虎扑不搞体育来搞吴亦凡？最新进展来了

吴亦凡。来源：视觉中国

文 | 《中国企业家》记者 谢芸子

编辑 | 徐昙

7月25日，一则体育与娱乐的跨界互撕意外刷屏，微博热搜第一。而这则事件的双方，分别是流量明星吴亦凡、以及“直男癌社区”——虎扑。

7月中旬《中国新说唱》开播，而人气极高的吴亦凡在上一季带火了“freestyle”之后，这一季又有了新金句——“skr”。（类似lala、yo、bang，skr是一个拟声词，一般都用于语句的结尾，发音类似赛车飘移。因为说唱中经常会提到跑车，这个时候一定要加上一句skr。）

虽然本届《新说唱》的关注度不如《有嘻哈》，但人们的焦点依然在流量明星吴亦凡身上。然而，在虎扑这个动不动就“平心而论”大搞排行榜的直男社区中，JRs（虎扑用户的“爱称”，可理解为“家人”们或“贱人”们）关于吴亦凡的真实实力的吐槽开始泛滥，在虎扑步行街主干道（步行街是虎扑论坛的主要社区之一，也是“直男癌”的重灾区。JRs们在这里自黑，爱搞“虎扑女神”这类评选，喜欢讨论“体育”之外的一切“直男”话题，也被戏称为“绿化一条街”。），甚至贴出了不少吴亦凡“无修音”的原唱。

来源：虎扑的步行街官微

实际上这并不是JRs们第一次吐槽吴亦凡，在腾讯举办的企鹅明星赛期间，社区内就曾对吴亦凡的球技掀起过一波讨论。据网友“北卡小蓝蓝”告诉《中国企业家》，本次的骂战，也起源于JRs们的一次评选，吴亦凡再次占据“最讨厌女朋友喜欢的男明星”榜单中的第一名，原因也大多是“只有一副空铺囊”、“没有代表作品”、“演技差”等等。

而这些帖子在吴亦凡的粉丝“梅格妮”们看来，自然是黑帖，无奈的是，虎扑的社区答题规定十分严格，若想在论坛内发言，必须通过严格的“体育、篮球知识考试”。“梅格妮”们（吴亦凡的粉丝名，音译为“每个你”。类似周笔畅的“笔亲”、李宇春的“玉米”）苦于没有宣泄渠道，便将战场转移到了微博之上，甚至称要举报黑帖、封闭虎扑网站。

一石激起千层浪，毕竟论骂街，谁骂得过JRs？淘宝甚至还出现了JRs主动售卖的“虎扑账号”，售卖价格为9999999元。

然而让人跌破眼镜的是吴亦凡及其团队的亲自回应，而这也使得本次“撕逼”上升到了官方的地步。

吴亦凡以“又动了谁的奶酪了”开篇，质问“虎扑不搞体育来搞我？”，对于那段“无修音”音频，吴亦凡说：“你们不用大费心机去做特殊处理跟消音我的音乐也不用给你们这帮人听”，在微博最后，表示要写“diss track”（就是写一首歌diss回去）来回应。

来源：吴亦凡官微截图

吴亦凡工作室发出“严正声明”表示，“近日，别有用心者利用经过消音、剪辑、调音等恶意处理的音视频在全平台传播，已经涉及严重侵权，工作室现已通过律师对始作俑者取证并启动了诉讼程序。”

当然，虎扑步行街也不甘示弱，甚至有版主将原本“点赞”的标识改为了“skr”。虎扑步行街甚至迅速回应：“好的凡凡，没谁的奶酪，凡凡的粉丝要爆了我们论坛，所以我们绅士反击下，可是为什么要带上自己的MV呢，另外虎扑步行街是搞娱乐的，不只是体育，了解下skr。最后不吹不黑，新歌什么水平？”

来源：虎扑的步行街官微截图

目前来看，这场“战争”极其复杂，轰动效果不亚于曾经的“帝吧出征，寸草不生”，而在这场战争的背后，网友们似乎嗅出了一股“阴谋”的味道。更有网友表示，“这个事情有趣到像两边商量好的，事后如果吴亦凡代言虎扑就有趣了。”

同时，已有媒体发布消息称，要为本次双方的商业“互黑”点赞。虎扑用户“亚里士缺德”也深刻的怀疑本次事件的“营销”性质，而在他看来，此次事件获利最大方的必然是自己一直钟爱的社群网站——虎扑。当然，这些怀疑并没有事实作为依托。

下面，我们不如先将目光聚焦到这次骂战的中心——神奇的虎扑，这个与“豆瓣”联姻、被“知乎”疯狂diss，光环却绝对不亚于“百度贴吧”的直男“载体”。

融资6.8亿，直男癌社区要上市？

资料显示，虎扑由铁杆公牛球迷、留美博士程杭在2004年创立，最初的目的是为国内球迷第一时间提供NBA的新闻资讯。

这家公司上次被广泛讨论的消息，还是1月12日完成的一笔融资，6.18亿元的交易额创下目前中国体育领域里单笔融资的最高纪录，一直为其谋求A股上市的主承销商——中金公司，成为虎扑的新股东。

从数据来看，虎扑走上IPO之路是历史必然。截至2017年，虎扑App的装机量为6300万，虎扑全平台月活为5500万。而虎扑为什么有这么高的用户粘性，还要从虎扑的文化讲起。

2006年，步行街板块正式成立，而步行街的最大特征就是自嘲。比如加入步行街的JRs常有“被绿”的情况，所以步行街也常被亲切地称为“绿化一条街”，此外，步行街还有很多让人啼笑皆非、真假难辨的“烂梗”，比如步行街女神是高圆圆与贾静雯，因此步行街的公敌就是她们的老公赵又廷与修杰楷。

而这些一度让虎扑被贴上了“直男癌重灾区”的标签。早期在接受《中国企业家》采访时，程杭曾表示，并不在意人们对虎扑这样的评价，因为在程杭的感知下，这正是虎扑的价值所在。毕竟JRs本身就热衷以“吐槽+自嘲”的方式来进行讨论的。

程杭曾不止一次向记者描述过脑子中的这样一个场景：一群人在看完一场球赛后，坐到一个烧烤摊一起撸串儿，而在此前，或者有人要开垃圾车、或者有人要写程序代码，在此后，他们还要回家喂狗、还贷款、带娃儿，而这段在烧烤摊儿的时间，却是属于他们自己的。

在程杭看来，虎扑就是这张桌子。

“如果你也是马布里的球迷，当他进了一个球的时候，大家可以不论专业、不管月收入高低一起欢呼，而这种身份的标识就好像是一种暗号，这也是虎扑真正的价值所在，它超越了某种边界，突破了某种束缚。”

但是一大帮子男人聚集在一起聊的还能有什么？实际上在几瓶啤酒下肚后，本身就不用妄想能从一帮直男们的口中，说出什么高雅的话题。当然，只要不产生网络暴力，这样的宣泄不至于带来什么严重的影响。

在体育之外，JRs在虎扑营造的这样的气氛中自娱自乐，那么diss了时下火爆、且本身就是话题旋涡中的“男神”吴亦凡，也是非常正常的，只不过这次事态的发展，超出了很多人的想象，这背后更多的，应该是体育圈与娱乐圈的“真正疏离”。

娱乐能否帮体育渡劫？

冷静下来复盘，对于吴亦凡来说，这不过是登上头条的又一天，体育产业生态圈也发文称，吴亦凡甚至还在NBA全明星周末中登台亮相，篮球水平究竟多高也曾被发贴讨论。但在近日事件之后，更可能会成为“虎扑全民公敌”，而“skr”的梗也会与“街车卡宴”的梗一样成为虎扑文化。

有数据统计，因为此次骂战，虎扑步行街的微博粉丝增长了8万有余。

实际上，吴亦凡原本就与体育有着不少联系，然而此次事件中，虎扑用户与吴亦凡粉丝们不可调和的矛盾，也暴露了一大问题。那就是综艺与泛娱乐化，是否能够成为体育产业变现的最佳法门？在我国体育文化十分薄弱的当下，体育与娱乐的元素究竟又该如何平衡？

在体育产业生态圈创始人郭阳看来，泛娱乐化发展体育，其实很难同时讨好体育粉丝与娱乐粉丝。“体育与娱乐，谁作为内核可以获得最佳效果，如今依然没有定论。”

纵使乐视体育轰然倒下，但也并没有放缓平台对于赛事版权争夺的热爱。不久前，优酷与苏宁体育版权资源打通，打出的就是“文体不分家”的大旗。当然，在用户付费与广告费用都难以抹平昂贵版权费用的当下，只打体育牌，绝对不是一个最好的选择，至少难以保证流量与营收。

但在这这次“skr”的对骂声中，体育的列车与娱乐的铁轨的确显得不那么契合。郭阳也表示，娱乐的铁轨能否把体育带到想要到达的鲜花彼岸，目前依然看不真切。

参考资料：

文章中部分内容、资料参考自体育产业生态圈发布文章《skr！当虎扑大战吴亦凡，体育与娱乐的列车又会驶向何方？》