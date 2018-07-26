加大重拳打击网络淫秽色情和低俗信息工作力度

来源：扫黄打非办公众号

全国“扫黄打非”办公室联合国家网信办会同六部委积极部署

7月25日，全国“扫黄打非”工作小组办公室联合国家网信办召集中宣部、工信部、公安部、文旅部、广电总局、国家新闻出版署等有关部门负责人就加大打击网上淫秽色情及低俗信息工作进行具体部署，研究制定相关措施、手段，明确下一步打击网上淫秽色情及低俗信息工作的重点任务安排。

党的十九大以来,党中央高度重视网上“扫黄打非”特别是打击网上淫秽色情信息、净化网上环境工作，对“扫黄打非”部门提出新的工作要求。网上淫秽色情及低俗信息等网络精神毒品，不仅影响青少年身心健康,还会对整个社会带来严重的负面影响，必须依法依规坚决打击。要对网上传播淫秽色情信息现象持续严管、综合整治。同时,大力引导企业加强自律和落实主体责任。

会议强调，打击网上淫秽色情和低俗信息是当前“扫黄打非”工作的重中之重。网上“扫黄打非”各相关部门要充分认识整治和清理网上淫秽色情和低俗有害信息的重要性和严肃性，这项工作事关网络空间的持续清朗，事关我国文化发展建设的总体成效，事关广大青少年的健康成长和人民群众的切身利益。要深刻认识整治和清理淫秽色情和低俗信息的长期性和复杂性。尽管这些年“扫黄打非”部门创新工作方法、加大工作力度，取得了明显成效，但随着新技术、新形势、新业态发展，“黄”“非”问题也不断变化。面对淫秽色情和低俗信息的顽固性和反复性，要综合应对、长抓不懈。同时，要不断提高整治和清理网上淫秽色情和低俗信息的针对性和有效性，既要看到现实问题也要看到隐患问题，既要发现问题也要及时处理问题，既要及时预警又要妥善处置。在工作中，不仅要加强各部门的协同配合，还要加强工作机制创新，增强法治思维，强化技术手段，切实提升网上“扫黄打非”的工作效能。

参会各部门围绕进一步加大对网络重点领域，包括网络直播、手机APP、微领域、网络游戏等存在涉“黄”现象的整治，落实对邪典动漫类妨碍未成年人健康的有害内容的长效监管机制建设进行了深入讨论，明确下一步要加强协同配合，加大查办大案要案的工作力度，以查办案件为抓手和突破口，实现“全链条式”打击，斩断犯罪利益链条，严惩违法犯罪分子，形成有力震慑。特别是要通过办理典型案件、新型案件，不断总结经验、摸清案件规律，提升案件查办效果。同时，加强对典型案件的宣传，积极引导舆论，形成社会正能量；加强群防技防，积极发挥举报奖励机制、联席会议联动协调机制等的重要作用，大力推动网络监管创新技术手段应用，确保打击网上淫秽色情及低俗信息工作取得新的明显成效。