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部分虚假大学斩草未除根 还建了百度贴吧

部分虚假大学斩草未除根 还建了百度贴吧
2018年07月26日 10:39 新浪教育
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　　原标题：部分虚假大学“斩草未除根”，教育工作者吁跨部门联合执法

　　与正规高校名称极为相似、建有虚假网站、没有实体校园……近年来，“人人喊打”的虚假大学改头换面、套路频出，诱导甚至欺骗考生上当，令人心忧。业内认为，只有跨部门联合执法，全链条斩断不法分子的获利空间，才能在根本上解除虚假大学之患。

　　部分虚假大学“斩草未除根”

　　虚假大学的生存空间已经被不断压缩，国内主流搜索引擎目前已与上大学网建立合作关系，将虚假大学的校名检索做了特别处理。当用户检索虚假大学时，搜索引擎将自动置顶警示信息，警示用户该所学校是“不属于教育部认可的全国普通高校”，且注明其被媒体报道虚假办学，提醒用户注意辨别。

　　目前，多数被曝光的虚假大学网站已无法正常登录，有的网页显示该域名正在出售。但一些虚假大学网站仍在野蛮生长。

　　半月谈记者检索属地山东的大学发现，“山东工业工程学院”（sdgygcxy.cn）的网站，可正常打开页面，其“证书查询”功能仍在运转。而山东工业工程学院已被收入虚假大学名录。

　　在“天天招生网”“顺企网”“利酷搜黄页网”等网站，半月谈记者仍可检索到“山东文理学院”“山东东岳学院”等虚假大学的简介，且无警示提醒。在“互动百科”上，许多虚假大学仍有专属词条，词条分类标签虽标记有“野鸡大学”，但词条主要内容是学校虚假宣传的文案。部分虚假大学还有相应的贴吧。

　　混淆概念、缺乏实体：虚假大学套路多多

　　混淆学历与非学历性质，进行虚假招生。一个网址为“www.ytsx.cn”的网站，涉嫌伪装为“山东省城市服务技术学院”“山东省城市服务技师学院”“烟台市商业学校”的学校官网，并向社会招生。网站挂出的“山东省城市服务技术学院2018年招生简章”讹误频出，不仅校名前后错乱，且2008年就已整合的“劳动和社会保障部”还出现在2018年的招生简章中。

　　半月谈记者拨打该校网站上招生电话，一位姓陈的男子自称是招生人员，他表示高考只有200多分的考生也能来校上学，学制三年、学费全免，毕业后学历水平是技师，他还强调若要来学校考察或报到，一定要事先通知他。一般虚假大学与正规高校名称极为相似，容易混淆视听。

　　缺乏实体校园，登记地址不可靠。“山东建设学院”是已被曝光的虚假大学。据百度地图、高德地图显示，山东建设学院位于济南市102省道沿线，毗邻一所职业中专。半月谈记者实地探访发现，该地点为一处空院与几栋居民楼。当地居民表示，不知道附近有山东建设学院。

　　有效监管需全链条斩断获利空间

　　建虚假网站成本低廉、易批量生产、监管难，成为虚假大学屡打不绝的重要原因。通过多家网站IP地址查询第三方平台，上大学网曾逐一比对100多所虚假大学网站域名，绝大多数虚假大学的IP地址分布于境外，这给监管查处造成一定困难。

　　互联网上倒卖高考落榜生名单渐成产业链，为虚假招生提供了便利条件。半月谈记者检索到多个以“高考落榜生”“高考名单”为标签的QQ群，规模较大的群可达三四百人。在其中一个群里，有人发布招生代理价格及高考考生信息，用以招揽买家。

　　职能部门受制于管理权限，尚未形成监管合力，处于“后知后觉”式被动应对境地。部分教育工作者认为，由于部分虚假大学的登记管理机关并非教育系统，教育行政部门执法缺乏依据，对虚假大学进行有效监管需要跨部门联合执法。

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