

　　上述电竞行业人士透露，熊猫早期创立时，的确到处挖人。然而，被挖走主播的直播平台如斗鱼，依旧能靠自身运营能力“造星”，而熊猫直播迄今为止并未培养出自带流量的大主播。

　　“有人说，熊猫直播界面很干净。其实在业界，‘界面干净’代表没有商务合作。”该人士直言。

　　此外，多位业内人士还对记者表示，熊猫直播名义上的董事长王思聪，实际上早已对公司撒手不管。

　　“他一直都是只作为投资人，而非管理者的角色。”郝智伟表示，对于王思聪，熊猫直播只是其投资的项目之一，不太可能让他花费太多精力进行管理。但是，熊猫没有在巅峰时期被卖出（那时可能卖价超过30亿元），而是在如今债务累累的情况下寻求买家，可见王思聪对于行业周期变化并不敏感。

　　来自企查查的信息显示，王思聪担任法人的公司有21家，他投资了32家公司，在28家企业担任监事、经理、董事长等职务，直接或间接控股40家企业。

　　不过，以王思聪被涉及的关联风险来看，上海熊猫互娱文化有限公司是“惹事”最多的一家，被起诉和涉及的行政处罚最多。

▲图片来源：企查查▲图片来源：企查查

　　记者 郑馨悦

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