美参议院将举行听证会：Facebook和Twitter确认出席

新浪科技讯 北京时间7月26日早间消息，Facebook、Twitter和谷歌的高管们将再次来到美国国会，面对立法者针对俄罗斯干预美国大选一事提出的各种问题。

美国参议院情报委员会主席理查德·布尔（Richard Burr）计划在9月举行听证会，了解恶意分子如何利用互联网平台传播虚假信息，从而左右美国选民的态度。“我不确定具体日期，可能会在（9月）第一周。”布尔说。

该委员会已经邀请Facebook、Twitter、谷歌的代表出庭作证。Facebook COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）和Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）都已经确认将会参加听证会。但谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）尚未作出回应。

Facebook COO雪莉·桑德伯格

Facebook和Twitter拒绝对此置评，谷歌发言人尚未作出回应。布尔办公室也没有发表进一步评论。

美国国会希望硅谷为俄罗斯借助科技平台影响美国大选一事负责。立法者希望从这些公司的高管那里了解俄罗斯人如何使用他们的平台散布虚假信息，从而影响大选。共和党人也认为Facebook对保守派观点进行了不公平的审查，希望Facebook作出解释。

硅谷高管已经多次前往华盛顿，就这些问题展开沟通，还有多位高管出席了国会听证会。去年11月，这些公司的高管就曾经出席参议院司法委员会的听证会。

Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在今年4月出席参议院商务委员会和司法委员会共同举办的听证会，另外还参加了众议院能源和商务委员会的听证会。他当时针对剑桥咨询公司（Cambridge Analytica）不当使用其数千万用户信息一事回答了相关问题。

本月早些时候，Facebook、Twitter和YouTube高管也出席了众议院司法委员会的听证会。

不过，9月份将是这些公司首次出席参议院情报委员会的听证会，该机构一直在调查俄罗斯干预2016年美国总统大选一事。(书聿)