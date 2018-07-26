继首席安全官后：Facebook首席法务官将于年底离职

科林·斯特雷奇

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新浪科技讯 北京时间7月26日早间消息，Facebook首席法务官科林·斯特雷奇（Colin Stretch）宣布，将在今年年底离职。

在Facebook发帖解释离职原因时，斯特雷奇写道，他和他的妻子决定从加利福尼亚搬回华盛顿，因为“几年前……我们就知道，我很难无限期地留在这个职位。”

他补充道，“由于Facebook对扎克伯格最近几个月所讨论的更广泛的责任标准表示认同，我得出结论，公司和法律团队需要部署在门洛帕克总部，才能维持领导力。”他表示将留任到今年年底，以完成工作交接。

像其他离职者一样，斯特雷奇写道：“这并不是一个容易的决定。公司是由人组成的，这里的人有天赋、有爱心，而且大多数人都致力于做正确的事情。即使在此工作八年半之后，我还是会经常停下来问自己，为什么我能如此幸运地成为其中的一员。”

“对于这样的转变而言，不存在‘合适的时间’，但是，团队和公司都有着难以置信的天赋，相信会驾驭地很好，”他补充道。

过去两年，Facebook丑闻频出。先是俄罗斯利用该社交平台大规模干涉美国总统选举，而Facebook对此全然不知。其后是Cambridge Analytica大量泄露Facebook用户数据，遭到媒体曝光，显示出用户数据访问权限存在漏洞，Facebook公司受到美国监管机构的调查，公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）被迫在国会作证。

去年，斯特雷奇也出现在参议院，与谷歌和Twitter的代表们一起，应对立法人员提出的有关俄罗斯干涉美国总统选举和极端主义内容在平台上传播等尴尬问题。

其他离职高管

对Facebook而言，斯特雷奇选择离开的时机不佳，因为该公司还要面临持续的政治和法律风险。虽然扎克伯格不会辞职，但也许其他Facebook资深高管可能会被迫离开。

今年3月，Facebook公司的资深首席安全官亚历克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）离开公司，今年夏天，在《纽约时报》报道了这位首席安全官和Facebook其他高管的内部分歧后，斯塔莫斯表示，希望Facebook更多地将平台被国家政府滥用的情况对外公开。

亚历克斯·斯塔莫斯

本周，BuffFews新闻获得了一份斯塔莫斯在3月3日撰写的内部备忘录，此前几天他刚刚确认计划离开公司。他在其中写道：“我是2016年选举季的首席安全官，我应该与公司的其他高管一样，受到同样（或更多）指责。”

虽然他没有确认这是否是他退出公司的原因，但他确实承认，曾就Facebook分享有关俄罗斯虚假信息公共数据的方法与其他高管进行过“热烈的讨论”。

斯塔莫斯恳请同事们做出重大改变，“以便赢得世界的信任”。措施包括重新考虑Facebook的企业运营标准；在建立产品和过程时，多考虑它可能产生的负面影响；重新设计收集用户数据的方法，以便实现更诚实和最小化（而不是最大化）数据收集。(斯眉)