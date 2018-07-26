新浪科技> 互联网 > 正文

人民日报：网络假证 严打追责

人民日报：网络假证 严打追责
2018年07月26日 08:27 人民网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　远离消费陷阱，提升消费体验，黑猫投诉平台全天候服务，您的每一条投诉，都在改变这个世界。【投诉，就上黑猫

　　今年初，四川绵阳警方通报一起通过网络公开贩卖教育、安监、质检、学历等各行业资格证书案，搜查到各类成品证书近4000本，半成品13万余本，查明已销售的证书超过1万本。

　　3月，西安警方抓获一名涉嫌在网店大量销售专业技术职务资格证书、“八大员证”等假证书的犯罪嫌疑人，假证书被销往全国各地。

　　6月，贵阳警方破获一起微信招揽承接制贩假证案，查获2000余枚假公章，涉及身份证、房屋产权证等数百种证件……

　　近日，国家发改委表示，要对群众反映强烈的假文凭、假证件等问题开展重点领域失信问题专项治理，严肃追究失信责任。国务院安委会发布通知开展专项治理活动，严厉打击通过网络制售假证的行为。

　　网络假证现象为何屡禁不止，呈现什么新特点，这一顽疾如何治理？记者就此展开调查。

　　换个关键词 假证照样卖

　　“半价需求”滋生售假

　　“总有假学生证！”去年底，故宫博物院院长单霁翔的“吐槽”在网上刷屏。故宫旺季门票价格为60元，使用学生证只需20元，不少人试图用假学生证蒙混过关，给故宫增加了不少管理负担。

　　假学生证从何而来？此前曾有媒体曝光，一些制假售假者堂而皇之将学生证等假证放在网络平台上公开叫卖。“互联网平台潜在用户更多、交易范围更广，造假者的利润更高，对买假者来说也更‘方便’。双方一个愿打、一个愿挨，给监管带来了困难。”北京大学政府管理学院院长助理黄璜副教授说。

　　2013年，淘宝网更新《淘宝禁售商品管理规范》，假证成为重点打击对象，学生证、身份证、驾照等办证类敏感词也被屏蔽，公开卖假证少了。尽管各网站平台都在不断完善规范，屏蔽假证搜索结果，扩宽假证举报渠道，可仍有假证件、假证书、假证明的售卖者通过变换关键词的方式，继续兜售假证。

　　记者打开淘宝搜索“学生证”，网站显示“没有找到相关宝贝”。但是，当记者输入“门票半价”后，出现了十余家疑似出售学生证的网店。在一家名叫“DIY私人订制”的淘宝店铺内，有一款被店主称为“旅游出行神器”的商品，标价45元，月销量100余件。一位购买者评论：“去了重庆、成都和西安，都能用，省了不少钱，赞赞赞！”并配上西安工业大学学生证和兵马俑、华山、都江堰等景点门票的照片。另一位购买者评论：“真的是用了一次就把买证件的钱抵回来了。”还有人传授使用“经验”：“提前做点功课，背下学生证号、出生年月日、身份证号，还有属相。”

　　明修栈道暗度陈仓的商家不在少数。有的网店将假学生证包装为“全国联合旅游年票一卡通”“学生打折优惠卡”。店主还“贴心”提示，打折卡“适合18―30岁年轻朋友”“开通后4年内有效”。还有一些网店表面上提供证件、证书、证明翻译服务，但只要和店家多聊几句，“懂行”的人就能办上各类假证。

　　在58同城北京站，记者输入“学生证”后，只能搜索到“专业翻译学生证”等结果。但当切换到58同城天津站后，再输入同样的关键词，则出现“出租考研床位代办学生证”“专业印刷全国大学学生证旅游优惠券”等信息。

　　“售假买假者学会了变换关键词，一方面说明网络假证交易得到一定整治，迫使他们不得不做出改变。另一方面也反映出只要有需求存在，交易双方就会变着法子完成交易。平台和监管者无法在信息流中识别真实的交易意图，网络假证治理的难度将越来越大。”中国电子商务协会政策法律委员会副主任阿拉木斯说。

　　规避手段多 售卖渠道广

　　造假手法不断翻新

　　5月29日中午，北京室外温度高达34℃，民警来到朝阳区某小区，在居民楼内发现了一家卖炸鸡排的外卖店。外卖店气味十分难闻，操作台内的油也已经发黑。这样的店家如何能通过有关部门的审核和检查？

　　原来，店主通过QQ花200元购买了一张假食品经营许可证，用于在外卖平台注册开店，一天流水能有数百元，既享受了红利，又免于监管。

　　在淘宝等网站上，如果被发现售卖假证，惩罚相当严厉。于是，一些相对小众、监管没那么到位的平台更受买假卖假者“青睐”。即使选择公开展示商品，卖家也多以业务繁忙、不能及时回复为由，要求有意购买者使用微信或QQ联系，以规避平台监管。此外，QQ群、微信群这类封闭社群也成为新的假证买卖场所。在QQ内搜索“学生证”等关键词，可以找到多个以“学生证”为群名的QQ群，有的甚至在简介中直白写出：“十年制作经验，保证和学校一模一样。”

　　“任何互联网平台，如朋友圈、微博、贴吧、QQ群、直播平台等，只要具备交流功能，就可能产生交易，这给治理带来了不小的挑战。”阿拉木斯说。

　　更有胆大者，竟自己打造“山寨网站”售卖假证。在四川省绵阳市公安局通报的案件中，犯罪嫌疑人仿冒了人社部门、质监部门、学信网、中国特种设备从业人员数据库等38家政企网站，诱导受害人进入“高仿”网站办理各种证件。“每个假证几十元到上百元，还配有二维码，扫码后能显示个人信息，受害人根本不会怀疑。”办案民警介绍。

　　诚信需共建 整治加把劲

　　信息共享假证现形

　　“制造、贩卖、使用假证，会造成社会公平和效率的双输。”黄璜说。如果人们发现不需要努力就可以获得某种身份或者资质，就会有更多人参与造假用假，不诚信的风气将会愈演愈烈，极大影响社会公平正义。假证也让更多“不合格”的人享受到不该享受的社会资源，造成资源错配，影响社会运行效率。

　　“证件的使用应结合相关数据库查询，在增强安全保障的情况下开放有关学历、资质、证件资料库验证，通过信息共享让假证件显露原形。在发放纸制证件的同时，还应发放经过加密处理、无法篡改的电子版本证明。我国早在2004年就颁布《电子签名法》，为解决这类问题提供了法律支撑。”阿拉木斯说。

　　去年10月，故宫取消线下售票渠道，全面实行网络售票，在线验证身份信息真伪，假证再逼真，也派不上用场。越来越多组织机构支持在线验证证件、证书真伪。比如，学信网可以提供学籍学历查询、验证服务，中国记协网首页就提供了查询记者证和媒体资质的渠道。

　　“网络假证违反《治安管理处罚法》，也违反了各类行业准入法律法规，情节严重的已经触犯《刑法》。网上买卖假证件没有根绝，说明监管还存在漏洞和盲区。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为，根治网络假证问题，力度还要进一步加强，要在全社会营造对假证“零容忍”的态度。对于制假售假者，有关部门应依法严厉打击，严肃追责。平台有义务站好岗、放好哨，不能对假证现象睁一只眼闭一只眼。监管部门要形成执法合力，建立健全信息共享、快捷高效的跨部门执法监管合作机制。

　　“社会公众也要进一步提升自身诚信意识，不买假不用假，不要抱有侥幸心理；使用假证者应记入个人诚信档案，留下有据可查的信用污点。”刘俊海说。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有