十几个小时后 新一任杭州80后首富将登场

原标题：24小时后，新一任杭州80后首富将登场

来源：微信公众号 每日商报涌金大牛

去美国纳斯达克敲钟，被认为是一个企业家的人生巅峰时刻，杭州互联网创客中，马云干过，丁磊也干过，这两个人都是行业里的佼佼者。

再过24个小时，杭州人黄峥也要跟他们一样走上人生巅峰——纽约敲钟

有人问个老倌是谁？楼宇电梯里的那首歌听过没？“拼多多，拼得多，省得多。”

街头巷尾疯狂洗脑的广告歌，就是他公司的主打歌。

美国当地时间7月26日，拼多多将在纳斯达克正式上市，黄峥将通过远程开市敲钟仪式，在上海陆家嘴举行敲钟仪式。

纳斯达克远程开市敲钟仪式只在全球重大活动中举行，2012年，纽交所为庆祝伦敦奥运会开幕，曾在伦敦总部进行过远程开市敲钟仪式。——还有这种操作？

2018年年初，拼多多完成由腾讯领投的30亿美元融资，估值150亿美元，第三方机构预计，拼多多的IPO市值将在200亿美元到250亿美元之间。

拼多多的招股书显示，拼多多创始人黄峥占公司股份比例为50.7%，是绝对大股东；腾讯为第二大股东，占股18.5%，高榕资本占股10.1%，红杉资本占股7.4%。

假设最终IPO市值达到250亿美元，那么黄峥的身价可以达到126亿美元，相当于850亿元人民币。

黄峥12岁进杭外，大学读的是浙大王牌专业——竺可桢学院计算机专业，书读得好创业也好的人，在杭州并不多。

叫我第一名

今年38岁的黄峥出生于杭州，杭州是阿里巴巴的故乡，黄峥的父母学历不高，之前在杭州一家工厂上班。

黄峥是个聪明伢儿，12岁时就进入享有声望的杭州外国语学校。黄峥说：“这所中学开启了我的新世界。”

这扇新世界的大门打开之后，黄峥就像开挂了一样，杭外毕业之后，直接保送浙大竺可桢学院，主修计算机专业。

浙大四年里，黄峥成了学校的风云人物，“老师口中的好学生，学弟学妹嘴里的传说。”以至于校外的IT人士都对他有所耳闻。

2002年的黄峥，即将从浙大毕业，赴美留学。当时的网易ceo丁磊还主动联系过黄峥，希望帮助解决一个技术问题，因为丁磊看到了网上黄峥发表过一篇文章，最终在黄峥的帮助下，成功解决。

“那天下课，回寝室上网，发现一个陌生人在MSN上加我说他是丁磊，正在研究一个技术问题，当时我还以为他是骗子。”——黄峥回忆。

这次晚辈帮前辈的故事，让丁磊记住了黄峥。

老学长的饭局

也许是为了感谢黄峥的帮忙，丁磊给黄峥介绍了一个叫段永平的82级浙大老学长，这位后来被黄峥认为：对他帮助最大的老学长，当时的资历已经不一般了。

02年的段永平，已经彻底实现财务自由，他刚刚获得美国绿卡，举家移民美国，同时也开启了他的投资事业。

段永平是谁？ 步步高、小霸王了解一下，这两件都是他的封神作品。

见面后，段永平非常欣赏黄峥，黄峥当时已经赴美留学，在全球排名第8的威斯康星大学麦迪逊分校读硕士，初次见面两个人聊得很投机。

毕业时，黄峥还咨询段永平择业的问题，段永平指点他选择了当时未上市的谷歌工作，而非如日中天的微软。

“Google看起来是一家挺牛的公司，值得去看看。对你想要未来创业也是有好处的。去的话至少呆三年，因为一两年是没法真正进入重要的岗位真正了解这个公司的。”——段永平的建议。

3年后，黄峥已经因为跟随谷歌上市而拥有百万美元身家。

2006年，段永平以62万美元的价格拍下了“股神”巴菲特的午餐，成为了第一个这么做的中国人，曾经轰动一时，但或许很多人不知道，当时段永平还带去了一位年仅26岁的年轻人，这个人就是黄峥。

坊间一直有传言，黄峥是段永平的干儿子。

但黄峥曾经明确告诉媒体：“老段对我的影响非常大，陈明永是大徒弟，沈炜是二徒弟，金志江是三徒弟，我算是下一代的四徒弟。”

黄峥上面提到的3位“师兄”陈永明、沈炜和金志江，如今分别是OPPO创始人、Vivo创始人和步步高的CEO。

从黄峥看浙大系

离纳斯达克上市还有一步之遥，回望黄峥的创业路，他是一个连续创业者。

从2007年创业开始，黄峥接连创业了四次，都和电子商务不无关系，首先，他创建了乐其公司，帮助淘宝或者京东公司开拓市场服务；之后他又创建了一家游戏公司，在微信平台上提供角色扮演游戏。

黄峥创建的拼多多（拼多多公司注册地为上海）是一种Facebook和团购网站混搭的购物平台，他认为该平台将带来电子商务创新。成立不到两年时间公司估值已超过100亿元人民币。

在前端，它利用社交时代人们愿意分享的特点，以拼团模式，通过人与人的社交连接，快速准确的将其聚焦，到了后端，它负责品控以及口碑，将用户的需要及时反馈给上游的生产商，产地，供应商等，两端流量的双重变现，最终完成了整个交易过程！

拼多多发展至今，段永平又是出钱（黄峥回国创业的第一家公司的投资就来自段永平），又是出谋划策，每每在关键时刻，为黄峥指点迷津，比如：“好公司，动作越少越好。”“快就是慢，慢就是快。”“用平常心做事情会更好。”

从黄峥的发家来看，每一步都和这位浙大系的学长有关，段永平作为浙大系一代目商业大佬，对黄峥这样的后生关爱有加。

以此可见，浙大系创客在互联网创业的时代中所展现的强大力量。

在黄峥之前，浙大在电商领域最出名的创业明星是陈琪。2010年，他和同学魏一搏创立蘑菇街，6年后和美丽说、淘世界合并，成立美丽联合集团。此前有消息称，美丽联合将在下半年赴港上市。

然而，这些庞然大物只是“浙大系”的冰山一角。去年，浙大管理学院科技创业中心联合微链调查了2597位浙大创业者相关数据信息，显示393家浙大系上市公司中，浙大毕业生现任公司创始人、董事长、CEO、总经理级别的有402人，管理公司的总市值超过6万亿。