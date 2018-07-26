苹果进一步推广搜索广告：又有欧亚6国开发者可使用

新浪科技讯 北京时间7月26日下午消息，苹果今天宣布将在一些新的国家推广搜索广告功能。美国科技媒体TechCrunch报道，法国、德国、意大利、日本、韩国以及西班牙的开发者现在都可以使用搜索广告功能。

这意味着，搜索广告平台如今已在全球13个国家推出。之前的七个国家包括美国、澳大利亚、加拿大、墨西哥、新西兰、瑞士以及英国。

基础搜索广告功能可以让开发者大大简化在App Store上开展广告活动的流程。他们只需选择要推广的应用、活动的预算以及他们给每次安装量的报价。此前苹果在采访中表示，“70%以上访问App Store的用户都是利用搜索功能来发现应用”，总安装量中有65%都是来源于搜索。

目前开发者可以使用的搜索广告功能有两种类型：高级搜索广告和基础搜索广告。后者最初是在12月份向一些小型开发者推出的，而前者则是于2016年推出的。

六国开发者将能用高级搜索广告来设计推广活动，最早一批广告将于美国太平洋夏令时2018年8月1日下午4点（北京时间8月2日上午7点）正式出现在App Store上。

与此同时，从当地时间8月22日早晨10点开始，原先仅在美国推出的基础搜索广告将会对所有13个国家开放。苹果会为首次使用该功能的广告商提供100美元优惠。(堆堆)