人民日报：网络假证 严打追责

今年初，四川绵阳警方通报一起通过网络公开贩卖教育、安监、质检、学历等各行业资格证书案，搜查到各类成品证书近4000本，半成品13万余本，查明已销售的证书超过1万本。

3月，西安警方抓获一名涉嫌在网店大量销售专业技术职务资格证书、“八大员证”等假证书的犯罪嫌疑人，假证书被销往全国各地。

6月，贵阳警方破获一起微信招揽承接制贩假证案，查获2000余枚假公章，涉及身份证、房屋产权证等数百种证件……

近日，国家发改委表示，要对群众反映强烈的假文凭、假证件等问题开展重点领域失信问题专项治理，严肃追究失信责任。国务院安委会发布通知开展专项治理活动，严厉打击通过网络制售假证的行为。

网络假证现象为何屡禁不止，呈现什么新特点，这一顽疾如何治理？记者就此展开调查。

换个关键词 假证照样卖

“半价需求”滋生售假

“总有假学生证！”去年底，故宫博物院院长单霁翔的“吐槽”在网上刷屏。故宫旺季门票价格为60元，使用学生证只需20元，不少人试图用假学生证蒙混过关，给故宫增加了不少管理负担。

假学生证从何而来？此前曾有媒体曝光，一些制假售假者堂而皇之将学生证等假证放在网络平台上公开叫卖。“互联网平台潜在用户更多、交易范围更广，造假者的利润更高，对买假者来说也更‘方便’。双方一个愿打、一个愿挨，给监管带来了困难。”北京大学政府管理学院院长助理黄璜副教授说。

2013年，淘宝网更新《淘宝禁售商品管理规范》，假证成为重点打击对象，学生证、身份证、驾照等办证类敏感词也被屏蔽，公开卖假证少了。尽管各网站平台都在不断完善规范，屏蔽假证搜索结果，扩宽假证举报渠道，可仍有假证件、假证书、假证明的售卖者通过变换关键词的方式，继续兜售假证。

记者打开淘宝搜索“学生证”，网站显示“没有找到相关宝贝”。但是，当记者输入“门票半价”后，出现了十余家疑似出售学生证的网店。在一家名叫“DIY私人订制”的淘宝店铺内，有一款被店主称为“旅游出行神器”的商品，标价45元，月销量100余件。一位购买者评论：“去了重庆、成都和西安，都能用，省了不少钱，赞赞赞！”并配上西安工业大学学生证和兵马俑、华山、都江堰等景点门票的照片。另一位购买者评论：“真的是用了一次就把买证件的钱抵回来了。”还有人传授使用“经验”：“提前做点功课，背下学生证号、出生年月日、身份证号，还有属相。”

明修栈道暗度陈仓的商家不在少数。有的网店将假学生证包装为“全国联合旅游年票一卡通”“学生打折优惠卡”。店主还“贴心”提示，打折卡“适合18―30岁年轻朋友”“开通后4年内有效”。还有一些网店表面上提供证件、证书、证明翻译服务，但只要和店家多聊几句，“懂行”的人就能办上各类假证。

在58同城北京站，记者输入“学生证”后，只能搜索到“专业翻译学生证”等结果。但当切换到58同城天津站后，再输入同样的关键词，则出现“出租考研床位代办学生证”“专业印刷全国大学学生证旅游优惠券”等信息。

“售假买假者学会了变换关键词，一方面说明网络假证交易得到一定整治，迫使他们不得不做出改变。另一方面也反映出只要有需求存在，交易双方就会变着法子完成交易。平台和监管者无法在信息流中识别真实的交易意图，网络假证治理的难度将越来越大。”中国电子商务协会政策法律委员会副主任阿拉木斯说。

规避手段多 售卖渠道广

造假手法不断翻新

5月29日中午，北京室外温度高达34℃，民警来到朝阳区某小区，在居民楼内发现了一家卖炸鸡排的外卖店。外卖店气味十分难闻，操作台内的油也已经发黑。这样的店家如何能通过有关部门的审核和检查？

原来，店主通过QQ花200元购买了一张假食品经营许可证，用于在外卖平台注册开店，一天流水能有数百元，既享受了红利，又免于监管。

在淘宝等网站上，如果被发现售卖假证，惩罚相当严厉。于是，一些相对小众、监管没那么到位的平台更受买假卖假者“青睐”。即使选择公开展示商品，卖家也多以业务繁忙、不能及时回复为由，要求有意购买者使用微信或QQ联系，以规避平台监管。此外，QQ群、微信群这类封闭社群也成为新的假证买卖场所。在QQ内搜索“学生证”等关键词，可以找到多个以“学生证”为群名的QQ群，有的甚至在简介中直白写出：“十年制作经验，保证和学校一模一样。”

“任何互联网平台，如朋友圈、微博、贴吧、QQ群、直播平台等，只要具备交流功能，就可能产生交易，这给治理带来了不小的挑战。”阿拉木斯说。

更有胆大者，竟自己打造“山寨网站”售卖假证。在四川省绵阳市公安局通报的案件中，犯罪嫌疑人仿冒了人社部门、质监部门、学信网、中国特种设备从业人员数据库等38家政企网站，诱导受害人进入“高仿”网站办理各种证件。“每个假证几十元到上百元，还配有二维码，扫码后能显示个人信息，受害人根本不会怀疑。”办案民警介绍。

诚信需共建 整治加把劲

信息共享假证现形

“制造、贩卖、使用假证，会造成社会公平和效率的双输。”黄璜说。如果人们发现不需要努力就可以获得某种身份或者资质，就会有更多人参与造假用假，不诚信的风气将会愈演愈烈，极大影响社会公平正义。假证也让更多“不合格”的人享受到不该享受的社会资源，造成资源错配，影响社会运行效率。

“证件的使用应结合相关数据库查询，在增强安全保障的情况下开放有关学历、资质、证件资料库验证，通过信息共享让假证件显露原形。在发放纸制证件的同时，还应发放经过加密处理、无法篡改的电子版本证明。我国早在2004年就颁布《电子签名法》，为解决这类问题提供了法律支撑。”阿拉木斯说。

去年10月，故宫取消线下售票渠道，全面实行网络售票，在线验证身份信息真伪，假证再逼真，也派不上用场。越来越多组织机构支持在线验证证件、证书真伪。比如，学信网可以提供学籍学历查询、验证服务，中国记协网首页就提供了查询记者证和媒体资质的渠道。

“网络假证违反《治安管理处罚法》，也违反了各类行业准入法律法规，情节严重的已经触犯《刑法》。网上买卖假证件没有根绝，说明监管还存在漏洞和盲区。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为，根治网络假证问题，力度还要进一步加强，要在全社会营造对假证“零容忍”的态度。对于制假售假者，有关部门应依法严厉打击，严肃追责。平台有义务站好岗、放好哨，不能对假证现象睁一只眼闭一只眼。监管部门要形成执法合力，建立健全信息共享、快捷高效的跨部门执法监管合作机制。

“社会公众也要进一步提升自身诚信意识，不买假不用假，不要抱有侥幸心理；使用假证者应记入个人诚信档案，留下有据可查的信用污点。”刘俊海说。