新浪科技> 互联网> 拼多多提交招股书赴美上市专题 > 正文

十几个小时后 新一任杭州80后首富将登场

十几个小时后 新一任杭州80后首富将登场
2018年07月26日 09:23 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

 

　　原标题：24小时后，新一任杭州80后首富将登场

　　来源：微信公众号 每日商报涌金大牛

　　去美国纳斯达克敲钟，被认为是一个企业家的人生巅峰时刻，杭州互联网创客中，马云干过，丁磊也干过，这两个人都是行业里的佼佼者。

　　再过24个小时，杭州人黄峥也要跟他们一样走上人生巅峰——纽约敲钟

　　有人问个老倌是谁？楼宇电梯里的那首歌听过没？“拼多多，拼得多，省得多。”

　　街头巷尾疯狂洗脑的广告歌，就是他公司的主打歌。

　　美国当地时间7月26日，拼多多将在纳斯达克正式上市，黄峥将通过远程开市敲钟仪式，在上海陆家嘴举行敲钟仪式。

　　纳斯达克远程开市敲钟仪式只在全球重大活动中举行，2012年，纽交所为庆祝伦敦奥运会开幕，曾在伦敦总部进行过远程开市敲钟仪式。——还有这种操作？

　　2018年年初，拼多多完成由腾讯领投的30亿美元融资，估值150亿美元，第三方机构预计，拼多多的IPO市值将在200亿美元到250亿美元之间。

　　拼多多的招股书显示，拼多多创始人黄峥占公司股份比例为50.7%，是绝对大股东；腾讯为第二大股东，占股18.5%，高榕资本占股10.1%，红杉资本占股7.4%。

　　假设最终IPO市值达到250亿美元，那么黄峥的身价可以达到126亿美元，相当于850亿元人民币。

　　黄峥12岁进杭外，大学读的是浙大王牌专业——竺可桢学院计算机专业，书读得好创业也好的人，在杭州并不多。

　　叫我第一名

　　今年38岁的黄峥出生于杭州，杭州是阿里巴巴的故乡，黄峥的父母学历不高，之前在杭州一家工厂上班。

　　黄峥是个聪明伢儿，12岁时就进入享有声望的杭州外国语学校。黄峥说：“这所中学开启了我的新世界。”

　　这扇新世界的大门打开之后，黄峥就像开挂了一样，杭外毕业之后，直接保送浙大竺可桢学院，主修计算机专业。

　　浙大四年里，黄峥成了学校的风云人物，“老师口中的好学生，学弟学妹嘴里的传说。”以至于校外的IT人士都对他有所耳闻。

　　2002年的黄峥，即将从浙大毕业，赴美留学。当时的网易ceo丁磊还主动联系过黄峥，希望帮助解决一个技术问题，因为丁磊看到了网上黄峥发表过一篇文章，最终在黄峥的帮助下，成功解决。

　　“那天下课，回寝室上网，发现一个陌生人在MSN上加我说他是丁磊，正在研究一个技术问题，当时我还以为他是骗子。”——黄峥回忆。

　　这次晚辈帮前辈的故事，让丁磊记住了黄峥。

　　老学长的饭局

　　也许是为了感谢黄峥的帮忙，丁磊给黄峥介绍了一个叫段永平的82级浙大老学长，这位后来被黄峥认为：对他帮助最大的老学长，当时的资历已经不一般了。

　　02年的段永平，已经彻底实现财务自由，他刚刚获得美国绿卡，举家移民美国，同时也开启了他的投资事业。

　　段永平是谁？ 步步高、小霸王了解一下，这两件都是他的封神作品。

　　见面后，段永平非常欣赏黄峥，黄峥当时已经赴美留学，在全球排名第8的威斯康星大学麦迪逊分校读硕士，初次见面两个人聊得很投机。

　　毕业时，黄峥还咨询段永平择业的问题，段永平指点他选择了当时未上市的谷歌工作，而非如日中天的微软

　　“Google看起来是一家挺牛的公司，值得去看看。对你想要未来创业也是有好处的。去的话至少呆三年，因为一两年是没法真正进入重要的岗位真正了解这个公司的。”——段永平的建议。

　　3年后，黄峥已经因为跟随谷歌上市而拥有百万美元身家。

　　2006年，段永平以62万美元的价格拍下了“股神”巴菲特的午餐，成为了第一个这么做的中国人，曾经轰动一时，但或许很多人不知道，当时段永平还带去了一位年仅26岁的年轻人，这个人就是黄峥。

　　坊间一直有传言，黄峥是段永平的干儿子。

　　但黄峥曾经明确告诉媒体：“老段对我的影响非常大，陈明永是大徒弟，沈炜是二徒弟，金志江是三徒弟，我算是下一代的四徒弟。”

　　黄峥上面提到的3位“师兄”陈永明、沈炜和金志江，如今分别是OPPO创始人、Vivo创始人和步步高的CEO。

　　从黄峥看浙大系

　　离纳斯达克上市还有一步之遥，回望黄峥的创业路，他是一个连续创业者。

　　从2007年创业开始，黄峥接连创业了四次，都和电子商务不无关系，首先，他创建了乐其公司，帮助淘宝或者京东公司开拓市场服务；之后他又创建了一家游戏公司，在微信平台上提供角色扮演游戏。

　　黄峥创建的拼多多（拼多多公司注册地为上海）是一种Facebook和团购网站混搭的购物平台，他认为该平台将带来电子商务创新。成立不到两年时间公司估值已超过100亿元人民币。

　　在前端，它利用社交时代人们愿意分享的特点，以拼团模式，通过人与人的社交连接，快速准确的将其聚焦，到了后端，它负责品控以及口碑，将用户的需要及时反馈给上游的生产商，产地，供应商等，两端流量的双重变现，最终完成了整个交易过程！

　　拼多多发展至今，段永平又是出钱（黄峥回国创业的第一家公司的投资就来自段永平），又是出谋划策，每每在关键时刻，为黄峥指点迷津，比如：“好公司，动作越少越好。”“快就是慢，慢就是快。”“用平常心做事情会更好。”

　　从黄峥的发家来看，每一步都和这位浙大系的学长有关，段永平作为浙大系一代目商业大佬，对黄峥这样的后生关爱有加。

　　以此可见，浙大系创客在互联网创业的时代中所展现的强大力量。

　　在黄峥之前，浙大在电商领域最出名的创业明星是陈琪。2010年，他和同学魏一搏创立蘑菇街，6年后和美丽说、淘世界合并，成立美丽联合集团。此前有消息称，美丽联合将在下半年赴港上市。 

　　然而，这些庞然大物只是“浙大系”的冰山一角。去年，浙大管理学院科技创业中心联合微链调查了2597位浙大创业者相关数据信息，显示393家浙大系上市公司中，浙大毕业生现任公司创始人、董事长、CEO、总经理级别的有402人，管理公司的总市值超过6万亿。

拼多多上市美股
我要反馈
相关专题： 拼多多提交招股书赴美上市
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有